Bezecný (KDU-ČSL): Když nejsou vlastní nápady, alespoň nekritizujme

Setkáváme se s tím všude. Vlastní nápady nejsou, ale házíme vidle do všeho, s čím přijde druhý.

Líbí se mi výrok lídra nizozemské strany Fórum pro demokracii „Pokud být populistou znamená, že dotyčný politik se zajímá o problémy běžných voličů a snaží se prosadit prostředky přímé demokracie, aby mohli vyjádřit svou vůli, potom jsem populistou“. Líbí se mi a souhlasím. Copak sloužit lidem je populismus?

Aktuálně jsem si výrok připomněl po opoziční kritice návrhu předsedy vlády v opozici Babiše na snížení jízdného pro studenty a seniory ve vlacích. To je najednou argumentů těch, kteří vlakem nikdy nejeli, o přeplněných vlacích a že prý jsou i jiné skupiny, které potřebují pomoc. Nemohu někdy věřit vlastním očím a tvrdím, že lidé, kteří tyto argumenty vznášejí, nemají v politice, jinými slovy, ve službě lidem, co pohledávat.

Co je to za nesmysl kritizovat přeplněnost vlaků a že prý bychom více peněz měli dávat do infrastruktury? Asi by se jím líbila parádní infrastruktura, po které by jezdily prázdné vlaky, a důchodci by po celoživotní námaze místo výletů seděli před televizní obrazovkou. Děkujeme, odejděte, chtělo by se zvolat s protagonisty listopadové revoluce na nositele podobných představ, často ždímajících z veřejných rozpočtů co se dá. Anebo argument o potřebných matkách s dětmi. Trochu mimo mísu. Otec rodiny by měl vydělávat dost prostředků na to, aby svou rodinu uživil. Pokud toho není schopen, pak si musí rodinné plány řádně rozmyslet, a to zejména pokud jde o počet ratolestí. Ale studenti ani důchodci nevydělávají. Jsou plně závislí na dávkách od státu nebo od rodičů. Tím, že snížím studentům jízdné, pomáhám i rodinám s dětmi.

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL



Zcela chápu, že problematika důchodů je složitá. Ale jak mohou představitelé stran, kteří k jejímu řešení nedokázali za léta svého působení v různých vládách přispět a kteří vymysleli s prominutím hlouposti s nejrůznějšími složitými pojišťovacími systémy, které jedna vláda navrhla, aby je druhá zase shodila, kritizovat alespoň malou iniciativu, která podpoří aktivní život seniorů? Pokrytectví největšího kalibru, s nímž se nemohu ztotožnit.

Politika je v první řadě služba lidem. O Hnutí ANO si můžeme myslet co chceme, nemůžeme mu však upřít řadu nápadů a iniciativ, které běžný občan ocení. A bude Babiše volit, což je pro opozici ta největší hrozba a proto nesmyslně kritizuje jakýkoliv nápad, s nímž vláda v demisi přichází. Místo toho, aby se sama přihlásila o své místo u vládního stolu a svou prací si zasloužila důvěru voličů.

Snížení jízdného pro nevydělávající občany je správný krok. Jistě, jeho cenou mohou být plnější vlaky. Sám používám železnici velice často, jistě i proto, že nejsem majitelem motorového vozidla, a tak ze zkušenosti vím, že některé spoje, hlavně před víkendem, využívají především studenti nebo starší občané. Jako člověk ctící solidaritu však jistě překousnu i chvilkové nepohodlí z možné přeplněnosti vlaku a budu druhým přát možnost, že se mohou lacino svézt. U služby lidem nelze hledět pouze na ekonomické hledisko. Buď na ni mám, a mohu ji poskytnout, nebo nemám, a pak ji nenabízím.

Služba občanům nikdy není zadarmo, nejen vlády, ale všichni my volení občané jsme tady však od toho, abychom vytvářeli příznivé podmínky pro život občanů, aby naše činnost a naše iniciativy vedly k tomu, že se u nás bude dobře žít a všichni nezávisle na svém příjmu, dostanou možnost aktivního a naplněného využívání volného času. Na to bychom měli myslet nejen při hodnocení jízdného na železnici, ale také při přemýšlení o tom, co jsme my volení zastupitelé učinili pro naše spoluobčany, aby měli důvod dát nám v podzimních volbách opět svůj hlas.

