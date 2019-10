Blaha (ODS): Mýtný tendr je z mého pohledu velký podvod

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové,

víte, že situaci kolem mýtného tendru už nějakou dobu sleduji a ta situace pro mě rozhodně není potěšující. Já jsem byl v úvodu svého vystoupení připraven prohlásit, že pan ministr Kremlík je patrně jediný v této zemi, který neustále tvrdí, že kolem mýtného tendru je všechno v pořádku a že vlastně státu nehrozí žádná škoda. Nicméně dneska bych jeho vystoupení ohodnotil spíše jako plakání nad rozlitým mlékem a odložení těch pomyslných růžových brýlí, protože jsem neskutečně po tom vystoupení nabyl dojmu, že už si vážnost té situace začíná uvědomovat. Budiž mu ke cti, že on tu situaci nezpůsobil, on jako osoba rozhodně nemůže za problémy, které nyní musí řešit. Nicméně celé to má jednoho společného jmenovatele, a tím je vláda odborníků z hnutí ANO na Ministerstvu dopravy. Já si myslím, že je nutno připomenout, co všechno se stalo v průběhu toho slavného mýtného tendru, toho tendru, za který chválil ministra Ťoka pan premiér Babiš s konstatováním, že pan ministr Ťok je prakticky jediný, který v Evropě dokázal přesoutěžit mýtný tendr. Pojďme si tedy ve stručnosti pár těchto faktů připomenout.

Podstatnou záležitostí je, že smlouvu s vítězem mýtného tendru společností Czech Toll a Sky Toll podepsal exministr Dan Ťok resp. jeho náměstek Kopřiva loni v září přes předběžné opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které mu přesně toto zakazovalo. Místo toho, aby počkal, až předběžné opatření skončí, dal Kapschi zásadní argument pro neplatnost smlouvy, se kterým se pravomocně letos ztotožnil Krajský soud v Brně a zatím prvoinstančně i sám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Já budu zároveň reagovat na slova pana ministra, že se domnívali, že předběžné opatření neplatí. Sám jako starosta - a potvrdí to všichni mí kolegové - si nedovedu představit, že bychom podepsali nějakou smlouvu přes zákaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To je prostě protiprávní, tudíž takovýto akt musí být od prvopočátku považován za protiprávní. Kdyby tady dnes seděl pan premiér, tak bych se ho rád zeptal, jestli ještě i po tom všem, co jsme si s mýtným tendrem zažili, by opakoval svá slova o veleúspěšném ministru dopravy.

Mýtný tendr je z mého pohledu zároveň velký podvod. Podvod, největší podvod Babišovy vlády na starostech, primátorech a hejtmanech. Pan premiér Babiš společně s exministrem Ťokem jim totiž loni opakovaně slíbil, že rozšíření mýta na 800 km silnic prvních tříd v regionech nebude zpoplatněno. Dokonce s nimi Dan Ťok na toto téma loni v říjnu podepsal zvláštní memorandum. Nový ministr Kremlík to po svém nástupu do funkce okamžitě odpískal a všechny úseky silnic prvních tříd zpoplatní v plné výši. A já mu rozumím. Protože jestliže existoval dobrý důvod pro to, aby byl změněn systém výběru mýta, tzn. z těch mikrovlnných systémů umístěných na mýtných branách na ten GPS systém, tak samozřejmě zpoplatnění silnic prvních tříd bylo právě tímto argumentem, protože jakýkoli uchazeč, který by dále preferoval systém mýtných bran, by byl v tom znevýhodněn. Samozřejmě zpoplatnění silnic první třídy mýtnými branami je velmi nákladná a prakticky nemožná věc. Proto nedorazila žádná nabídka na další provozování stávajícího mýtného systému. Mimochodem mýtného systému, který stát stál zhruba 12 miliard korun a v této chvíli se nachází zhruba v polovině své životnosti. Stát tedy skutečně zahazuje nemalou částku, pro mýtné brány momentálně nemá žádné další využití. Já se musím samozřejmě ptát proč.

