Benda (ODS): Toto zdanění je projevem antisemitismu

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, paní předkladatelko, dámy a pánové. V deset hodin jsem přiběhl z rozhlasu s hrůzou, že nestihnu hlasování, přihlásil se, byl první přihlášený v rozpravě. Je 11.13, když jsem se dostal ke slovu. Roztomilé, ale nedá se s tím nic dělat. Jenom říkám, jakým způsobem jsou v tomto sále nadužívány faktické poznámky. První drobounký dotaz, který vznesu - a teď musím bohužel asi prostřednictvím jeho samého k panu předsedajícímu. Nepochopil jsem, proč byl pan kolega Stanjura vykárán za větu řekl mi komunista. Co vám na této větě vadilo, pane předsedající? Vadí vám, že jste komunista? Nebo vám vadí, že to kolega Stanjura řekl? Nechci za každou cenu komentář, jenom se mi to zdálo takové zvláštní ohrazení.

Nyní k tomu, co zde zaznívá notoricky, zase bylo smícháno dohromady úplně všechno, zpochybněno tak, jak jsme tady zažívali v minulosti opakovaně - revize první pozemkové reformy, první pozemková reforma ­- naprosté bludy, které vůbec nechápu, kde se seberou. Ale vždycky se řeknou na mikrofon a pak je pocit, že můžeme pokračovat v tom, že je budeme opakovat a ony se pak stanou nějakou pravdou. Ne, v žádném případě se nevyplácely ani náhrady, ani se nevydával majetek, který církve, řády a společenství pozbyly před 25. únorem 1948. Žádný takový majetek prosím nenajdete. Tak já jenom abychom si tady pořád nevykládali takovéhle nesmysly.

Druhá věc. Pan kolega Kováčik vystoupil poměrně věcně až na to, že jeho vystoupení bylo přesnou ukázkou toho, o co se tady jedná. Komunisté opět, stejně jako v minulosti, hodnotí působení církví ve společnosti, zdají se jim nesprávné, oni budou posuzovat, jak mají církevní společnosti vystupovat. A protože se jim zdají nesprávné, tak je třeba si na ty církve došlápnout. Došlápneme si způsobem, že nemůžeme už dneska tak volně krást majetek, jako mohli v padesátých letech, tak ho jenom tak zdaníme. Bohužel zbytek vládní koalice - a nevím, jak to bude s poslanci SPD, na to jsem zvědav, jak zahlasují po vystoupení pan předsedy Okamury v prvním čtení - zbytek vládní koalice je v rukou Komunistické strany naprosto zjevně a evidentně a musí dělat to, co jim Komunistická strana poručí. Proto jde hlasovat.

Pan poslanec Kováčik tady také řekl, že je věcí vlastního názoru a svědomí každého v této Sněmovně, jak bude hlasovat. Ano, každého kromě sociálních demokratů a hnutí ANO, kteří jsou povinni hlasovat tak, jak jim řekne pan poslanec Kováčik, případně pan místopředseda Filip. Na rozpočtovém výboru před čtrnácti dny hlasovalo 16 poslanců včetně většiny přítomných poslanců z ANO a sociální demokracie pro odklad do 1. 1. 2021, který všichni víme, že je rozumný, protože povede k tomu, že bude-li zrušen, tak nebude muset stát vyplácet ještě nějaké (nesroz.).

Za hodinu proběhne tisková konference představitelů Komunistické strany, kteří řeknou. No, tak to bychom si tedy nerozuměli, milé ANO a sociální demokracie, takhle bychom kamarádi nebyli, to bychom vám náhodou taky mohli tu koaliční smlouvu o podpoře vlády vypovědět. Za dvě hodiny proběhne koaliční rada ANO a sociální demokracie, která řekne, že se bohužel těch deset poslanců z vládní koalice, kteří hlasovali, nějakým způsobem spletlo. A oni tady tak jako trapně chodí a říkají. No, to jsme to asi zkazili, my jsme to tak úplně vážně nemysleli. Tak to jenom s tou svobodou rozhodování, o které pan poslanec Kováčik tady tak rád a přátelsky ke všem pohovořil. Tak svoboda rozhodování ano, pokud rozhodujete tak, jak si přeji já. V okamžiku, kdy náhodou rozhodnete jinak, než jak si přeji já, tak tato svoboda rozhodování končí. Tak to je k tomu procedurálnímu a procesnímu příběhu.

Dále jestli máme nebo nemáme nějakým způsobem předem ovlivňovat Ústavní soud. No, samozřejmě, že nemáme volat jednotlivým ústavním soudcům, jako se teď možná děje a říkat - my bychom rádi, abyste... Ale jakým jiným způsobem chcete na půdě Poslanecké sněmovny dokazovat a prokazovat, že se jedná o protiústavní návrh, než tím, že řeknete. No myslíme si, že to zruší Ústavní soud? A k tomu nám to řekly tři expertizy právníků z právnické fakulty v Praze i v Brně, kteří řekli. Je vysoká pravděpodobnost, že tento návrh bude odmítnut, protože nezdaňuje budoucí příjmy, ale zdaňuje minulé náhrady a to je protiústavní. Tím se samozřejmě liší od například zdanění solárních panelů, respektive solární energie, která zdaňovala budoucí příjmy.

