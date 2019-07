Bendl (ODS): Existují rizika, která jsou tzv. nepojistitelná

Jako dvakrát zvolený poslanec do této Sněmovny během jednoho volebního období. Asi to je moje premiéra. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já nebudu dlouhý. Ale ze zkušenosti vím, že se často ministři vyhýbají odpovědi na otázky ještě v rámci normální debaty, neboť se vystavují riziku, že budou tázáni námi, kteří nemáme přednostní právo vystoupit. A já si nejsem úplně jistý, že paní ministryně bude mít odvahu odpovědět zejména na otázky, které jí zde položil Zbyněk Stanjura, náš kolega. A neboť je považuji za závažné, chci avizovat, že při vědomí toho, že ta vládní většina, která už tady natěšeně čeká, až to skončíme tuhle debatu a honem ze stolu s tím a jdeme na něco jiného.

Byly tady řečeny některé věci, které by vás minimálně aspoň měly zajímat, neboť jak zde bylo zmíněno, tento zákon nemá aktuální RIA-u, nemá zpracovaný dopad na podnikatelské prostředí, využívá se RIA-i z roku 2015. Pan kolega Stanjura tady z ní citoval, pro ty z vás, kteří berete svou práci vážně, to nemohlo být jenom tak, jako pro nic za nic, že se s tím jako nepočítá, že je v zásadě jedno, co je tam napsané. Možná by vás ty dopady zcela vážně zajímat měly, abyste věděli, co se na vás kde vyvalí.

V oblasti zemědělství v okamžiku, kdy sáhnete na rezervní zdroje pojišťoven, a Česká národní banka tady avizovala v rámci připomínkového řízení, že dojde, nebo může dojít k poškození trhu pojišťovnictví - jsme v situaci v oblasti zemědělství, kdy jsme na hraně velké krize. Ti z vás, kteří se v tom pohybují, vědí, že to katastrofální sucho, které tady je, může poničit do slova a do písmene český zemědělský a potravinářský průmysl a že je složité se pojišťovat v oblasti zemědělství, dokonce existují rizika, která jsou tzv. nepojistitelná, a naopak, stát se snaží motivovat zemědělce k tomu, aby se pojišťovali. A k těm, kteří se pojišťují, se snaží chovat lépe, neboť i oni sami mají zájem na tom, aby chránili - řeknu - svoji živnost před případnými riziky. A v případě, že tak činí, stát jim pomáhá více a motivuje je k tomu.

V okamžiku, kdy sáhnete na zdroje pojišťoven, tak to asi něco bude znamenat, něco to na tom trhu udělá, a mě by zcela vážně zajímalo, co to udělá v situaci zemědělců, kteří mají zájem se pojišťovat. Bude to znamenat zdražení v té situaci, ve které jsou? Bude to znamenat menší úroveň pojištění? Třeba to nic neznamená. Třeba Česká národní banka nemá pravdu, když říká, nebo když avizovala tuto připomínku, jak jsem pochopil, nebyla úplně vypořádána. Respektive byla vypořádána tak, že byla pominuta. Je potřeba, abyste věděli, že to riziko tady existuje, a proto jsem vám ho tady chtěl říct.

Zcela určitě bych chtěl požádat paní ministryni, ať už to hlasování dneska dopadne jakkoliv, aby nám informaci o negativních dopadech, aktuální informaci o negativních dopadech zákona o podnikatelském prostředí dala k dispozici, nebo alespoň nás o tom informovala, tak abychom byli schopni, i vy, kteří za to ponesete nadšeně největší odpovědnost, věděli, kam jste vlastně šlápli.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Petr Bendl ODS



