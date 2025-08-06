Herman (ANO): Odejde STAN z vlády? Nemít na ně Fiala nabito, už by byli pryč

Hnutí organizovaného zločinu, jak je STAN často nazýván především proto, že jeho politici spolupracovali a stýkali se se zločinci, spoléhá na to, že se jeho propojení s organizovaným zločinem, tedy soud v kauze Dozimetr, odsune až na povolební čas.
Přesto situace není dobrá a preference stagnují, resp. spíše klesají.
Naprosto upřímně říkám, že se STAN nad očekávání povedlo téměř zahladit stopy po policejním zásahu, který kauze Dozimetr dal jméno. Nově najatá PR agentura odvedla skutečně skvělý kus práce a bez větší dlouhodobé pozornosti tak zůstal nejen fakt, že ministr vnitra disponoval stejným šifrovaným telefonem, jaký měli k dispozici hlavní aktéři korupční kauzy, ale i to, že ten samý ministr a shodou okolností i předseda hnutí STAN chtěl do čela rozvědky dosadit člověka, který měl prokazatelně vazby na hlavní aktéry této obří korupční kauzy.
Jasná je i snaha všech zainteresovaných oddálit soud s obžalovanými v tomto „projektu spolupráce zločinců a politiků“ na dobu po parlamentních volbách tak, aby to, co u soudu zazní, nemohlo ovlivnit voliče, kteří přece jen ještě zvažují podporu hnutí, které už při svém vzniku na Zlínsku mělo jen jeden cíl.
A ten se mu, až do doby, kdy se na to přišlo, dařilo plnit.
Ale co dál?
Jenže, jak říká klasik: Není to málo, Antone Pavloviči?
Zdá se totiž, že ani výše zmíněné by k volebnímu „nepropadáku“ nemuselo stačit. STAN rozjel celorepublikovou kampaň, spřízněná média se nestačí předhánět v tom, kde se jaký jeho politik vyfotil a co přitom namaloval na karton, který mu kdosi podstrčil.
Předseda Rakušan se rozpomněl na to, že oddlužil Kolín, což je snad ještě větší lež, než že dal šifrovaný telefon dětem. Kdo se nevyfotil s pomalovaným homosexuálem na Prague Pride, jako by snad ve straně ani nebyl a Věra Kovářová se dokonce nechala vymalovat s pusou otevřenou tak, že by jí mohla závidět i Dolly Buster.
Přesto jdou preference dolů
Je tedy třeba vytasit se s něčím dalším, co by tohle hnutí, které bez jakýchkoli pochybností mělo vazbu na organizovaný zločin, ukázalo jako neochvějného zastánce spravedlnosti a boje proti korupci.
Jako blesk z čistého nebe tomu poslední dobou pomohla tzv. Bitcoinová aféra. Ta je charakterizována především tím, že je tak do nebe volající, že už ani provládní média nemohou dělat, že se nic nestalo a snaží se ji investigativně řešit.
Klobouk dolů před tím, nicméně je otázkou, jak už se ODS podařilo zamést stopy a zavázat si relevantní osoby a co vůbec můžeme před volbami očekávat, že se dozvíme.
Právě to se ale zdá být živnou půdou dalšího marketingového snažení STAN. Jeho představitelé v sobě totiž objevili zcela potlačený pocit pro spravedlnost, transparentní vyšetřování a vyvození zodpovědnosti. Pokud si vzpomeneme, jak transparentně kryli policejní lži v případě vražd na Filozofické fakultě, či kdo z této tragédie vyvodil osobní zodpovědnost, je takové jednání ze strany STAN velmi překvapivé.
Ne však nepochopitelné.
Šance na další tlustou čáru za kamarádstvím
STAN má totiž velkou šanci se na poslední chvíli odstřihnout od vládní politiky, hodit SPOLU přes palubu (tak jako to historicky udělal již s TOP 09, či Piráty) a dělat „my nic, my muzikanti“. To oni tady špatně vládli, my jim to říkali, ale neposlouchali nás…
Tak je totiž třeba nahlížet na výkřiky některých poslanců STAN, kteří ve vzácné shodě s opozicí volají po důsledném prošetření Bitcoinové kauzy (o Dozimetru ani slovo) a nejsou spokojeni s nedodáním zprávy vládního koordinátora zmíněné kauzy Uhlíře a ve spravedlivém rozhořčení pranýřují ministryni Decroix, že dělá špatně svoji práci.
Ačkoli jako členové vlády musí vědět, že ji dělá velmi dobře, protože plní zadaný úkol a ten zněl jasně. Mlžit o Bitcoinech, mlžit o Bitcoinech, mlžit o Bitcoinech…
V této souvislosti se poměrně nepřekvapivě jeví i vyhlášení policejního prezidenta (resort předsedy STAN Víta Rakušana) o tom, jak Policie ČR vyšetřuje Bitcoinovou aféru „ofenzivně“. Stačí si přitom opět vzpomenout, jak „ofenzivně“ vedla Policie ČR vyšetřování masové vraždy na FF UK a je jasno, odkud vítr fouká…
Za standardních okolností by v tomto kontextu asi nikdo nepochyboval o tom, že to všechno je jen jakási příprava na odchod z vlády. Jedině ten totiž může, podle mého názoru, STAN ještě preference zachránit.
„Hoďte přes palubu dalšího parťáka, pokud chcete udržet koryta,“ dalo by se možná říci.
Všechno je jinak?
Jenže ono to s tím odchodem z vlády asi nebude tak horké. SPOLU totiž drží jeden velký trumf, který současné partě ve vedení Strakovky umožní dostrkat tu kulhavou vládní kobylu až do konce. A tím jsou informace k Dozimetru.
Po volbách a po prvních soudních výsleších se asi všichni budeme divit, kam také plynuly peníze z trestné činnosti a kdo že byl v řadách STAN hlavním hráčem celé kauzy.
Podle mého názoru to totiž zdaleka nebyl náměstek pražského primátora Hlubuček, ale stopy povedou jinam. Ne přímo do Prahy, ale ne daleko…
Po volbách bude asi mnoha lidem horko.
Převzato se svolením autora z platformy Seznam Medium.
Martin Herman, MPA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV