Ingrová (Stačilo!): 80 let od Hirošimy a Nagasaki: Blíže jaderné katastrofě než kdy dřív

07.08.2025 10:04 | Komentář

Před 80 lety se svět poprvé a naposledy ocitl tváří v tvář ničivé síle jaderné zbraně. Hirošima a Nagasaki zůstávají varováním, které jsme si měli vzít k srdci. A přesto – dnes, v roce 2025 – je hrozba jaderné války opět děsivě reálná.

Od války na Ukrajině, přes eskalaci mezi NATO a Ruskem, až po nové závody v jaderném zbrojení – svět balancuje na ostří nože. Jaderné zbraně nejsou pojistkou míru, ale zbraní hromadného ničení, která nemá vítěze.

  • Musíme jednat. Teď.
  • Volat po odzbrojení.
  • Tlačit na politiky, aby upřednostnili diplomacii před eskalací.
  • Připomínat si historii, aby se neopakovala.

Protože další Hirošima může být i ta poslední.

Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.

Kandidátka č. 5 za hnutí STAČILO! do Poslanecké sněmovny v?Jihomoravském kraji

 

