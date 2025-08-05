Nový (TOP 09): Německá strana konečně uznala důležitost modernizace tratě Praha–Mnichov

07.08.2025 4:29

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k železnici z ČR do Německa.

Nový (TOP 09): Německá strana konečně uznala důležitost modernizace tratě Praha–Mnichov
Foto: TOP 09 / Ivan Štefko
Popisek: Miloš Nový

Německá strana konečně uznala důležitost modernizace tratě Praha–Mnichov, a tím jsme se výrazně přiblížili možnosti napojení Plzně na vysokorychlostní trať Praha – Plzeň – Norimberk/Mnichov!

Takové spojení se západní Evropou by znamenalo obrovský ekonomický impulz pro celý plzeňský region:

  • nové investice s vysokou přidanou hodnotou,
  • pracovní místa pro Plzeňany v Praze a v Bavorsku,
  • větší atraktivitu pro firmy i talenty.

Plzeň má šanci být blíž Evropě – a tuhle příležitost nesmíme promarnit.

Ing. et Ing. Miloš Nový

  • TOP 09
  • poslanec
autor: PV

