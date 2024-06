Berg (Zelení): Za výsledek ve volbách do Evropského parlamentu beru plnou odpovědnost

Na úterním jednání předsednictva Strany zelených oznámil Michal Berg rezignaci na spolupředsednickou funkci. „Výsledek Zelených ve volbách do Evropského parlamentu je zklamáním a já za něj beru plnou odpovědnost. S kandidáty jako Johanna Nejedlová nebo Osamu Okamura jsme měli dosáhnout lepšího výsledku a jde plně za mnou, že se tak nestalo,“ vysvětlil důvod rezignace Michal Berg. Zelení v eurovolbách získali 1,55 % hlasů.

„Všechny osobnosti občanské společnosti, které jsme přizvali na kandidátku do eurovoleb, si zaslouží velké poděkování za odvahu vstoupit do politického souboje. Přestože ve spojení s jinou stranou by měli větší šanci uspět, velmi si cením toho, že se rozhodli kandidovat právě za Zelené, kteří jim jsou svými hodnotami a programem nejblíže. Jak volby ukázaly, jako strana jsme však nebyli v takovém stavu, abychom dokázali naplnit očekávání a potřeby, které úspěšná celostátní kampaň vyžaduje, především co do finančních, a s tím souvisejících lidských zdrojů. A za to mám jako spolupředseda, který evropské volby připravoval, osobní zodpovědnost,“ vysvětluje důvody rezignace Berg. „Věřím, že zkušenosti, které v této kampani všichni zúčastnění nasbírali, se jednou zúročí a Johanna Nejedlová nebo Osamu Okamura se v budoucnu v politice objeví. Oba tam bezpochyby patří,“ dodal Michal Berg.

Magdalena Davis ve funkci spolupředsedkyně zůstává se zodpovědností za senátní a krajské volby, v předsednictvu Berga dočasně zastoupí Ondřej Mirovský. „Chtěla bych Michalovi poděkovat nejen za práci a nasazení ve volební kampani, ale především za více než čtyři roky trvající spolupráci. Věnoval Zeleným obrovské množství času a energie, a z důvodu omezených finančních zdrojů zajišťoval exekutivně mnohé činnosti, které v jiných stranách zajišťuje celý aparát,“ uvedla Magdalena Davis, která se nyní se spolustraníky bude soustředit na senátní a krajské volby, ve kterých sama kandiduje jaké lídryně ve Středočeském kraji.

„Je potřeba vidět celkovou politickou situaci – špatně dopadly i další strany, které zastávají nám blízké hodnoty. To by měla být ta hlavní věc, kterou si z voleb odnášíme,” uvedla Magdalena Davis. „Zásadní je co nejdřív začít debatu o tom, jak bychom měli postupovat směrem ke sněmovním volbám v příštím roce. Je zjevné, že pokud chtějí progresivní a liberální strany, stejně jako osobnosti, které zatím třeba stojí mimo politiku, úspěšně reagovat na nástup protestních stran, které se často k moci dostávají populismem a lhaním, budou muset mnohem více spolupracovat. A tato vyjednávání budou muset být více o společných cílech a méně o egu,“ apeluje Magdalena Davis.

Michal Berg byl spolupředsedou Strany zelených od roku 2020. Spolu s Magdalenou Davis pak funkci obhájili v letech 2022 i 2024, v letech 2018–2023 byl také členem vedení European Green Party. Od roku 2014 je zastupitelem Vsetína, v regionu se mj. dlouhodobě aktivně zasazoval o potrestání viníků v kauze otravy Bečvy. „Členem Zelených zůstávám nadále, a pokud bude zájem, budu dál pomáhat tam, kde bude potřeba. Díky Zeleným jsem poznal stovky skvělých lidí v Česku i Evropě, které spojují společné hodnoty, s mnohými jsme se stali přáteli. Chtěl bych jim tímto poděkovat za spolupráci a podporu,“ vzkázal Michal Berg, který se vedle politického angažmá profesně věnuje inovacím v energetice. „V této oblasti se budu pohybovat i nadále. Ze všeho nejvíc se ale chci věnovat své rodině, která mě v politice vždy podporovala a teď je čas jí to vrátit,“ dodal Berg.