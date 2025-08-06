Zeman popsal vlhký sen Petra Fialy. Není to veselé

Pane prezidente, opět se do veřejné diskuse prodírá téma jisté nenávisti vůči seniorům a jejich volebnímu právu. Důchodci prý kradou mladým budoucnost, nadřazují své důchody nad budoucnost svých vnoučat apod. Přišel s tím nyní třeba Jiří Lobkowicz, bývalý politik Unie svobody. Nejsou takové úvahy nebezpečné?
Dědeček a babička ujídají nám z chlebíčka… To už tady bylo. Stejně tak tady byla akce „Přemluv dědka, přemluv bábu“. Pokládám to za výraz jakési pubertální infantility, to znamená nedospělosti. A jestli to, jak říkáte, šíří i pan Lobkowicz, mohu pouze dodat, že v době, kdy byl ještě poněkud viditelný, na mě působil pubertálně.
Naproti tomu sem tam slyšíme volání po snížení hranice volebního práva… Byl by to správný krok? Tedy že o budoucnosti mají rozhodovat hlavně mladí, kteří ji prožijí?
Vzhledem k tomu, že rozhodujeme i o budoucnosti dětí, které jsou dnes v mateřské školce, podle této logiky by i děti v mateřské školce měly mít volební právo. Samozřejmě že kvalita člověka je dána především jeho životními zkušenostmi. Dokonce bych zpochybňoval i volební právo od 18 let, myslím si, že původní hranice 21 let byla daleko rozumnější.
Poslankyně STAN Michaela Šebelová začala nedávno mluvit o tom, že by mělo dojít k uzákonění eutanazie, a pokud by se to prý osvědčilo, mohla by být legální už i pro děti od 14 let. Jak se díváte na otázku eutanazie?
S tímto návrhem jsem se setkal a pokládám ho za naprosto zrůdný. A právě proto pokládám za naprosto zrůdnou i tuto paní poslankyni. V každém případě dítě, kterému je 14 let, je zhruba v pubertě a v tom věku jsme psychicky naprosto nestabilní. Znamená to, že zažádání si o eutanazii u psychicky nestabilních by mohlo být ve vysokém počtu případů a my bychom se tak, dovedeno ad absurdum, mohli dokonce zbavit i velké části mladé generace.
Jste odpůrcem eutanazie i v obecném smyslu, je to tak?
Ano. Pro každé tvrzení je třeba uvést i argumenty, takže můj argument je následující. Paliativní léčba dnes postoupila tak daleko, že je možné opravdu účinné tlumení bolesti, a to neříkám já, ale říká to Česká lékařská komora.
Hnutí STAN, o jehož poslankyni jsme mluvili, se ve velkém zúčastnilo pochodu sexuálních menšin Prague pride. Mezi jejich poslanci tam byl i poslanec Martin Exner a ten v ruce svíral transparent s nápisem „Queer není volba, být komunistou bohužel ano“. Víme přitom, že Exnerův otec je dlouholetý komunistický politik a exposlanec. To jsou paradoxy, co říkáte?
Je to pokrytecké. Divím se, že na to už mnoho lidí neupozornilo. Pokud jde o STAN, toto hnutí si vybírá témata, která při normálním pohledu na hnutí Starostů jako komunálních politiků působí úsměvně, protože v obcích a městech rozhodně problém homosexuality není dominantní. Nicméně STAN je obsahově vyprázdněný, vezměte si třeba jejich doporučení rozdávat menstruační pomůcky zdarma. Citoval bych zde nedávný výrok, který pronesl Osmany Laffita. Řekl, že akce typu Prague pride jen urážejí homosexuály a vedou k tomu, že je potom oprávněně heterosexuálové nesnášejí.
SPD a Stačilo! mohou čelit žalobám, protože podle kritiků prý jde o skryté koalice, a narušují tím férovost voleb. Říká to dokonce i poslanec TOP 09 Martin Dlouhý, podle něhož je „smysl demokracie víc než volební zákon“. Co k tomu říci?
Vezměte si, že TOP 09 v minulosti na své kandidátce měla členy hnutí STAN a uváděla, že kandiduje s podporou Starostů. Jaký je rozdíl mezi tzv. skrytou koalicí a tím, když jedna strana u své kandidátky napíše „s podporou“ druhé strany? Podle mého názoru je to naprosto totéž. Jedině snad s tím rozdílem, že první způsob je poctivější a průhlednější.
Lze se podle vás obávat toho, že by soudy mohly takovým žalobám vyhovět? Už delší čas sám varujete před možnými soudními zásahy do voleb ve prospěch Fialovy vlády.
Vlhkým snem Petra Fialy je zavřít Babiše, zavřít Okamuru, zakázat kandidátku SPD, zakázat kandidátku Stačilo!, pro jistotu i Pirátů, protože ti jsou spolu se Zelenými, a potom neomezeně vládnout. Doufám, že stále ještě většina lidí je duševně normálních.
V těchto týdnech se stále řeší skandál kolem armádního šmírování opozice a občanů, kteří vyjadřují kritické názory k válce na Ukrajině, vedení armády apod. Upozornil na to poslanec ANO Pavel Růžička a místo vyšetřování tohoto šmírování je zatím jen vyšetřuje, kdo příslušné dokumenty panu poslanci poskytl. Je to v pořádku?
Vím, že na to veřejně upozornil i ve svém článku v MF Dnes Andrej Babiš. Vzhledem k tomu, že je to poslanec, nic mu nebrání v tom, aby interpeloval ministryni obrany.
autor: Radim Panenka