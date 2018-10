Benda (ODS): Státní službu jsme změnili horším způsobem než v nějaké tramtárii

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové.

Tak jsem rád, že se mi moje podezření potvrdilo. Nejedná se přece o žádné sjednocení. Netvařme se, že se jedná o nějaké sjednocení. Když se projednával v minulosti zákon o státní službě, předpokládalo se, že bude nějaké generální ředitelství. To pak z toho vypadlo a řeklo se, že tím filtrem, který bude mezi politikou a státní službou, bude tajemník na ministerstvu, náměstek státní tajemník na Ministerstvu vnitra. To je ten, který má odfiltrovat moc politiků od státní služby a ten jediný bude odpovídat vládě, protože nad ním už opravdu nikdo není.

A teď je mi tady říkáno - no, abychom to sjednotili, tak to uděláme takhle na všech resortech a na všech resortech ti státní tajemníci budou odpovídat přímo vládě a ponesou odpovědnost přímo před vládou.

Myslím si, že to je opravdu naprosto zásadní posun, který znamená, že jsme tu státní službu zpátky rozstříleli na těch třináct resortů, sice se volně může přecházet, ale každý si bude dělat sám podle sebe a jediné, co z toho zbylo, už není žádná ochrana výkonu státní moci, ale jenom výhody a privilegia, která případně státní služba má.

To pokládám za naprosto zásadní průlom. Navíc si tedy vůbec neuvědomuji, jakým způsobem by soud mohl přezkoumávat rozhodnutí vlády. Opravdu to pokládám za mimořádně nebezpečný precedens, vůbec jako precedens toho, že připustíme, že hlasování vlády je nějakým způsobem přezkoumáváno. A jakým způsobem? A co se na něm přezkoumává? To, jestli je správně připravena důvodová zpráva dotyčného ministra, který navrhuje ta správná obvinění, nebo se přezkoumává to hlasování členů vlády?

Nechoďme touto cestou. Přezkoumávání hlasování - už jsme připustili, že hlasování nám přezkoumávají orgány činné v trestním řízení. Máme tady několik našich kolegů poslanců, kteří jsou v té či oné fázi trestního řízení nebo nevydání k trestnímu stíhání za své hlasování na jednotlivých orgánech obcí. A teď tedy řekneme, že budeme přezkoumávat i rozhodování vlády? A jakým způsobem? Netvařme se, že tam je nějaký přezkum. Podle mého názoru tam v žádném případě není. Znamená to, a jsem překvapen, že s tím přichází paní ministryně Dostálová, protože podle mého názoru když toto odveze do Evropy a pokusí se to nějakým způsobem zkonzultovat, tak ji ujistí, že jsme opravdu změnili státní službu horším způsobem než někde - teď nechci jmenovat, abych se někoho nedotkl - v nějaké tramtárii, abychom se dostali do situace, kdy ze státní služby nám nezbylo vůbec nic.

Pojďte ten zákon raději zrušit. Děkuji za pozornost.

Marek Benda ODS



