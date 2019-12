Bezecný (KDU-ČSL): Takyosobnosti dneška

Pan Minář ani slečna Thunbergová lidstvu nic nepřinášejí. Pan Minář pouze využil svobody slova a svobody shromažďování, aby chytlavým způsobem zaútočil na demokraticky zvoleného premiéra a začal mu klást ultimativní požadavky. Některým lidem se to bezesporu líbí. A jak je jádro davu zformováno, další se nabalí. Zvědavci, přihlížející, kolemjdoucí, ti kteří si take rádi kopnou zezadu nebo si chtějí anonymně zakřičet…a je jich hnedle plné náměstí. Není to jen česká specialita. A ze včerejší nuly je hrdina dne.

Stejné je to z Thunbergovou. Vzdělání, znalosti a zkušenosti žádné, zato se jí asi špatně dýchá a tak dospěla k názoru, že nedostatečně chráníme klima. A místo školy a učení přijala roli maskota organizací přiživujících se na tzv. “ochraně klimatu” proti “zlým znečišťovatelům”. A lidé, kteří často nevědí co z volným časem a hledají jakékoliv rozptýlení z nudy všedního dne a standardního názoru, na její slogany rádi skočili. Proč ne, jít proti Trumpovi (nebo Babišovi) je dnes přece in, nebo se mýlím?

Jen si představme, kdybychom se tedy rozhodli, že do letadla už nesedneme a budeme všichni brázdit more na plachetnicích jako Thunbergová. Bylo by to určitě krásné dobrodružství, ale je to smysluplná myšlenka? Pochybuji, ale určitě by se mně to líbilo. Jako se to musí líbit Thunbergové. A vidíte. Smysl její činnosti je zřejmý. Ne ochrana klimatu, zapomeňte, ale velké dobrodružství! To je něco jiného než školní lavice.

Nebo což takhle přestat jíst hovězí? Ano vážení milovníci hovězích steaků, dobytek je velkým znečišťovatelem ovzduší prostřednictvím metanu, který se tvoří při trávení potravy. A té vody co dobytek spotřebuje! Pak nám nemá chybět. Místo abychom sójou krmili zvířata, zfutrujme jí sami a ušetříme klima spousty skleníkových plynů. Asi by se to většině take nelíbilo.

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL

mimo zastupitelskou funkci

A podobně utopické jsou I další “klimatické návrhy”.. Nalhávejme si co chceme, všichni víme, že řešení je jediné – méně lidí a snížení životní úrovně. O tom ovšem slečna Thunbergová ani její podporovatelé nemluví.

Minář a Thunbergová. Osoby plnící mediální prostor a parazitující na naší touze přičlenit se k davu, ke skupině, k většinovému názoru. Předpokládám, že za pár týdnů nebo měsíců zmizí jako pára nad hrncem a nahradí je zase jiní “aktivisté”, “spasitelé lidstva” a “obchodníci s teplou vodou”

V případě pana premiéra doporučuji nechat průchod spravedlnosti, voličům a možná I jeho vlastní sebereflexi – koneckonců, nejde jen o jeho osobu ale I o budoucnost jím vytvořeného Hnutí, v případě ochrany klimatu postačí stale ještě zdravý rozum a troška ohleduplnosti k prostředí, v němž žijeme a nějakých pár desetiletí asi ještě my nebo naši potomci žít budeme.

Minář, Thunbergová či další podobné rádobyosobnosti jsou hlásnými troubami názorových skupin, které chtějí uzurpovat větší podíl na moci, než jsme jim ve svobodných volbách přidělili. Jsou to parasite davového chování, které je nám lidem vlastní. Nepřinášejí nic než osobní útoky, touhu po konfrontaci a mluvit do věcí bez patřičného mandátu od občanů. Je jenom a jenom na nás, jaké místo jim ve veřejném prostoru bude patřit. Já se bez nich a jejich bezobsažného štěbetání určitě obejdu.

(převzato z Profilu)

