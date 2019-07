Benda (ODS): Obecně závazné pro všechny a nelze říct, že to platí jen někdy

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já jsem původně přišel podpořit Vojtěcha Munzara čistě jenom psychicky, ale zaujal mě tento typ výkladu. Já rozumím tomu, čemu říkáte - pokud by se jednalo o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebo obecně nějakého soudu, že je aplikovatelné jenom v té jedné konkrétní věci. Ale nemůžeme takto vykládat rozhodování Ústavního soudu. V tom si myslím, že vás vaši úředníci šidí. To je prostě obecně závazné pro všechny a nelze říct - bude uplatněno jenom v této věci a plošně ho uplatnit nemůžeme. Tam je rozdíl mezi Ústavním soudem a běžnými soudy, které opravdu jenom judikují v konkrétní kauze. Ale Ústavní soud, jeho rozhodování jsou závazná pro všechny v této zemi, nálezy. (Reakce na poznámku:) Ale i usnesení jsou závazná, ne třeba celé zdůvodnění, to je samozřejmě spor, který se v té právní veřejnosti vede. Já vítám to, že připravujete něco nového. Ale nelze říct - v jedné věci uplatnit můžeme a v ostatních věcech uplatňovat nemůžeme. Kdybychom tímto způsobem vykládali judikaturu Ústavního soudu, a já vím, že to Ministerstvo financí občas dělá, tak se úplně zblázníme v té zemi. Fakt musíme vycházet z toho, že ta rozhodnutí jsou závazná ve všech věcech pro všechny a musí se s nimi do budoucna tak nakládat.

