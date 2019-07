Bláha (ODS): Příprava výstavby parkoviště u Fakultní nemocnice pokračuje

Radní včera schválili výběr dodavatele, který zpevněnou plochu pro 205 parkovacích míst postaví za necelých 11 milionů korun s DPH. Začít stavět by se mohlo do konce prázdnin. Podle návrhu smlouvy by mělo být parkoviště být hotové do pěti měsíců od zahájení stavby.

„Nyní jsme na začátku zákonné lhůty pro podání námitek dle zákona o zadávání veřejných zakázek, poté bude následovat proces spojený s podepisováním smlouvy o dílo. K samotnému zahájení stavby by mělo dojít do konce prázdnin, podle smlouvy má zhotovitel na stavbu parkoviště pět měsíců, a to i včetně kolaudace, tudíž se dá předpokládat, že hotovo by mělo být na začátku příštího roku. Na tuto investici plánujeme využít finance od společnosti CTP, které městu byly převedeny v rámci dohody o narovnání,“ sdělil náměstek primátora pro investice Jiří Bláha. Parkoviště bude pro 205 parkovacích míst, včetně osmi pro zdravotně postižené osoby. Situováno bude na doposud zatravněném prostoru mezi obslužnou místní komunikací na východní straně areálu fakultní nemocnice a Zborovskou ulicí.

autor: PV