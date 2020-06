Bendl (ODS): Velmi bych si přál, abychom erozní vyhlášku měli co nejdřív

reklama

Děkuji za slovo.

Já nebudu dlouho zdržovat, ono už bylo mnohé řečeno. Tento nástroj, který máme, je opravdu efektivní způsob, jak lépe hospodařit, jak umožnit vlastníkům půdy dostat se ke své půdě.

Chtěl jsem tady zmínit některá čísla, která by vás možná mohla zajímat a mohla by zajímat i veřejnost. Já nemám k dispozici zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky za rok 2019, proto se musím spokojit s čísly z roku 2018, ale i ta jsou, myslím si, dostatečně vypovídající, protože na realizaci pozemkových úprav byla v roce 2018 použita částka zhruba 1,56 mld. korun a rozložení těch realizačních peněz na pozemkové úpravy je následující /jen pro vaši představu/: 1,17 mld. šlo na cesty, což je klíčové opatření, které sice nemá příliš vliv na zadržení vody v krajině, ale má vliv na to, aby se vlastníci půdy ke své půdě také dostali a mohli na ní případně hospodařit. Proto tento nástroj považujeme za důležitý. Ale protierozní opatření v pozemkových úpravách - a to číslo mě překvapilo - z těch 1,56 mld. korun pouze 58 mil. korun bylo investováno na protierozní opatření, což je podle mě docela nízká částka a stálo by za to podívat se - a možná to pan ministr bude schopen nějak okomentovat.

To, co je podle mě pro nás důležité, aby se v budoucnosti a po novele tohoto zákona případně zrychlilo nebo zjednodušilo - já vím, že ti z vás, co absolvovali pozemkové úpravy a byli u toho, když se vlastníci a stát dohadují, jakým způsobem to území /a samozřejmě příslušná obec/ nakonec dojde k jednotlivým směnám a jak ho vlastně zpracují, že to není jednoduché, nicméně protierozní opatření a práce s erozí je podle mého hlubokého přesvědčení jedna z priorit uvnitř témat sucho, ale i povodně, protože to, že dneska spousta lidí vyklízí bláto z polí, které se jim svezlo do jejich vlastních domovů, tak je právě příčinou skutečnost, že půdy je málo a voda ji dokáže stáhnout z kopců na zahrady a případně do obydlí.

Takže eroze musí být podle mě prioritou a velmi bych si přál - a už se k tomu nechci vracet - abychom tu erozní vyhlášku opravdu měli co nejdříve, protože nejsme schopni tu situaci řešit.

A vodohospodářská opatření v rámci pozemkových úprav dělají 200 milionů korun, 53 milionů ekologická opatření. Což asi odpovídá. Já bych si moc přál - a chtěl bych to slyšet od pana ministra, pokud mě poslouchá, jak si slibuje, že tedy bude efektivní v případě, že přijmeme tento zákon, jestli se nám podaří urychlit pozemkové úpravy. Protože půjdeme-li tempem, kterým jdeme, tak se jich nedočkáme ani za dalších dvacet let a to je podle mě velká chyba.

My bychom měli maximálně využít schopnost profesních a profesionálních kapacit, které v České republice máme, abychom pozemkové úpravy spustili na větší části území a abychom byli schopni zvládat větší objem jednotlivých pozemkových úprav, než tomu bylo doposud.

Děkuji za pozornost.

