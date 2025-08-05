Levice: Podali jsme kandidátky ve všech 14 krajích

07.08.2025 8:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám.

Foto: levice.org
Popisek: Levice

Levice podala kandidátky ve všech 14 krajích!

Společně jsme to dokázali – a teď pokračujeme!

Díky vám jsme vybrali povinný příspěvek na volby – a díky tomu mohla Levice podat kandidátky ve všech 14 krajích.

To znamená jediné: skutečná levicová politika bude mít letos na podzim hlas všude.

Bez „sponzorských darů“ od oligarchů. Bez kompromisů. S vámi.

Co nás teď čeká?

Spouštíme kampaň! V následujících týdnech vám představíme naše kandidátky a kandidáty – lidi s mimořádným odhodláním měnit věci k lepšímu, jako například naši lídři:
Praha - Pavel Čižinský
Středočeský kraj - Jan Májíček
Jihomoravský kraj - Anežka Michnová
Moravskoslezský kraj - Markéta Juřicová
Ústecký kraj - Romana Howe
Jihočeský kraj - Antonín Hořčica
Olomoucký kraj - Zdeněk Beil
Plzeňský kraj - Prokop Hapala
Zlínský kraj - Jan Macháček
Královehradecký kraj - Jiří Šteg
Pardubický kraj - Leoš Kovář
Vysočina - Martin Šaffek
Liberecký kraj - Petr Vokatý
Karlovarský kraj - Roman Sikora

Kompletní seznam našich kandidátů je ZDE.

Ukážeme vám naše priority pro tyto volby: dostupné bydlení, kvalitní zdravotní péči pro všechny, férové pracovní podmínky a ochranu veřejných služeb, které budeme financovat zdaněním velkého byznysu a těch nejbohatších.

A hlavně – budeme mluvit s lidmi. Naslouchat. Vysvětlovat. Spojovat.

Děkujeme za každou korunu, každé sdílení i každý projev podpory.

Díky solidaritě jsme se dostali až sem. A s vaší pomocí to dotáhneme do konce.

Volby se blíží. Jdeme do nich s čistým štítem, otevřeným srdcem a jasným cílem:

za sociální spravedlnost, péči a odpovědnost vůči lidem – ne byznysu.

Sledujte nás, sdílejte, zapojte se.

Naší zbraní je solidarita.

Zdroje:

https://jsmelevice.cz/seznam-nasich-kandidatu/

