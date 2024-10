Bláhová (ANO): Digitalizaci dávek ano, ale jsou tu problematická místa

Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, já nejsem expert na sociální věci, ale vzhledem k tomu, že jsem zvolena za Ústecký kraj a současně jsem starostka Litvínova, mám potřebu říct zde na plénu pár poznatků k návrhu. Určitě se všichni shodneme na tom, že je potřeba o této oblasti diskutovat, opakovaně to tady zaznělo, je potřeba skoncovat se zneužíváním sociálních dávek. Já jako starostka to v terénu téměř každý den od občanů slyším a souhlasím s tím, že bez práce nejsou koláče. Nebudu k tomu návrhu opakovat to, co tady zaznělo, hlavně tedy souhlasím s tím, že zákon je pojat tak, že absolutně nevhodně kombinuje dávky různé povahy z různých subsystémů sociálního zabezpečení, ale ráda bych vám, kolegyně a kolegové, předala pár postřehů z praxe přímo od sociálních pracovníků, které mám rozděleny do několika okruhů. Digitalizace procesu. K digitalizaci já tady vystupuji opakovaně, předestírám, že jsem příznivcem digitalizace, ale je potřeba ji pojímat zodpovědně, zodpovědně připravit všechny problematické oblasti v dostatečném předstihu a věnovat se taky některým problematickým aspektům.

Tady vidíme problém u současných klientů dávky pomoci v hmotné nouzi, neboť tyto osoby nemají prostředky ani kompetence zajistit některé procesy digitalizace, nemají chytrý telefon, internet a tak dále, takže je potřeba si připustit, že bude tímto opatřením vznesen další nápor na sociální pracovníky a i v některých případech budou mít svázané ruce. U osob, například u osob, které jsou omezeny na svéprávnosti rozhodnutím soudu není zřejmé z návrhu, jak bude podání žádosti fungovat, kdo bude digitálně podávat žádost, když klient je v tomto rozsahu nebo v tomto směru omezen, na čí identitu půjde podání prostřednictvím úřadu v tomto případě? Myslím si, že tuto otázku bude v dalším stupni legislativního procesu potřeba vyjasnit. Vstup do informačního systému ze strany pracovníků ORP bude možný? V předpise to definováno není.

Dále bych se chtěla věnovat dalšímu okruhu, a to je výplata sociálních dávek. Už to tady zaznělo od mojí předřečnice, paní kolegyně. Ano, je dobře, že budou v převážné míře výplaty směřovány na účty, ale je potřeba upozornit na to, že úplně z návrhu vypadla možnost výplaty v hotovosti, a je potřeba si připustit, že jsou některé případy a některé situace, kdy to bude zapotřebí.

Opět tady zmíním osoby omezené ve svéprávnosti. Jak bude fungovat v praxi výplata pro opatrované? Bude to také na účet, nebo nějakým jiným způsobem? A i toto bude potřeba v dalším procesu vyjasnit.

Z legislativy úplně vypadla možnost přímé úhrady nákladů například za odpady, úhrada obědů, i když obědy už se tady diskutovaly a existuje pro ně i další možnost, splátka dluhu a tak dále.

Již diskutovaný podpůrný plán bez sankcí je pro většinu klientů dávek pomoci (pomoci?) v hmotné nouzi pouze plochým nástrojem.

Co se týče žádosti o podání, tak v legislativě nejsou uvedeny povinné přílohy žádosti. Rozumím tomu, že je předpis připraven tak, aby byl v co největší míře jednoduchý. Ale domníváme se společně s kolegy z terénu, že bude zapotřebí některé dokumenty dokládat. Jsou to například rozsudky ohledně péče, výživného, rodné listy, náklady na domácnosti a tak dále. Shodli jsme se, že pokud nebude tato otázka vyjasněna, v praxi to kolegové nebudou umět uchopit tak, aby to fungovalo.

Závěrem si dovolím podotknout, že tedy z toho vyplývá, že bude v dalších stupních legislativního procesu potřeba upřesnit a vyjasnit řadu otázek, které tady zazněly nejen z mých úst, ale také z úst mých kolegů předřečníků. Bude potřeba vyjasnit například vztah státní správy a samosprávy, vztah mezi úřady práce a obcemi, sociálními pracovníky. Takže i přes to, že souhlasím s tím, že je potřeba... (Hluk v sále.)

Takže znovu zopakuji, že je potřeba se na systém vyplácení sociálních dávek podívat a velmi intenzivně jej vylepšovat, ale jistě, kolegyně a kolegové, pochopíte, že v této podobě návrhu nemohu zákon podpořit. Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Kamila Bláhová ANO 2011



