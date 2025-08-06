Ingrová (Stačilo!): 80 let od Hirošimy a Nagasaki: Blíže jaderné katastrofě než kdy dřív

Od války na Ukrajině, přes eskalaci mezi NATO a Ruskem, až po nové závody v jaderném zbrojení – svět balancuje na ostří nože. Jaderné zbraně nejsou pojistkou míru, ale zbraní hromadného ničení, která nemá vítěze.
- Musíme jednat. Teď.
- Volat po odzbrojení.
- Tlačit na politiky, aby upřednostnili diplomacii před eskalací.
- Připomínat si historii, aby se neopakovala.
Protože další Hirošima může být i ta poslední.
Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
Kandidátka č. 5 za hnutí STAČILO! do Poslanecké sněmovny v?Jihomoravském kraji
Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV