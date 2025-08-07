„Válka musí skončit.“ Ale Rusko ví své

07.08.2025 8:05 | Zprávy

Situace na mezinárodní scéně se mění každým okamžikem. Tlak, který vyvinul Trump v posledních pár desítkách hodin na Indii, ukázal několik zásadních věcí. Mimo jiné to, že by skutečně mohlo dojít na schůzku Trumpa s Vladimirem Putinem. Z evropských lídrů u schůzky bude jen Volodymyr Zelenskyj. Ostatní evropští lídři zůstanou stranou. Jenže to má háček.

„Válka musí skončit.“ Ale Rusko ví své
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

 Donald Trump dal Vladimirovi Putinovi ultimátum a jak již ParlamentníListy.cz informovaly, před tím, než by se v pátek mělo naplnit, poslal do Ruska ještě jednou svého vyjednavače Stevea Witkoffa. A podle zpráv, které proletěly světovými médii, Trumpův tah Witkoffem může přinést své ovoce.

New York Times informoval, že Trump během středečního telefonátu řekl evropským lídrům, že se hodlá setkat s Putinem a poté vést třístrannou schůzku s ruským vůdcem a Zelenským. „Je velká šance, že k setkání dojde velmi brzy,“ řekl Trump novinářům.

V praxi by šlo o třístranné rozhovory mezi Donaldem Trumpem, Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym. NYT zdůraznil, že ostatní evropští lídři opět budou stát stranou.

Ale podle agentury Reuters mezitím dál probíhají přípravy k pátečnímu naplnění ultimáta. Administrativa Donalda Trumpa je připravena dostat Rusko pod velký tlak, pokud nezačne vážně jednat o míru na Ukrajině. Agentura Reuters také připomněla, že Putin a Zelenskyj se v podstatě nenávidí a je otázka, jak by takové jednání mohlo vypadat.

„Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se nesetkali od prosince 2019 a netají se svým vzájemným opovržením,“ napsala agentura Reuters. Tady může být skrytý problém možných jednání.

Přesto by k trojstrannému jednání skutečně mohlo dojít. „Zdá se, že Rusko je nyní více odhodláno k příměří. Tlak na ně funguje,“ řekl pan Zelenskyj ve svém večerním projevu k národu.

„Náš společný postoj s našimi partnery je naprosto jasný a transparentní – válka musí skončit. A musí se to udělat čestně. Je velmi důležité to udělat čestně. Evropští lídři byli na telefonu a jsem vděčný každému z nich za jejich podporu. Diskutovali jsme o tom, co bylo v Moskvě řečeno. Zdá se, že Rusko se nyní více přiklání k příměří – tlak funguje. Klíčem ale je zajistit, aby (Rusové) nikoho v detailech neoklamali – ani nás, ani Spojené státy,“ zdůraznil Zelenskyj.

 „Plán však odráží Trumpovo hluboké přesvědčení, že jeho přesvědčovací schopnost, zejména při osobním setkání, je jediným způsobem, jak dosáhnout dohody,“ doplnila agentura Reuters.

Ale zdá se, že Rusko stále má dost prostředků k vedení války. Na sociální síti X zaznělo, že tlak Donalda Trumpa na Indii, aby přestala odebírat ruskou ropu v praxi ukázala, kolik zemí vlastně odebírá ruskou ropu.

„Zatím nejlepší na Trumpově clu na Indii za nákup ruské ropy je to, že přimělo indické představitele zveřejnit, kolik ruské ropy nakupují ostatní země, a konečně tak upozornilo na problém,“ na sociální síti X.

 

 

Psali jsme:

Vidlák dorazil Jana Hrušínského slovy o Palachovi
Trump posílá svého muže do Kremlu. Těsně před vypršením ultimáta
„A k tomuhle jste nenapsali ani slabiku.“ Válka německých umělců kvůli Izraeli
Indie se Trumpovi nevzdává a uhodila na EU

 

Článek obsahuje štítky

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Tvrdíte, že pohotovost zajistí zdravotní pojišťovny

Nepřehazujete tak na ně jen problém, který nedokážete vyřešit? A hlavně jak to řeší hlavní problém, že pohotovostí ubývá, a když už ji potřebujete, často tam čekáte i hodiny? Je tedy pravda, že někteří pohotovost zneužívají, ale otázkou je, zda s tím jde něco dělat? Protože dost lidí ji nezneužívá z...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

