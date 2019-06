Bláha (ODS): Příští rok začne stavba fotbalového stadionu

Do konce roku by měl být vybrán zhotovitel a stavět by se mohlo v roce 2020. Zároveň budou zastupitelé schvalovat vyčlenění 740 milionů v rozpočtu města pro následující roky, kdy se bude stadion stavět. Dle návrhu smlouvy by měl být postaven během 18 měsíců. Hradecký fotbalový klub bude muset od jara příštího roku hrát jinde, trénovat bude moci na tréninkovém hřišti před stadionem.

S nástupem nového vedení radnice byla na začátku volebního období dosavadní zakázka na fotbalový stadion podrobena revizi. Bylo zadáno zpracování dvou kontrolních posudků, ze kterých se zjistilo, že dokumentace obsahuje chyby, tudíž byla reklamována a přepracována. Vzhledem k rostoucím cenám stavebních prací bylo navíc třeba navýšit na tuto zakázku rozpočet o 250 milionů korun. „Toto je ovšem výše, do jaké budou přijímány finanční návrhy na zhotovení zakázky. Přesnou cenu, za kterou bude stadion postaven, určí až výběrové řízení,“ doplnil náměstek primátora Jiří Bláha. Na stavbu fotbalového stadionu budou zastupitelé rozhodovat o finančním krytí této zakázky ve výši 740 milionů korun včetně DPH. „Do této ceny je zahrnuto ještě osm milionů korun, které jsou rezervou na další činnosti kolem stavby, jako například technický dozor, případné posudky a podobně,“ řekl Bláha.

Stavba fotbalového stadionu bude trvat 18 měsíců, což je jedna z podmínek výběrového řízení, a zároveň je toto časové rozmezí zahrnuto v již navržené smlouvě o dílo, kterou má město ještě v tomto roce uzavřít se zhotovitelem. Nejprve se má začít s demoličními pracemi, a poté by se mělo pracovat na základech nového stadionu, přičemž z původního zůstane pouze stávající objekt východní tribuny, který bude sloužit jako zázemí pro potřeby tréninkových hřišť. Během stavby nebude možné trávník na fotbalovém stadionu využívat, trénovat bude možné pouze na tréninkovém hřišti před stadionem. „Od jara 2020 si bude muset hradecký fotbalový klub najít jiné zázemí pro utkání, jelikož z důvodů bezpečnosti a kontinuity stavebních prací nebude možné po dobu 1,5 roku stadion využívat. Toto je rozdíl oproti původní předchozí zadávací dokumentaci, která sice počítala s tím, že se bude na hřišti během stavby hrát, ale stavební práce byly naplánované na dva roky,“ sdělil Bláha.

autor: PV