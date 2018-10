Benda (ODS): Možná, že by to vyhovovalo některým magnátům, že by měli ty refundace v plné výši

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové. Mě tedy vyprovokoval ctěný kolega Hájek, k němuž bych nejprve zareagoval vašim prostřednictvím. A patřím k těm lidem, kteří už hodně pamatují. Takhle to bylo do roku 1989, resp. do začátku roku 1990. A pak se najednou vidělo, že ti komunističtí funkcionáři, kteří zůstali sedět ve svých lavicích po kooptacích, berou náhrady za ředitele národních podniků. A ti, co přišli z kotelen a z podobných zaměstnání, berou náhrady za kotelny a podobná zaměstnání.

Proto se řeklo - a je to tak všude na světě. Nevím o zemi, kde by plat vysokých ústavních činitelů odvíjel od toho, jakým způsobem se tam ten člověk dostal. Možná, že by to vyhovovalo některým magnátům, kteří tady dneska jsou, že by měli ty refundace v plné výši, ale pokládám to za velmi, velmi nešťastný nápad. Takto první poznámka. Nevymýšlejme novinky. Občas můžou vést k velmi smutným koncům.

Druhá poznámka, kterou pokládám vlastně za mnohem smutnější. Tento návrh přece není ani návrhem vlády. Tento návrh je rozhodnutím předsedy vlády, jednoho jediného předsedy vlády, kterého jsme tady od voleb měli. Který má pocit, že politika jemu osobně nemá přinášet peníze z jeho platu - já mu rozumím. Já být tak bohatý jako on, tak to také tak cítím. Ale nám sděluje, nesmí vám růst platy příliš rychle, protože se tady najednou sešel nárůst daný koeficientem. A najednou sešel nárůst daný výrazným růstem platu ve veřejné sféře před dvěma lety, protože je to vždycky zpětně dva roky.

A k tomuto předsedovi vlády se připojí nadšenci od Pirátů, kteří nám sem chodí s tezemi, jako že se bojí jít doma do hospody. A my všichni ostatní tady na to koukáme. A pevně věřím, že budeme mít dostatek odvahy na to, abychom pro to ruce nezvedli. Pevně věřím. Uvidíme. Ujišťovali vás tady už mnozí moji kolegové. Každý, kdo to udělal jenom splakal nad výdělkem. Nic mu to nepřineslo, a byl za to bit. Přesto bych si ještě dovolil několik otázek na ministryni práce a sociálních věcí, která je předkladatelkou v tuto chvíli formálně toho návrhu. A když jsme projednávali návrh na ústavněprávním výboru a ptáme se - paní ministryně byla omluvena - ptáme se nižších úředníků, jak došli k částce 2,5? Pokládají jí za nějakým způsobem zdůvodněnou? Má to nějaký vztah k platu soudců? Má to nějaká vztah k platu náměstků? Má to nějaký vztah k jiným platům? Tak oni tak říkali, no, to je politické rozhodnutí. O tom dneska rozhodujeme. O politickém rozhodnutí, že se bojíme nárůstu platů. To je přece dnešní jediné rozhodnutí, do kterého nás natlačil premiér této země spolu s Piráty.

Je to hezké, ale nevím, proč na to přistupujeme my jako zbytek. Mě by zajímalo, jaké jsou vztahy. Má nejvyšší státní zástupce více než ministr spravedlnosti? Má většina náměstků více než jejich ministr? A to nepočítám odměny a další věci. Mají předsedové Nejvyšších soudů - předseda Ústavního soudu více než premiér? Více než prezident republiky? Umí někdo tato čísla mi sdělit? A umí mi říct, jaká je v nich logika? Neumí. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

Marek Benda ODS



autor: PV