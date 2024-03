Bezecný (KDU-ČSL): Krokodýlí slzy Američanů

reklama

Nadále jsme svědky hrubého porušování politických, ekonomických a občanských práv, uvedl v prohlášení Bílý dům.

Omezování občanské společnosti a tvrdé restrikce uvalené na politické aktivity znemožňují naplňování základních občanských svobod, zatímco jejich strůjci, včetně představitelů vlády, vyvádějí veřejné zdroje pro využití k soukromým účelům, uvádí dále tiskové prohlášení Washingtonu.

Tyto nedovolené aktivity podporují a upevňují globální zločinnost spočívající v úplatkářství, pašování a praní špinavých peněz což vede k dalším zbídačování občanů v Zimbabwe, jižní Africe a dalších částech světa, uvádí se dále v prohlášení, odůvodňujícím uvalení dalších restrikcí na některé představitele současného zimbabwského režimu.

Nuž, dobře se to čte, ale smutek se vkrádá na duší.

Nebyli jste to vy, pánové a dámy ve Washingtonu a Londýně, kdo pomohl odstranit demokratické a lidská práva dodržující režimy Iana Smithe a Abela Muzorewy v Rhodesii sedmdesátých let? Nebyli jste to vy, kdo rozbil jednu z mála prosperujících ekonomik na africkém kontinentě? Nebyli jste to vy, kdo svým tlakem umetl cestu k téměř čtyřicetileté kruté diktatuře Roberta Mugabeho?

Jak sejete, tak sklízíte. Neb jste to zase vy, kdo nese plnou odpovědnost za vypuzení Jižní Afriky ze společenství demokratických zemí západu a obrácení jejího pohledu k Putinově Rusku a k podpoře teroristického režimu v Gaze. Ano, ano, pánové a dámy politiky Washingtonu a Londýna. Verwoerd, Vorster nebo Botha, ba ani de Clerk, Mandela nebo Mbeki by se jistě k proruským imperiálním postojům nesnížili. Tito pánové znali hodnoty civilizovaného světa a v těžkém prostředí africké krutosti a brutality je dokázali po generace bránit.

Krokodýlí slzy americké administrativy dnes už ničemu nepomohou neb Mugabeův Krokodýl Mnangagwa zalehl řečiště mohutné Zambezi, vyhnal opoziční konkurenty a brzká změna není na obzoru. Alespoň tedy v Zimbabwe. Jižní Afriku čekají volby v květnu a zdá se, že ve srovnání se Zimbabwe by přece jen mohly být svobodnější, je-li možné tak mluvit o zemi, kde za posledních deset let bylo v různých předvolebních kláních zabito kolem 150 kandidátů a politických funkcionářů. Byť sice podle průzkumů vládnoucí bývalí revolucionáři Afrického národního kongresu ztrácejí, na nový vítr změn si asi ještě počkáme.

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL

mimo zastupitelskou funkci

