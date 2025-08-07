Útok na Trumpova a Muskova muže vyvolal povyk v USA

Edward Coristine, 19letý bývalý zaměstnanec Oddělení pro efektivitu vlády (DOGE), známý na sociálních sítích pod přezdívkou Big Balls, byl v neděli 3. srpna 2025 kolem třetí hodiny ranní napaden v americkém hlavním městě Washingtonu, D.C. Incident se odehrál poblíž Dupont Circle při pokusu o krádež automobilu.

Podle policejní zprávy, kterou získal server The Daily Beast, se Coristine a jeho partnerka stali terčem skupiny přibližně deseti mladistvých. Skupina měla v úmyslu ukrást jejich vozidlo a vyhrožovala jim. Coristine, aby ochránil svou partnerku, ji strčil do auta a sám čelil útočníkům. Ti ho brutálně zbili, způsobili mu otřes mozku a ukradli iPhone 16 v hodnotě 1 000 dolarů. Dva podezřelí, 15letý chlapec a dívka z Marylandu, byli zadrženi a obviněni z neozbrojené krádeže vozidla. Ostatní útočníci uprchli před příjezdem policie.
 
Coristine, který nyní pracuje pro Správu sociálního zabezpečení, působil v DOGE pod vedením Elona Muska na projektech zaměřených na snižování vládních výdajů, včetně rušení Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID). Incident vyvolal značnou pozornost díky reakcím prezidenta Donalda Trumpa a podnikatele Elona Muska, kteří se k události vyjádřili na sociálních sítích.
 
Prezident Donald Trump na platformě Truth Social 5. srpna 2025 zveřejnil příspěvek s fotografií zakrváceného Coristina a uvedl: „Místní mládež a členové gangů, někteří ve věku pouhých 14, 15 a 16 let, náhodně útočí, okrádají, mrzačí a střílejí na nevinné občany, přičemž vědí, že budou téměř okamžitě propuštěni. Nebojí se policie, protože vědí, že se jim nic nestane, ale teď se to změní! Zákony v D.C. musí být upraveny tak, aby tito nezletilí byli stíháni jako dospělí a uvězněni na dlouhou dobu, a to již od 14 let. Nejnovější oběť byla nemilosrdně zbita místními násilníky. Washington, D.C., musí být bezpečný, čistý a krásný pro všechny Američany a především pro svět, aby ho tak viděl. Pokud se D.C. rychle nevzpamatuje, nebudeme mít jinou možnost, než převzít federální kontrolu nad městem a řídit ho tak, jak má být řízeno, a dát zločincům najevo, že už jim to nebude procházet.“ 
 
Elon Musk, bývalý šéf DOGE, se k incidentu vyjádřil na své platformě X téhož dne: „Před několika dny se skupina asi dvanácti mladíků pokusila v noci v D.C. napadnout ženu v jejím autě. Člen týmu Doge viděl, co se děje, přiběhl ji bránit a byl surově zbit, ale zachránil ji. Je čas federalizovat D.C.“ 

 
Útok na Coristina vyvolal vlnu podpory od veřejnosti. Senátor Mike Lee na platformě X navrhl, aby byl Coristine vyznamenán Prezidentskou medailí svobody za svou odvahu. Marko Elez, kolega z DOGE, zveřejnil fotografii zraněného Coristina a označil ho za hrdinu. Na druhé straně incident podnítil Trumpovy výzvy k federalizaci Washingtonu, D.C., a přísnějším trestům pro mladistvé pachatele. 

 

autor: Michal Poláček

