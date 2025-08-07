Útok na Trumpova a Muskova muže vyvolal povyk v USA
07.08.2025 9:21 | Monitoring
Edward Coristine, 19letý bývalý zaměstnanec Oddělení pro efektivitu vlády (DOGE), známý na sociálních sítích pod přezdívkou Big Balls, byl v neděli 3. srpna 2025 kolem třetí hodiny ranní napaden v americkém hlavním městě Washingtonu, D.C. Incident se odehrál poblíž Dupont Circle při pokusu o krádež automobilu.
Podle policejní zprávy, kterou získal server The Daily Beast, se Coristine a jeho partnerka stali terčem skupiny přibližně deseti mladistvých. Skupina měla v úmyslu ukrást jejich vozidlo a vyhrožovala jim. Coristine, aby ochránil svou partnerku, ji strčil do auta a sám čelil útočníkům. Ti ho brutálně zbili, způsobili mu otřes mozku a ukradli iPhone 16 v hodnotě 1 000 dolarů. Dva podezřelí, 15letý chlapec a dívka z Marylandu, byli zadrženi a obviněni z neozbrojené krádeže vozidla. Ostatní útočníci uprchli před příjezdem policie.
Coristine, který nyní pracuje pro Správu sociálního zabezpečení, působil v DOGE pod vedením Elona Muska na projektech zaměřených na snižování vládních výdajů, včetně rušení Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID). Incident vyvolal značnou pozornost díky reakcím prezidenta Donalda Trumpa a podnikatele Elona Muska, kteří se k události vyjádřili na sociálních sítích.
Prezident Donald Trump na platformě Truth Social 5. srpna 2025 zveřejnil příspěvek s fotografií zakrváceného Coristina a uvedl: „Místní mládež a členové gangů, někteří ve věku pouhých 14, 15 a 16 let, náhodně útočí, okrádají, mrzačí a střílejí na nevinné občany, přičemž vědí, že budou téměř okamžitě propuštěni. Nebojí se policie, protože vědí, že se jim nic nestane, ale teď se to změní! Zákony v D.C. musí být upraveny tak, aby tito nezletilí byli stíháni jako dospělí a uvězněni na dlouhou dobu, a to již od 14 let. Nejnovější oběť byla nemilosrdně zbita místními násilníky. Washington, D.C., musí být bezpečný, čistý a krásný pro všechny Američany a především pro svět, aby ho tak viděl. Pokud se D.C. rychle nevzpamatuje, nebudeme mít jinou možnost, než převzít federální kontrolu nad městem a řídit ho tak, jak má být řízeno, a dát zločincům najevo, že už jim to nebude procházet.“
Elon Musk, bývalý šéf DOGE, se k incidentu vyjádřil na své platformě X téhož dne: „Před několika dny se skupina asi dvanácti mladíků pokusila v noci v D.C. napadnout ženu v jejím autě. Člen týmu Doge viděl, co se děje, přiběhl ji bránit a byl surově zbit, ale zachránil ji. Je čas federalizovat D.C.“
A few days ago, a gang of about a dozen young men tried to assault a woman in her car at night in DC.
A @Doge team member saw what was happening, ran to defend her and was severely beaten to the point of concussion, but he saved her.
Útok na Coristina vyvolal vlnu podpory od veřejnosti. Senátor Mike Lee na platformě X navrhl, aby byl Coristine vyznamenán Prezidentskou medailí svobody za svou odvahu. Marko Elez, kolega z DOGE, zveřejnil fotografii zraněného Coristina a označil ho za hrdinu. Na druhé straně incident podnítil Trumpovy výzvy k federalizaci Washingtonu, D.C., a přísnějším trestům pro mladistvé pachatele.
