Birke (ČSSD): Není dne, abychom neřešili opravu vandaly poničeného zázemí

Nechybí odpočinkové zóny, informační tabule, cvičební stroje i opravny kol. To všechno slouží nám všem. Bohužel se však neustále setkáváme v této souvislosti s naprosto nepochopitelným vandalismem a ničením. Příkladem je odpočívadlo na cyklostezce z Náchoda do Velkého Poříčí, ohnutý sloupek u podjezdu pod hlavní cestou u hranic s Polskem nebo poničené sezení v altánu v Bělovsi u nového mostu v Lázeňské ulici (viz fotografie).

„Je to neuvěřitelné, člověku to až bere chuť, cokoliv nového budovat. Za posledních deset let se v Náchodě nainvestovalo 1,8 miliardy korun do veškeré infrastruktury a veřejného prostoru a jsem přesvědčen, že to je vidět a stálo to za to. To, že si však neumíme zvelebování našeho okolí vážit, mě opravdu štve," zlobí se starosta Jan Birke a dodává: „Není snad dne, abychom neřešili nějakou opravu vandaly poničeného zázemí. Město Náchod například zakoupilo před dvěma roky čtyři opravny kol v rámci jednoho z česko-polských projektů, aby sloužily jako pomoc pro cyklisty v nesnázích. Přibližně před měsícem byly všechny opravny kontrolovány, zkompletovány a opraveny, neboť měly všechny utrhané nářadí, vytrženou pumpičku apod. A dnes už máme další upozornění na jejich poškození, to je prostě neuvěřitelné! Mám takový vztek, že kdybych u toho někoho chytil, s chutí ho přivážu na náměstí k pranýři a jeho jméno zveřejním bez ohledu na důsledky. To dříve fungovalo dokonale, dnes jsme bohužel často i nevšímaví."

Je v zájmu nás všech upozornit a zasáhnout, pokud se staneme svědky vandalismu, abychom donekonečna nemuseli opravovat opravené a zbytečně vynakládat finanční prostředky z městské kasy, neboť je naší kasou společnou. Proto chceme všechny občany vyzvat k tomu, aby v případě, že budou svědky takovéhoto neomluvitelného jednání, aby si to nenechali pro sebe nebo do zpráv na sociálních sítích, ale okamžitě volali Městskou policii Náchod na linku 156.

Jan Birke ČSSD



