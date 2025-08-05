Nový (TOP 09): Německá strana konečně uznala důležitost modernizace tratě Praha–Mnichov

Německá strana konečně uznala důležitost modernizace tratě Praha–Mnichov, a tím jsme se výrazně přiblížili možnosti napojení Plzně na vysokorychlostní trať Praha – Plzeň – Norimberk/Mnichov!
Takové spojení se západní Evropou by znamenalo obrovský ekonomický impulz pro celý plzeňský region:
- nové investice s vysokou přidanou hodnotou,
- pracovní místa pro Plzeňany v Praze a v Bavorsku,
- větší atraktivitu pro firmy i talenty.
Plzeň má šanci být blíž Evropě – a tuhle příležitost nesmíme promarnit.
autor: PV