Birke (ČSSD): Některým lidem opravdu není nic svaté!

Neuvěřitelné! Některým lidem opravdu není nic svaté! Zničit symbol Vánoc v tomto období na veřejném prostranství, to je opravdu vrchol... Doufám, že se brzy dozvíme, kdo tenhle hnus spáchal, protože záběry z kamer máme a celou věc již šetří Policie. A jestli si někdo myslí, že mě to odradí, tak rozhodně ne! Dál budu dělat všechno proto, aby naše město bylo krásnější, a to i navzdory jednotlivcům, kteří si ničeho neváží!

