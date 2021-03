Benda (ODS): Neschopnost některých uzavírat kompromisy je pro mě až překvapující

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím být maximálně stručný a spíše odůvodním návrhy, které ještě přináším nad rámec toho, co bylo domluveno.

Chtěl bych snad jenom, k tomu tolik diskutovanému druhému skrutiniu, tvrdím, že je v pořádku návrh, tak jak jsem jej předložil, stala se z toho mediální bublina, která byla využita. Neschopnost některých uzavírat kompromisy je pro mě až překvapující, a uvidíme teď v hlasování o tom, co bude vzato jako základ jednání, ale to jsou snad moje stručné poznámečky.

Druhá věc, kterou jsem chtěl malinko okomentovat, paní poslankyně Válková tady zmínila skutečnost, že byla podána trestní oznámení na některé ústavní soudce za maření voleb. Mně to přijde jako něco tak neuvěřitelného, neuvěřitelného. A tady na půdě sněmovny říkám jako, jestli se policie tím bude jenom zabývat, tak jsme se úplně zbláznili. Jestli opravdu začneme ústavní instituce přezkoumávat policejními orgány a jejich rozhodování, tak jsme se úplně zbláznili. To prostě... Já vím, že oni za to nemůžou, ti policisté, samozřejmě, že ne. Ale to, kam jsme se dostali, že všechno mají v této zemi posuzovat orgány činné v trestním řízení, jestli běží ústavní procedury, tak jak běží, jestli Ústavní soud rozhoduje, mně připadá jako daleko, daleko za čarou veškerého.

A ono to souvisí bohužel s dnešní debatou, jo? Největší pravdu mají naprosto náhodné výsledky voličů, ale politické strany, které jsou základem našeho ústavního systému a které jsou v článku 5, to znamená v tom nezměnitelném základu Ústavy, jsou ty největší zločinci, kteří tady vůbec existují a měli by být potlačeni, nejlépe možná rozpuštěním, ale na to tedy ještě bude potřeba přece jenom nějakou zásadnější změnu Ústavy.

Já bych chtěl představit dva návrhy, které přednášíme. Jeden se v podstatě jenom hlásím k tomu, co tady už řekla paní kolegyně Šlechtová, spolu s Dominikem Ferim a Markem Výborným předkládáme také návrh na korespondenční volby ze zahraničí. Já jsem to avizoval na všech těch jednáních, není to pro nás podmínka podpory volebního zákona. Ale pokládali bychom to za užitečné. Našim krajanům se to slibovalo dlouhodobě, resp. našim občanům žijícím v zahraničí se to slibovalo dlouhodobě. Je opravdu řada míst, kde je to velmi složité. A současně sám za sebe říkám, že pro mě to není žádná cesta k tomu, abychom zaváděli korespondenční volby i na území ČR. To v žádném případě. Já se snažím vyhovět jenom tam, kde opravdu... to znamená cestování tisíce kilometrů při množství volebních okrsků v České republice samozřejmě pokládám za správné, a při možnosti vyzvedávat si volební průkaz pokládám za správné, aby člověk v den voleb se sebral a někam odešel, tam svůj akt volby provedl, zkušenosti ze Spojených států z posledních voleb jsou více než sporné.

Druhý návrh, který předkládám, je návrh na to, abychom v okamžiku, i návrh na změnu zákona o financování politických stran. A jde o to, že v okamžiku, kdy přinášíme zpět do volebního zákona ony zvýšené klauzule pro koalice, a to 8 % pro dvě strany a 11 % pro tři strany, že je férové podle mého názoru provést i vyrovnání toho základního příspěvku. Dnes máme mezi třemi až pěti procenty, je základní příspěvek od 6 do 10 milionů podle počtu získaných hlasů, dále už se nenavyšuje, dále už se nenavyšuje, a ten příspěvek prochází formou příspěvku za mandát.

Pokud ale řekneme, že koalice kandidovat smějí - a přiznám to, že samozřejmě v tomto směru jsem částečně ve střetu zájmu, i když jakoby financování u své politické strany nemám na starosti, nemám v tom žádný osobní zájem, ale všichni víte, že kandiduji za koalici SPOLU, to znamená, že se to týká i subjektu, za který kandiduji. Pokud dochází k situaci, že zvyšujeme ten práh vstupu, tak si myslím, že to základní finanční ohodnocení zejména pro strany, které by například získaly těch 7,8 %, nedosáhly by na žádný mandát, ale měly by strop, stejně jako všichni ostatní už na pěti procentech, mně nepřipadá férové a spravedlivé. Dopady na státní rozpočet nejsou zásadního charakteru, ale upozorňuji na to už teď v obecné rozpravě, že se k tomuto návrhu přihlásím. Tolik za mě. A jenom bych chtěl připomenout, že na závěr obecné rozpravy bychom měli hlasovat o tom, že se za základ jednání vezme usnesení ústavně-právního výboru.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Válková (ANO): S volebním zákonem jsme se dostali pod obrovský časový tlak, pak se dělají chyby Pikal (Piráti): Za nás by bylo nejlepší zvolit systém ideální poměrnosti Farský (STAN): Složení Sněmovny musí odpovídat vůli voličů Volby nevolby, poslance vybere Babiš, nebo Fiala? Zákon skýtá hrozbu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.