SPÚ: „Když se valí voda z polí“ – Nový manuál poradí obcím

Tento krok by bezprecedentně ohrozil fungování Klubu českých turistů a Horské služby – institucí s více než stoletou tradicí, které jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti, orientace a atraktivity venkovských i horských destinací.
Horská služba ČR (HS) – fakta a význam
Stálí zaměstnanci: cca 99 záchranářů, sezónní zaměstnanci: cca 46 osob.
Dobrovolníků: přibližně 380.
Služeben a stanic: celkem 83 objektů ve všech pohořích ČR.
Technika: víceúčelová auta, sněžné skútry, terénní čtyřkolky, šestikolka,
vše pořízeno investicí přes 26 mil. Kč.
Klub českých turistů (KČT)– rozsah značení v Česku
Přes 44 000 km značených pěších turistických tras.
Celkově až 80 000 km značených tras (pěší, cyklo, lyžařské).
Více než 1 300 dobrovolných značkařů.
Přes 60 000 směrovek a tabulek, udržovaných v tříletých cyklech.
Co ztrácíme vypuštěním dotací
Bez financování HS a KČT hrozí ohrožení více než stoletých tradic a především zdraví a bezpečnosti návštěvníků hor.
Konkurenceschopnost ČR v cestovním ruchu klesá, zatímco sousední státy zvyšují své investice.
Regionální destinace ztrácejí viditelnost bez marketingu, značení a podpory.
Otázka voličská a politická
Klub českých turistů a Horská služba nejsou jen volnočasové organizace. Jsou základním pilířem infrastruktury českého cestovního ruchu – zajišťují bezpečnost, orientaci, značení, ale i důvěru a atraktivitu české krajiny pro miliony návštěvníků ročně. Jejich práce je neviditelná tehdy, když vše funguje – a tragicky viditelná, když chybí.
Proto si klademe jednoduchou, ale zásadní otázku: Může si někdo, kdo spoléhá na jejich služby – ať už podnikatel v regionu, pracovník turistického informačního centra, správce horského hotelu či starosta obce – dovolit v nadcházejících volbách podpořit strany, které vědomě navrhují jejich likvidaci prostřednictvím nulového financování?
Návrh na nulové financování institucí, které zajišťují bezpečnost, orientaci i kvalitní turistické zážitky pro desítky milionů návštěvníků ročně, není pouhým rozpočtovým opatřením. Je to zásadní rozhodnutí, které narušuje důvěru a spolupráci se všemi, kdo se na KČT a Horskou službu denně spoléhají.
