Blaha (ODS): Návrh státního rozpočtu je výsměch

Ulevit chce v oblasti přímých daní. To je dobře, to je cesta správným směrem. Při ekonomickém růstu, který zažíváme posledních několik let, je samozřejmě prostor pro snižování daní. Zdaňování práce je největší křivárna, protože umrtvuje aktivitu lidí na té základní úrovni. U nás je zdanění práce zaměstnanců obrovské. Z hrubé mzdy ve výši 25.000 Kč odvede zaměstnanec 1625 Kč na sociálním pojištění, 1125 Kč na zdravotním pojištění a 5025 Kč na dani z příjmu (před slevou). Zaměstnavatel odvede dalších 6250 Kč na sociálním pojištění a 2250 Kč na zdravotním pojištění. Čili skutečná cena práce je zdaněna sazbou ve výši 48,5 %. Dodatečná sleva na dani ve výši 2070 Kč daňový profil zlepšuje (při hrubém měsíčním příjmu 25.000 Kč snižuje celkové zdanění práce na 46,5 %), ale na podstatě té loupeže se mnoho nezmění: aby mohl zaměstnanec dostat čistého 19.295 Kč, musí se veřejným rozpočtům odvést výpalné ve výši 14.205 Kč. Se snižováním přímých daní souhlasím.

Vláda chce více ulevit zaměstnancům než živnostníkům. Podle propočtů MF si průměrný zaměstnanec v roce 2019 polepší o 5657 Kč, kdežto živnostník o 3530 Kč. Většina živnostníků je na tom příjmově v zásadě podobně jako zaměstnanci, ovšem při nepoměrně vyšším riziku a nulových bonusech (žádné stravenky, žádná dovolená, žádné nemocenské pojištění, prakticky neomezená pracovní doba atd.). Je to diskriminační přístup odrážející levicové názory vlády. S tím se momentálně nedá nic dělat. Živnostníci musí příště volit ODS. Kdyby svůj hlas v roce 2017 odevzdalo ODS o 300 tisíc živnostníků víc, sedělo by dnes ve sněmovně přes 35 poslanců ODS a za ANO by jich tam nesedělo ani 65. Vláda opřená pouze o KSČM a ČSSD by vzniknout nemohla. S vládním názorem, že zaměstnanci si zaslouží větší daňové úlevy než živnostníci, nesouhlasím.

Návrh Aleny Schillerové počítá s celkovými náklady daňové reformy ve výši 22,3 mld. Kč ročně. To je naprosto směšné a nedostatečné vzhledem k tomu, jaké daňové buzeraci jsou díky Hnutí ANO vystaveni podnikatelé v České republice. Andrej „všetci kradnú“ Babiš v dubnu 2013 sliboval důsledným výběrem daní zvýšit příjmy státního rozpočtu až o 200 miliard. Ve skutečnosti příjmy státu rostly v posledních čtyřech letech pomaleji než rostla česká ekonomika. A světe div se, ani ti hospodští, kteří byli vládou hanebně označeni za největší zloděje, to nevytrhli. Akorát odhadovaný majetek Andreje Babiše se za tu dobu zvýšil ze 40 na 88 miliard. Výše navrhovaných daňových úlev je nehorázně nízká vzhledem k vyřčených slibům a šikaně, která se tady plošně rozjela v posledních letech. Vláda si z nás dělá srandu. Je naprosto nemyslitelné, abychom se spokojili s ohlodanou kostí, když je spíž plná k prasknutí.

Ovšem vrchol celého toho návrhu spočívá v jeho struktuře. Pekelná baba Schillerová se rozhodla, že čtvrtinu z toho jejího daňového cirkusu zaplatí obce a města. ANO chce potrestat jedinou součást veřejných rozpočtů, která dlouhodobě hospodaří s přebytkem. To je naprosto skandální a neomluvitelné. Celý takto koncipovaný vládní návrh je užitečný leda k tomu, aby se vzal i s deskami, do kterých je svázaný, a mlátilo se jím po hlavách ministerských úředníků tak dlouho, dokud by se jim v těch hlavách nerozsvítilo. Obcím a městům se má naopak přidat. Ať si stát klidně nechá ty jeho velkopanské milodary v podobě bůhvíjakých dotací, pokud budou mít obce a města jistotu vyšších daňových příjmů na úkor státu. Každý starosta zná místní podnikatele stokrát lépe, než nějaký státní úředník. Obecní rozpočty by místními daněmi uřídily „daňové úniky“ mnohem lépe než stát. Je nejvyšší čas vydat se tímto směrem.

Ing. Stanislav Blaha ODS