Tento návrh se chystá zdaňovat minulé náhrady. To nejsou, prosím, budoucí příjmy. Stačí si přečíst zákon, stačí si přečíst ty smlouvy. Ten nárok vznikl v okamžiku vypořádání státu a církví. Kde jenom stát řekl: My nemáme v tuto chvíli 53 miliard, které bychom vám mohli vyplatit, a vytváříme splátkový kalendář na vyplácení této teď vzniklé náhrady. Neříkejte mi, že když si s někým uděláte splátkový kalendář, že to znamená, že jsou to budoucí příjmy. To si ze mne snad někdo dělá legraci. Tak to k tomu.

A to, co bych chtěl říct, možná ještě jednu poznámku k tomu, co řekl pan poslanec Kováčik. On řekl, že nikdy nebyly do Sněmovny dodány seznamy majetku, který církev nárokuje. To přece není pravda! Komise pod řízením pana místopředsedy Kasala kompletní seznam měla. Pan poslanec Koníček kompletní seznam měl. Dokonce ho procházel, dokonce kladl nějaké otázky a pochybnosti o tom, jestli tento majetek byl nebo nebyl v držení církve ke 25. únoru 1948. Vždy bylo vysvětleno a objasněno, že byl v držení. Ale ten seznam jsme samozřejmě na komisi měli. Neměla ho Poslanecká sněmovna jako celek, ale stačí se dojít podívat do archivu komise, která přezkoumávala první návrh církevních restitucí, abychom věděli, že ten seznam tady k dispozici byl.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pan poslanec Veselý tady několikrát - a moc mě mrzí, že tuto argumentaci přejal i prezident republiky - mluvil o těch žalobách. A strašně se brání, jak je to špatné, že byly podány nějaké žaloby. Já nevím, kolik žalob bylo podáno, nevím, v jakém rozsahu. Nikdo nám to tady z vlády nepřinesl, aby řekl, bylo požadováno. Ale pokud vím, tak závazek, který přijaly církve a náboženské společnosti, bylo, že nebude žalováno podle obecných předpisů občanského práva za ten majetek, který není vydáván. Pokud jsou podány ale žaloby podle tohoto restitučního zákona, což pokud vím, tak jsou podány ty žaloby podle tohoto restitučního zákona, tak se to samozřejmě jedná o majetek, který podle tohoto zákona měl být vydán. A vydán pouze nebyl. Z nějakých důvodů, že se to někomu nechtělo, že někdo v minulosti - a to se obávám, že je příběh do značné míry části jižních Čech, kde byly porušovány blokační paragrafy původního zákona o půdě a některé pozemky byly vydávány v rozporu s blokačním paragrafem a jasně bylo řečeno a všichni jsme to věděli v okamžiku, kdy se schvalovaly církevní restituce - že to, co mělo být v držení státu a dostalo se z držení státu porušením předpisů, tak že bude nadále žalováno, aby bylo zpět vydáno, protože došlo k porušení blokačních paragrafů.

A poslední, co bych chtěl říct. Komunistická strana si myslí, že si tady došlápne zejména na katolickou církev. To, co je na tom všem nejstrašnější a nejsmutnější, je, že katolické církvi to může být v podstatě jedno. Jí se většina majetku vrátila ve fyzické podobě naturálních restitucí, oni se značné části z těch náhrad vzdali ve prospěch menších církví a např. také Federace židovských obcí. V pátek tady slavnostně chcete přijímat deklaraci o antisemitismu. Jenom tak malinko říkám, že toto zdanění je projevem antisemitismu. Protože také směřuje na Federaci židovských obcí, také směřuje na Federaci židovských obcí a jenom to tak tiše, tiše schováváte a říkáte, nic. Ve všech případech právě Federace židovských obcí, právě malých církví to bylo součástí onoho vyrovnání, celkového státního vyrovnání, které má směřovat k odluce státu a církví. A vůči těmto je nejnespravedlivější, že to zdaňujete. A těm to ublíží samozřejmě nejvíce. Ty nejvíce ohrožujete na jejich existenci, protože předpokládaly, že něco budou mít, nějakým způsobem si naplánovaly, jak přejít od modelu státního financování do modelu samofinancování. A vy jim teď najednou řeknete: Z toho, co jste měli dostávat, vám 19 % sebereme, protože jsme si prostě vymysleli, že to je 19 %. V tomto to pokládám za úplně nejnemravnější a je mi velmi líto a už nebudu opakovat všechny ty argumenty, že nebylo nic spočítáno, nebylo nikdy dáno dohromady, kolik to údajné předražení má být. Že se tady pořád dokolečka motají argumenty o nějaké půdě a o vyplácení za půdu nebo nepůdu, která žádná vydávána nebyla. Že nám tady pan předseda Faltýnek prostřednictvím pana předsedajícího znovu řekne něco o fyzických restitucích ze začátku 90. let, kdy se vydávaly náhradní pozemky, kdy Ústavní soud posléze řekl, že nesmí být vyplácena odhadní cena a tisíce dalších věcí. Ale tahle nemravnost, že nejhůře budou tažením komunistické strany proti katolické církvi za vaší podpory nejhůře budou postiženy ostatní církve a Federace židovských obcí, to pokládám za nejsmutnější. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ODS.)