Dalším problémem je to, že mýto nebo ten samotný tendr je pořád v hledáčku olomouckého i pražského vrchního státního zastupitelství. Doteď je ve Sněmovně otevřený bod ke kauze Faltýnek, kdy podle všeho došlo v souvislosti s mýtným tendrem k porušování zákona o veřejných zakázkách. Nejprve totiž pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek instruuje předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o tom, jak má postupovat, aby víceméně intervenoval ve prospěch Kapsche, aby opačným směrem intervenoval sám premiér společně s ministrem dopravy. A to zadání bylo tedy v tomto případě opačné a pan premiér se tím dokonce pochlubil do médií. Stále čekáme, jak toto policejní vyšetřování dopadne.

A nyní k aktuálnímu dění. Kapsch vedl dva právní spory. Námitky proti mýtnému tendru jako takovému - tady rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v letošním září definitivně neuspěl. A spor o neplatnost mýtné smlouvy, tady mu dal Krajský soud v Brně letos pravomocně dvakrát zapravdu a zároveň přinutil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konat.

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zatím nepravomocné a prvoinstanční, je výsledkem právě tohoto druhého sporu. A to, že podpis smlouvy s CzechToll, SkyToll není v pořádku, už nikdo nezmění.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by mohl ve druhé instanci pouze rozhodnout a česká legislativa to umožňuje, nutno přiznat, že i když je to celé nelegální, je to ve veřejném zájmu, aby se ve smlouvě pokračovalo, protože je to ve strategickém ekonomickém zájmu České republiky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže to ovšem mohl udělat už v první instanci a to, že se tak nestalo, je evidentně důkazem toho, že pro to nemá dostatečně silné právní a ekonomické argumenty. Česká republika totiž disponuje funkčním mýtným systémem a do doby nového tendru by mohl zase pokračovat stávající provozovatel.

No a pojďme do finále. Ať už tenhle, dovolte mi ten výraz, mýtný blázinec, dopadne jakkoliv, jeden z gigantů spláče nad výdělkem a nepochybně půjde do mezinárodní arbitráže s Českou republikou. Šance na odškodnění už teď hraničí téměř s jistotou. Úplný paradox by nastal, kdyby v případě nového tendru v roce 2020 nezvítězil ani Kapsch, ani CzechToll, SkyToll, to by nepochybně hrozily arbitráže dvě. Takže jestli vám i po tom všem, co jsem řekl, přijde vše v pořádku, tak já si to rozhodně nemyslím. Abych nemusel vystupovat ještě s faktickou poznámkou, tak si dovolím pár reakcí na vystoupení pana ministra. Jak už jsem řekl, stávající systém a jeho další provozování byl znevýhodněn právě tím, že došlo ke zpoplatnění silnic 1. třídy, takže to, že nedošla žádná nabídka, která by hovořila o dalším provozování mýtných bran, je naprosto logické. To, že Ministerstvo dopravy nesouhlasí s názorem soudů, tomu já samozřejmě věřím, ale ty soudy mají v tomto směru konečné slovo a přestože názor Ministerstva dopravy může být jakýkoliv, nic to nezmění na faktu, že Krajský soud v Brně rozhodl, jak rozhodl, a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže musí konat.

Ministerstvo nebude dobrovolně poskytovat náhradu, tady zaznělo z úst pana ministra. No samozřejmě, že dobrovolně nemůže poskytovat náhradu, o tom rozhodnou právě zmiňované mezinárodní arbitráže, to je doufám jasné. No a to, co bude s tím stávajícím mýtným systémem v hodnotě zhruba 12 mld. korun, který je skutečně v polovině své životnosti a mohl být provozován dál, sStát to dnes háže do koše, to je samozřejmě otázka další, ale tím tady v tuto chvíli nechci zatěžovat, o tom už rozhodla vláda při nastavení parametrů toho samotného tendru.

Já chci v závěru říct, že bych přál České republice, aby nic z toho, co jsem tady dnes řekl, nenastalo. Aby nemusela se s nikým vyrovnávat, nikomu platit náhrady, ale obávám se, že na to už je pozdě. Ti, kteří to kdysi zadávali, měli u toho trošku přemýšlet.

Děkuji za pozornost.

