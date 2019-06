Berg (KOV): Věříme, že zde spalovna nebude vůbec

Na pondělním jednání vsetínského zastupitelstva byl schválen návrh Koalice pro otevřený Vsetín (KOV), který dává první mantinely projektu vsetínské spalovny. Zastupitelé se shodli na vyjádření, že Vsetín je proti tomu, aby se na jeho území spaloval odpad z jiných částí Valašska. Dokumentace investora totiž připouští, že do takzvaného ZEVO může přicházet i odpad z Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm nebo Vizovic.

„Je dobře, že se o spalovně a odpadech konečně na zastupitelstvu debatovalo. Schválilo se alespoň minimální omezení záměru, za což jsme rádi a ostatním zastupitelům děkujeme”, komentoval rozhodnutí Michal Berg (KOV). „Někomu z občanů se to možná může zdát málo, ale většina zastupitelů chce na další vyjádření čekat, až budou mít více informací. My samozřejmě za sebe, jakožto za spolek, a za občany, budeme podávat další připomínky a věříme, že potom zde spalovna nebude vůbec,“ dodal.

Pokračovat bude také komunikace s německým městem Mannheim, které je majitelem investorské firmy MVV Energie. “Zelení v Mannheimu vyhráli nedávné komunální volby, a to by celé situaci mělo pomoci. Zástupce investora zopakoval, že přes odpor občanů spalovnu prosazovat nebudou, a to je dobře,” uvedl Michal Berg.

Vedle toho se podařilo zastupitele přesvědčit o potřebě studie, která by měla prozkoumat možnosti nakládání s biologickým odpadem. Měla by tedy hledat cesty, jak do ulic dostat hnědé popelnice a komunitní kompostéry a odpad využít v bioplynových stanicích. „Vyřešení biologicky rozložitelného odpadu, který tvoří až třetinu obsahu našich popelnic, je prvním krokem ke snížení celkového množství komunálního odpadu,“ zdůvodňuje Berg.

Analýza alternativ nakládání s dalšími odpady, kterou KOV také navrhovala, bude nakonec po vzájemné dohodě opozice s vedením města součástí vyhodnocení plánu odpadového hospodářství, které Vsetín aktuálně připravuje. „Nechceme zatěžovat úředníky vypracováním dalších dokumentů. Kvitujeme tedy, že se vedení města rozhodlo náš nápad začlenit do již připravovaných materiálů,“ komentuje Berg. Lidé ve městě by tak postupně měli mít další informace o tom, co je možné s odpady dělat, pokud si nepřejí spalovnu.

autor: PV