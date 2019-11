Bendl (ODS): Budete to muset vyřešit vy a nesmíte být měkej, pane premiére

No, nemusel byste to řešit, pane premiére, kdyby se ti dva domluvili. Ale protože se nejsou schopni domluvit, budete to muset vyřešit vy a nesmíte být měkej. Řeší to od léta a čas hraje roli. Sám máte zkušenost z oblasti zemědělství, že příroda prostě nepočká. A oni potřebují zasít, nebo potřebovali zasít, ale nemůžete zasít prostě v oblasti, kde je ten hraboš přemnožený tak, že vám mizí doslova před očima tuny obilí prostě v zemi a žádná hluboká orba nepomůže. Pomůže jedině ten přístup, ano individuální, vybrat ty nejvíc postižený lokality.

Ale já vás moc prosím, pane premiére, abyste kleknul na ministra životního prostředí, aby začal ty věci řešit a nevyhýbal se tomu, nebo bude ještě hůř. A to není jenom - začalo to s kůrovcem, nevšímali si toho, podívejte se, jak to vypadá. S hrabošem je to podobné. Bekyně velkohlavá nedej bože, bude to totéž. (Předsedající upozorňuje na čas. ) Děkuji.

Ing. Petr Bendl ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Neziskovka reaguje na „vyhazov“ ze školy. Rodiče lynčují školu, že žáci platili „pašerákům“. Jak to vlastně je? Bendl (ODS): Nejenom kůrovec, ale i bekyně velkohlavá... Bendl (ODS): Gynekologové prý podmiňují registraci podepsáním smlouvy o nadstandardní péči Bendl (ODS): V povinném hlášení včelařům nevidím žádné pozitivum

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.