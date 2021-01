Benda (ODS): Myslím, že to není správné pojetí soudní soustavy

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové.

Nejprve tedy formálně podám návrh podle § 95 odst. 2 nového znění jednacího řádu tak, jak ho máme platné necelé dva roky, ve kterém je možné ve třetím čtení podat návrh na změnu účinnosti. Formálně navrhuji i za pana zpravodaje, který je dnes omluven, tak jsem to tedy musel vzít já, aby účinnost byla 1. 1. 2022.

Víme dobře, bylo to tady i do jisté míry zdůvodněno, že je dobré, aby tady existovalo nějaké legisvakanční období. Máme před sebou ještě část legislativního procesu, která nemusí být úplně, úplně triviální a zdaleka si nejsem jist, že Senát nám to schválí přesně v podobě, v jaké to tam pošleme. Pak by bylo opravdu dobře, abychom měli nějaký čas.

Nyní jen velmi ve stručnosti, dovolte stanovisko mně jako spíše zpravodaje poslaneckého klubu ODS, proč nebudeme hlasovat pro návrh zákona jako celek. Říkal jsem to tady i v prvním čtení, vidím tam dva problémy. Prvním je ono výběrové řízení, které si myslím, že je zbytečně zcentralizované a říkal jsem to opakovaně, že snaha všechno řídit z Vyšehradské pro mě není úplně ideálním modelem, i když tam došlo k dohodě s většinou soudních funkcionářů o tom, že ve výběrové komisi existuje soudcovská většina. Přesto si myslím, že zásahy Ministerstva spravedlnosti jsou příliš zásadního charakteru do výběrových řízení na to, že pak stejně ještě ministr je ten, kdo to nese prezidentu republiky. A že nakonec rozhoduje ministr a prezident republiky. To je první poznámka.

Druhá, kterou pokládám za mnohem zásadnější, s největší pravděpodobností projde touto Sněmovnou tak, jak jsou usnesení Ústavně-právního výboru, a jak vidím většinu, projde ono manažerské řízení soudu. To znamená, že předseda soudu, který přichází, již to nebude s "indickými pohřby" jaký byl původní návrh ministerstva, to znamená v okamžiku, kdy skončil předseda končí všichni místopředsedové, ale je tam vytvořeno tříměsíční období. Přesto s výměnou předsedy dochází k výměně všech místopředsedů. Tento model nepokládám za šťastný, viděl jsem soudní funkcionáře jako na sobě vzájemně nezávislé a v tomto směru se doplňující. Není to jen ten předseda, který všechno řídí a který si vybírá k ruce koho bude jmenovat. Z tohoto důvodu nepodpořím návrh, který vzešel z Ústavně-právního výboru. Naopak podpořím návrh Dominika Feriho, abychom funkci místopředsedů neřešili a nechali ji ve stejném režimu jako je doposud. To znamená, že to jsou nezávislí funkcionáři a pokud takový návrh projde, tak nebudu hlasovat a nedoporučím ani svému klubu hlasovat pro návrh zákona jako celek, protože si myslím, že toto není správné pojetí soudní soustavy.

Děkuji za pozornost.

