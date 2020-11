Benešík (KDU-ČSL): Buď v DEZE někdo mlžil, anebo nemají přehled, co dělají

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové,

děkuji za slovo. Důvod, proč jsme nechali jako KDU-ČSL zařadit tento bod, je, že některé otazníky prostě zůstávají, zůstaly nevysvětleny nebo jenom částečně a možná je také dobře, pokud jsme si je vysvětlili interně, tak aby zazněly i na mikrofon. Já bych některé ty otazníky, ty otázky, které máme k celé situaci znečištění na řece Bečvě, ještě jednou řekl.

A sice je skutečně jistým zdrojem znečištění Bečvy vyústění kanálu v rožnovské Tesle? Podle svědeckých výpovědí tato řeka byla evidentně neporušena několik kilometrů pod údajným zdrojem znečištění a zvláště v podmínkách nízkého průtoku řeky dne 20. 9. 2020. Jak je možné, že jako možný zdroj znečištění byla z okruhu podezřelých vyřazena velmi rychle, již den po havárii, meziříčská chemička DEZA. Stalo se tak na základě šetření České inspekce životního prostředí, jež spadá do gesce Ministerstva životního prostředí. Občané města se přitom o výskytu kyanidu v řece a zdravotních rizicích s tímto spojených dozvěděli až za čtyři dny. Já se skutečně neptám na DEZU, já proti té firmě nic nemám, ale prostě ta rychlost, s jakou byla vyřazena, mě překvapuje a nepřekvapuje jenom mě, že se hned vědělo, kdo určitě ne. A ten otazník je o to silnější, že DEZA tvrdila, že s kyanidem nenakládá. Nakonec se z veřejných zdrojů zjistilo velmi rychle, že s kyanidem nakládá. Takže je vidět, že buď v DEZE někdo mlžil, anebo nemají přehled o tom, co dělají, ale obě dvě verze jsou skutečně velmi nebezpečné pro okolí. A jak je možné vyřadit zodpovědně jako možný zdroj znečištění firmu disponující kanálem umožňujícím vypouštění odpadních vod obsahujících kyanidy z biologické čistírny odpadních vod přímo do toku Bečvy?

Také by stálo za vysvětlení nebo za zjištění, proč firma DEZA provedla nestandardní analýzu odpadních vod již v 8 hodin ráno v den havárie, kdy o ní ještě vlastně nikdo nevěděl. A rozhodně za komentář by stála i opožděná reakce České inspekce životního prostředí. Podle informace ředitele olomoucké pobočky pana Pallóse na tiskové konferenci 1. 10. 2020 dostala výsledek analýzy ze strany Státního veterinárního ústavu v Olomouci s potvrzením příznaků otravy kyanidem u vzorků uhynulých ryb již večer v pondělí 21. 9. Tady se nejedná jenom o pochybnosti věcného charakteru. My nikoho nechceme pranýřovat, ale důvěru nemůže budit ani fakt, že instituce, která záležitost šetří, není schopna ani po čtyřech týdnech prostě říct, kdo tu řeku kyanidem otrávil.

A jak bychom řešili například teroristický chemický útok na zdroje pitné vody? V takové situaci by totiž bylo nutno zjistit zdroj znečištění prostě bleskově.

A pokud se nedozvíme, jak k havárii došlo, může se v budoucnu opakovat. Musíme proto společně učinit vše, co je v našich silách, abychom takové riziko minimalizovali. A právě o to nám jde. My bychom rádi slyšeli od pana ministra, jaké kroky se podnikají, legislativní i nelegislativní, abychom toto riziko minimalizovali. Jde o naši přírodu, jde o zdraví a životy našich občanů.

K tomuto bodu jsme si dovolili navrhnout usnesení, které vám s dovolením přečtu:

Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že ekologická katastrofa na řece Bečvě ze dne 20. září 2020, způsobená únikem nezjištěného množství kyanidu, který v řece způsobil otravu a úhyn všech živých organismů na 38 km řeky, doposud nebyla uspokojivě vysvětlena. Navíc dne 27. října 2020 došlo k dalšímu úniku neznámé chemické látky. Ani tato událost není dosud vysvětlena.

II. Poslanecká sněmovna žádá vládu

1. aby zajistila důkladné vyšetření úniku chemikálií z 20. září t. r. a 27. října t. r.,

2. dohlédla na udělení exemplárních pokut viníkům včetně povinnosti proplatit finanční náhrady za způsobené škody /například i tím, že by využila náš soudní systém - to je jenom moje poznámka/,

3. předložila Poslanecké sněmovně konkrétní návrh opatření, kterým dojde k zamezení podobných úniků chemikálií nejen na řece Bečvě, ale na všech vodních tocích v České republice.

Tolik z mé strany. Děkuji.

Mgr. Ondřej Benešík KDU-ČSL



