Bendl (ODS): Pravidla pomoci musí být jednotná a stejná pro všechny

Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové,

mám jenom pár minut, které jsou mi vyčleněny z rozhodnutí Poslanecké sněmovny, tak jenom pár poznámek.

Mnohé už bylo řečeno. Zkusím se tedy vrátit jenom ke třem nebo čtyřem odstavcům zdůvodnění vlády, kde žádá o prodloužení nouzového stavu, který byl vyhlášen 12. března 2020. Hned v bodě 1 konstatuje vláda ve svém zdůvodnění, že Česká republika je nadále ve stavu zákonného jiného nebezpečí, pro které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty a nebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Já myslím, že ti z vás, kteří přemýšlí tím směrem, že je třeba neprodlužovat v žádném případě nadbytečně, a zdůrazňuji nadbytečně, nouzový stav, že je vám všem jednoznačně jasné, že do budoucna můžou, a oni už v podstatě přicházejí a budou ohroženy majetkové hodnoty, možná i vnitřní pořádek a bezpečnost obyvatel, neboť se dostávají vlivem některých rozhodnutí prostě do neřešitelných situací a ekonomická situace řady lidí se dostává do obrovských problémů. A čím déle budeme v těch zákazech trvat, tím horší ten propad bude, protože my musíme myslet na to, co se stane den poté, protože věřím, že všichni chceme a budeme směřovat k nějakému normálnímu životu a musí nám být všem jasné, že ty potřební, pro které stát vynakládal spoustu finančních prostředků, je budou potřebovat nadále. Budou je potřebovat důchodci, budou je potřebovat nemocní, budou je potřebovat malé děti. Prostě my budeme potřebovat finanční zdroje i den poté a musíme myslet na to, co se stane, nemůžeme nechat Českou republiku nabourat, nebo pak budou ohroženy, řeknu, opravdu majetkové hodnoty, peníze na účtech lidí a tak dále, a tak dále. Myslím si, že dnes pomalu a postupně ekonomové tyhle otázky otevírají. A nám nemůže být také lhostejné, co se stane za rok, jak budou vypadat rozpočty, zdali ochráníme potřebné, a to nejenom z rozpočtu státu, ale také z rozpočtů měst a obcí. Proto jsem rád, že tady zní konsenzuálně, že to nebudeme prodlužovat v tuto chvíli o měsíc, ale pokusíme se prohlasovat, někteří z vás to avizovali, termín ke konci dubna, přičemž je nutné, abychom ten plán měli - plán rozvolňování, ale také plán zaměřený na zvýšenou, troufnu si říct, mnohonásobně zvýšenou ochranu rizikových skupin, kterých se to nebezpečí týká. Mám na mysli staré, nemocné lidi, ale samozřejmě i ty, kteří se o ně v první linii starají. Tam se musíme zaměřit především.

Poznámka druhá. Myslím si, že pravidla pomoci musí a mají být jednotná a stejná úplně pro všechny. Že není možné vyjmout region Prahy s odkazem, že tedy hrubý domácí produkt mají Pražané natolik vysoký, že není možné jim z některých projektů nebo z některých vyčleněných finančních prostředků pomoci. To je podle mě skandál. Není možné, abychom vyčlenili kraj pražský, ono se týká i nás Středočechů, řada firem má svoji firmu založenou v Praze, ale podnikají ve středních Čechách, a oni pak nedosáhnou na některé programy, které vláda vyhlásila. To považuji za skandální a myslím si, že by v tomto vláda měla udělat maximum, aby podmínky byly jednotné a pro všechny stejné.

A třetí poznámka, kterou mám, se týká řešení nouzového stavu. Vláda se ve své žádosti o prodloužení nouzového stavu také zmiňuje, že je to pro ni důležité proto, že v nouzovém stavu nemusí jednotliví zadavatelé zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, že to je vlastně výhodné, protože se nemusíme nikoho ptát a můžeme koupit rychle všechno, za kolik to máme k dispozici. O.K. Je to asi dobré opatření, nicméně důvěřuj, ale prověřuj platí, platilo a věřím, že platit bude a myslím si, že by všichni ti objednavatelé ze stranu státu, ale samozřejmě i krajů, případně obcí, pokud udělají nějakou objednávku s odkazem na to, že jde o nouzový stav, pak měli následně zveřejnit kompletní, podotýkám a zdůrazňuji kompletní, smlouvy, na základě kterých objednali předmětné materiály. (Předsedající upozorňuje na čas.) Abychom se vyhnuli debatám.

A proto navrhuji doprovodné usnesení. Jedna věta: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o zveřejnění kompletních smluv uzavřených s odvoláním na nouzový stav, kdy se na ně nevztahoval zákon o veřejných zakázkách."

Děkuji vám.

