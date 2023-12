Bezecný (KDU-ČSL): Marián se stará

reklama

Skoro by se dalo závidět. Napřed úprava valorizace penzí směrem výrazně dolů (aspoň už nám Fialova inflace nebude mít z čeho ukusovat), potom vyměření budoucích penzí na nějakých 20procent průměrné mzdy, a nyní ještě Mariánova prémie všem těm, kteří se celý život snažili poctivě pracovat. Nárok na státní penzi od 67 let nejdříve. Nedej pane, aby se někdo snažil překonat stoletého Kissingera, to by nám zvedlo průměr dožití všem a s tím další měsíce práce místo odpočinku.

Hercule Poirot a slečna Marplová se zapotí, až budou řešit předčasné náhlé odchody stárnoucích občanů. Čím kratší život rodičů, tím dřívější penze dětí. Průměr prostě musí jít dolů, za každou cenu… Budoucí generace také chtějí alespoň pár let penze. A o tu jde především, že Mariáne?

A co ta výše státní penze? Nuž, počítejte se mnou. Dnes máme průměrnou mzdu přes 40 000 CZK, to dělá Mariánem navržená penze něco přes 8000 CZK. Důchodci povyskočí blahem. Je na bydlení a služby s ním spojené nějakých 5000 CZK velký luxus? A což takhle tisícovka na léky, vitamíny a další látky, nezbytné k zdravému životu ve stáří? Nižší daň na léky? Ani náhodou.

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL

mimo zastupitelskou funkci

„Zavedení nulové sazby na léky a zdravotnické pomůcky by totiž určitě nezůstalo bez dopadů na státní rozpočet,“ říká další lidovec Tom Philipp. Kdepak občan. Napřed stát, a teprve co zbude…Dobrá, zbývají dva tisíce na všechno ostatní, to je jídlo a povyražení… Naštěstí máme rozvrzané křeslo a televizi… A můžeme tleskat nedozírné moudrosti našich představitelů.

Když vidím, jak všechno funguje, veřejná správa, školství, zdravotnictví, dopravní infrastruktura, je mi smutno z toho, že dnešní stát už není službou občanům, ale parazitem, který z nich vysává veškerou životodárnou sílu. Důchodci jsou první viditelnou obětí, nemají co postavit na svou obranu. Další budou školy, zaměstnanci, živnostníci…

Blížíme se stavu, kdy budeme státem žebráků, deset procent lidí na hranici chudoby je solidní výchozí stav. Nebojte, Marián a jeho laskavost to zvednou na polovinu národa. Znáte biblický text o boháči a Lazarovi? Mílovými kroky se k tomuto stavu blížíme.

Dobrá zpráva na závěr. Četl jsem nějaké výzkumy, podle nichž každý občan naší země vyhodí v průměru víc než 37 kg jídla za rok, na sídlištích dokonce přes 50 kg. Ještěže tak. Důchodci a skorodůchodci, nemáme se čeho bát. Místo na akce do Kauflandu budeme kmitat hůlkou a plandat se ke kontejnerům, abychom ukořistili nějaké přilepšení k všednímu i svátečnímu obědu.

Možná se najde i dobrodinec, který si učiní živnost z organizace odběru a rozdílení vyhozených potravin, aby se dostalo na nás na všechny. Někteří předvídaví už obsazují nejlepší místa. V pondělí cestou z hlavního nádraží v Brně do Lužánek jsem minul čtvery kontejnery a všechny byly plně obsazeny. Snídaně je základ dne.

Za všechno děkujme Mariánovi. Opravdu se stará. A až vám vítr shodí nouzový příbytek, určitě mu zavolejte a přijede i se svým traktorem, aby se tam nechal vyfotit.

