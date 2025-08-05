Levice: Podali jsme kandidátky ve všech 14 krajích

Levice podala kandidátky ve všech 14 krajích!
Společně jsme to dokázali – a teď pokračujeme!
Díky vám jsme vybrali povinný příspěvek na volby – a díky tomu mohla Levice podat kandidátky ve všech 14 krajích.
To znamená jediné: skutečná levicová politika bude mít letos na podzim hlas všude.
Bez „sponzorských darů“ od oligarchů. Bez kompromisů. S vámi.
Co nás teď čeká?
Spouštíme kampaň! V následujících týdnech vám představíme naše kandidátky a kandidáty – lidi s mimořádným odhodláním měnit věci k lepšímu, jako například naši lídři:
Praha - Pavel Čižinský
Středočeský kraj - Jan Májíček
Jihomoravský kraj - Anežka Michnová
Moravskoslezský kraj - Markéta Juřicová
Ústecký kraj - Romana Howe
Jihočeský kraj - Antonín Hořčica
Olomoucký kraj - Zdeněk Beil
Plzeňský kraj - Prokop Hapala
Zlínský kraj - Jan Macháček
Královehradecký kraj - Jiří Šteg
Pardubický kraj - Leoš Kovář
Vysočina - Martin Šaffek
Liberecký kraj - Petr Vokatý
Karlovarský kraj - Roman Sikora
Kompletní seznam našich kandidátů je ZDE.
Ukážeme vám naše priority pro tyto volby: dostupné bydlení, kvalitní zdravotní péči pro všechny, férové pracovní podmínky a ochranu veřejných služeb, které budeme financovat zdaněním velkého byznysu a těch nejbohatších.
A hlavně – budeme mluvit s lidmi. Naslouchat. Vysvětlovat. Spojovat.
Děkujeme za každou korunu, každé sdílení i každý projev podpory.
Díky solidaritě jsme se dostali až sem. A s vaší pomocí to dotáhneme do konce.
Volby se blíží. Jdeme do nich s čistým štítem, otevřeným srdcem a jasným cílem:
za sociální spravedlnost, péči a odpovědnost vůči lidem – ne byznysu.
Sledujte nás, sdílejte, zapojte se.
Naší zbraní je solidarita.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV