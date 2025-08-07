„Válka musí skončit.“ Ale Rusko ví své

Prospěla někdy ODS České republice?
New York Times informoval, že Trump během středečního telefonátu řekl evropským lídrům, že se hodlá setkat s Putinem a poté vést třístrannou schůzku s ruským vůdcem a Zelenským. „Je velká šance, že k setkání dojde velmi brzy,“ řekl Trump novinářům.
V praxi by šlo o třístranné rozhovory mezi Donaldem Trumpem, Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym. NYT zdůraznil, že ostatní evropští lídři opět budou stát stranou.
Ale podle agentury Reuters mezitím dál probíhají přípravy k pátečnímu naplnění ultimáta. Administrativa Donalda Trumpa je připravena dostat Rusko pod velký tlak, pokud nezačne vážně jednat o míru na Ukrajině. Agentura Reuters také připomněla, že Putin a Zelenskyj se v podstatě nenávidí a je otázka, jak by takové jednání mohlo vypadat.
„Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se nesetkali od prosince 2019 a netají se svým vzájemným opovržením,“ napsala agentura Reuters. Tady může být skrytý problém možných jednání.
Přesto by k trojstrannému jednání skutečně mohlo dojít. „Zdá se, že Rusko je nyní více odhodláno k příměří. Tlak na ně funguje,“ řekl pan Zelenskyj ve svém večerním projevu k národu.
„Náš společný postoj s našimi partnery je naprosto jasný a transparentní – válka musí skončit. A musí se to udělat čestně. Je velmi důležité to udělat čestně. Evropští lídři byli na telefonu a jsem vděčný každému z nich za jejich podporu. Diskutovali jsme o tom, co bylo v Moskvě řečeno. Zdá se, že Rusko se nyní více přiklání k příměří – tlak funguje. Klíčem ale je zajistit, aby (Rusové) nikoho v detailech neoklamali – ani nás, ani Spojené státy,“ zdůraznil Zelenskyj.
Ale zdá se, že Rusko stále má dost prostředků k vedení války. Na sociální síti X zaznělo, že tlak Donalda Trumpa na Indii, aby přestala odebírat ruskou ropu v praxi ukázala, kolik zemí vlastně odebírá ruskou ropu.
„Zatím nejlepší na Trumpově clu na Indii za nákup ruské ropy je to, že přimělo indické představitele zveřejnit, kolik ruské ropy nakupují ostatní země, a konečně tak upozornilo na problém,“ na sociální síti X.
So far, the best part of Trump’s tariff on India for buying russian oil is that it’s prompted Indian officials to call out how much russian oil other countries are buying, finally spotlighting the problem.— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) August 6, 2025
autor: Miloš Polák
