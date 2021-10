Blaha (ODS): Kulturní akce na Rochusu by se v budoucnu mohly odehrávat v přírodním amfiteátru

reklama

Při společném projektu obou měst by Uherské Hradiště chtělo v přírodním a kulturně historickém areálu Parku Rochus postavit přírodní amfiteátr a pořádat zde kulturní pořady pro veřejnost. Anketa Je v pořádku spekulovat o sesazení prezidenta Zemana ze zdravotních důvodů? Ano, mělo by se nad tím uvažovat 8% Ne, je to hyenismus 91% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11631 lidí

Stavební část projektu výstavby přírodního amfiteátru v Parku Rochus by zahrnovala terénní úpravy, vytvoření svahu o jednotné sklonitosti pro hlediště a vodorovné zemní pláně pro zpevněné pódium, výstavbu obslužné komunikace amfiteátru, která navazuje na hlavní příjezdovou komunikace do areálu, zřízení kabelové přípojky a vybudování osvětlení přístupu a prostoru amfiteátru. Na místě samotném by měla vzniknout zpevněná plocha pro pódium, 2 schodiště, plošiny pro lavice k sezení a mobilní podium. Vše doplní parková úprava v okolí amfiteátru. Součástí společného projektu by měly být i následné aktivity kulturní výměny a společné akce v obou nových areálech. Důležitou součástí projektu bude také vytvoření produktu v podobě turistické trasy Uherské Hradiště Púchov, která bude propagovat zajímavé lokality na této spojnici s přírodním a kulturním turistickým potenciálem.

Záměr zbudování přírodního amfiteátru jako doprovodné infrastruktury Skanzenu Rochus byl obsažen už v „Integrovaném plánu rozvoje bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus“, který zastupitelstvo města schválilo v roce 2009.

V letech 2013 – 2015 se s podporou evropských dotací podařilo realizovat 2 projekty, které umožnily přeměnu a využití lokality Rochus pro rekreaci a cestovní ruch. Jednalo se o projekt města Uherské Hradiště spočívající v revitalizaci a zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus v Uherském Hradišti a o projekt společnosti Park Rochus, o.p.s - Muzeum v přírodě – expozice lidové architektury Rochus.

"Aktuální výzva programu Interreg nabízí další zdroje na dobudování areálu, proto si nyní podáváme žádost. Jestli jsme uspěli, to se dozvíme v dubnu příštího roku. Náklady na stavbu plus doprovodné aktivity by dosáhly výše 9 milionů, ovšem dotace by nám pokryla až 90% způsobilých výdajů. V případě nechválení žádosti o dotaci společný projekt realizován nebude a budeme hledat další externí zdroje. Pokud na dotaci dosáhneme, pak projekt dokončíme v létě 2023. Záměr na vybudování přírodního amfiteátru v lokalitě Rochus jako doprovodné kulturní infrastruktury Skanzenu Rochus je v souladu Programu rozvoje města do roku 2030," informoval starosta města Stanislav Blaha.

Ing. Stanislav Blaha ODS

Tento profil není poslancem aktivně využíván

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Blaha (ODS): Komise skutečně odvedla výbornou práci Blaha (ODS): Nejde jen o Bečvu. Totéž se může stát kdykoliv kdekoliv jinde v rámci celé ČR Blaha (ODS): Hasiči z Vések dostanou nový dopravní automobil Blaha (ODS): Ve vyšetřování Bečvy pokračujeme

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.