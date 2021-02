Birke (ČSSD): Stavět to, co si lidé přejí, dává smysl

reklama

S ohledem na předchozí vyjednávání o jejím možném umístění a již mnohokrát popsaných důvodech, proč nemůže být hala umístěna v prostoru bývalé Tepny (zde vznikne na základě právě probíhající architektonické soutěže nová městská čtvrť, výsledek bychom měli znát již koncem tohoto týdne) nebo stávající haly Plechovka (která není v majetku města a nabídka na její odkup byla odmítnuta), se nabízela další možnost, a to v areálu základní školy na Plhově.

Prvně byl záměr konzultován se zástupci školy, následně se rozvinula poměrně široká veřejná diskuse. Na konci ledna město obdrželo v písemné podobě petici obyvatel Plhova, ve které se celkem 338 občanů svými podpisy poměrně důrazně vymezuje proti tomuto záměru, a to především z důvodu nedostatku parkovacích míst na sídlišti Plhov. A to i přesto, že veřejná diskuze se rozproudila v době, kdy ještě nebyl záměr rozpracován do podoby studie, která by eliminovala celou řadu nejasností a zbytečných obav. „Mohu potvrdit, že iniciátoři petice o podrobnosti záměru např. z dopravního hlediska neprojevili zájem, což bych v takovém případě očekával a s kolegy bychom i přivítali vzájemnou věcnou diskuzi. Byl jsem pouze informován o tom, že petice probíhá," uvedl starosta Jan Birke.

„I když petice proběhla z našeho pohledu trochu předčasně, bez upřesnění a vyjasnění záměru, zaslouží se občanům Plhova poděkovat, že si i v tak složité době našli cestu a vyjádřili svůj názor. Pro nás je nesmírně důležitý, protože stavět projekt tak velkého rozměru bez podpory obyvatel, kteří v této lokalitě žijí, je nesmysl," komentoval situaci starosta Jan Birke.

Záměr reagoval na poptávku sportovních klubů, které, pokud se chtějí rozvíjet a někam posunout, potřebují adekvátní zázemí pro soutěže. Stávající nabídka sportovních stánků ve městě nyní pokrývá tréninkové potřeby klubů, neumožňuje však další rozvoj. Proto byly kluby cca před rokem osloveny a z reakce jasně vyplynulo, že o výstavbu haly mají zájem, někteří dokonce deklarovali nutnost její výstavby pro další rozvoj sportovní činnosti.

„V době, kdy se začalo o případném umístění sportovní haly v lokalitě Plhova diskutovat, šlo o vizi, kterou už dnes máme rozpracovanou v podobě dopravně-urbanistické studie. Z ní je zřejmé, že hala by se do toho prostředí dala velmi dobře situovat a vzájemně propojit se stávajícím zázemím nejen školy, ale i Jiráskova koupaliště," popsal záměr místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Takto propojený sportovní celek by nabízel celou řadu dalších možností rozvoje města pro místní obyvatele, podnikatele i sportovce, a to nejen z Náchoda."

„Je pravdou, a nijak nezastírám, že jsme byli překvapeni „mlčením" sportovních klubů. A to právě v momentě, který je v přípravě tak náročného procesu klíčový," uvedl starosta Birke.

Z přípravy záměru vyplynulo, že Plhov aktuálně potřebuje především nové parkovací plochy," komentoval přijetí petice starosta Jan Birke a dodal: „Stavět to, co si lidé přejí, to dává smysl! Zaměříme se proto na výstavbu dalších desítek parkovacích míst, které ulehčí obyvatelům Plhova každodenní život. Naší povinností jako samosprávy, je plnit přání a požadavky lidí, kteří tu žijí, nikoliv stavět projekty, které si nepřejí, anebo na ně možná ještě neuzrál ten správný čas. Určitě si však myslím, že má smysl se projektem výstavby sportovní haly do budoucna ještě zabývat."

Náchod se tedy moderního sportoviště v podobě multifunkční haly, která by nabízela mimořádné možnosti nejen pro děti a mládež, ale pro všechny věkové skupiny obyvatel, s největší pravděpodobností v následujících dvou letech nedočká.

Vedení radnice se nyní zaměří na výstavbu cca dvou desítek parkovacích míst v prostoru u výměníku na Plhovském náměstí, které by zde mohly vzniknout do konce letošního roku. „Ještě letos zpracujeme také projektovou dokumentaci na desítky dalších parkovacích míst před budovou základní školy. Podobu budeme s Plhováky určitě opět konzultovat," dodal místostarosta Jan Čtvrtečka.

