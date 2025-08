Jak se vybírali „dezoláti“ pro výlet na Ukrajinu. Režisér promluvil

Moderátorka Českého rozhlasu Lucie Výborná si k mikrofonu pozvala režiséra Robina Kvapila, aby s ním probrala jeho nový film nazvaný „Velký vlastenecký výlet“. Ve filmu se objeví tři Češi, kteří doma zpochybňují válečné hrůzy páchané Ruskem na Ukrajině. A svolili k tomu, že na Ukrajinu vyjedou, aby si potvrdili svůj názor, nebo ho možná i změnili. Podle Kvapila šlo o tři Čechy, kteří jednoznačně stojí na straně Ruska.

Film bude mít premiéru symbolicky 21. srpna, tedy v den, kdy v roce 1968 vtrhly do Československa „spřátelené“ tanky Varšavské smlouvy, čímž fakticky začala sovětská okupace naší země, která trvala víc než dvacet let.

Prozradil také, že trojici Čechů vybíral i na internetu, třeba podle toho, jak se vyjadřují na sociálních sítích. A prý ho překvapilo, kolik proruských účtů, které šíří do veřejného prostoru ruské narativy, je vlastně falešných. „Tam jsem byl překvapenej, kolik těch proruských profilů jsou opravu fakeové profily. Jak moc je tahle psychologická operace vlastně rozjetá, kolik je tomu věnováno péče. Velký procento těch profilů byli prokazatelně neexistující lidi.“

Nakonec tři lidi našel a vzal je na Ukrajinu. A ač prý nečekal, že se jim jejich proruské názory změní jako by mávnutím kouzelného proutku, těšil se prý, že bude sledovat „vnitřní boj“ těchto lidí.

Člověk, který jede na Ukrajinu, musí podle Kvapila počítat s tím, že jde o zemi, která se brání ruské agresi, neustále nad ní létají drony i rakety a je třeba počítat s tím, že vás může zasáhnout ruský dron. I tak je ale podle Kvapila pro podporovatele Ruska možná těžké, aby vykročili ze zóny, kterou považují za komfortní a říct „já jsem se pletl“.

Prozradil také, že mu bylo poněkud trapně, když mu Ukrajinci v Charkově děkovali, že Česko přijalo tolik uprchlíků z Ukrajiny, když přitom věděl, jak nehezky se někteří Češi k ukrajinským běžencům chovají.

„Je to těžký, když vy víte, že oni (v Charkově) fungují jako nějaký val. Val proti čemusi, co kdyby se přes ně převalilo, tak to bude končit až za našimi hranicemi. Jak už to bylo před víc než třiceti rokama,“ podotkl Kvapil.

Nakonec poznamenal, že si není jist, zda by někteří zásadní politici dokázali organizovat odpor proti něčemu tak brutálnímu, jako je Ruská federace. Přitom Ukrajinci v tom žijí už takřka 4 roky a pokud je nějakému klukovi třeba 7 let a žije na Ukrajině, fakticky si nic jiného než válku nepamatuje.

A to je prý jedna z věcí, které Kvapilovi leží v hlavě a nad kterou přemýšlí.

