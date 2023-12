Blaha (ODS): Berme přelom roku i jako přelom v myšlení. A těšme se

reklama

Milí přátelé,

je čas trochu zabilancovat, zhodnotit uplynulý rok a říct si, proč do toho příštího můžeme vykročit s hlavou vzhůru. Důvodů je naštěstí spousta!

Asi se všichni shodneme, že tento rok byl těžký. Bojovali jsme s vysokou inflací, prudkým zadlužováním státu, zdražováním potravin a v neposlední řadě také s tragickými událostmi, které nás zasáhly v předvánočním čase. I přes to všechno jsme to vždy zvládli.

Ačkoli se to z vyhrocených debat na sítích někdy nezdá, v těžkých časech umíme držet při sobě. Jsem přesvědčený, že právě to je nejdůležitější přísadou v receptu na překonání těch nejtěžších zkoušek, které život přináší.

I o tom jsou Vánoce. Svátky zasvěcené právě pospolitosti, lásce a naději. Naději, že se za rok sejdeme minimálně ve stejně velkém počtu. Naději, že po všem zlém přijde to dobré. Naději, že na konci tunelu je vždy světlo. A já si strašně moc přeju a pevně věřím, že rok 2024 bude právě ve znamení naděje.

Pomůže nám v tom spousta už téměř jistých pozitivních zpráv. Podle ekonomů klesne inflace na zdravou úroveň ke 2 až 3 %. Skončí tak zdražování. Vedle toho konečně zase porostou reálné mzdy a vrátíme se k ekonomickému růstu. Navíc začnou klesat úrokové sazby, takže bude dostupnější bydlení i firemní investice. Dobré předpoklady pro růst máme i v roce 2025.

To jsou všechno skvělé zprávy, které pocítíme opravdu úplně všichni. Nejen v našich peněženkách, ale hlavně v lepší náladě a lepších vyhlídkách do příštích let.

A v pohybu je spousta dalších věcí. Otevřeme rekordních 118 km dálnic a rozestavíme 160 km dálnic a silnic I. třídy. Posílíme naši bezpečnost a energetiku, dokončíme důchodovou reformu, o které se už roky jen prázdně mluví. A víte co? Pokračovat bych mohl ještě dlooouze, ale stačí zkrátka říct: důvodů k optimismu a naději je spousta. Jen si je uvědomit.

A právě to je cílem tohoto mého příspěvku. Je to i mým velkým přáním. Poslední týdny a měsíce roku 2023 bylo té pověstné "blbé nálady" na můj vkus až moc. Berme přelom roku i jako přelom v myšlení. A těšme se na to dobré, co nám rok 2024 přinese. Přeju nám všem, ať v něm převažují dobré zprávy nad špatnými a optimismus nad pesimismem. Už je načase.

Ing. Stanislav Blaha ODS

