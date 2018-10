Blažek (ODS): Levicové argumenty popisují občany jako hlupáky

Děkuji za slovo. Musím vždycky reagovat na takové ty, teď se omlouvám, levicové argumenty, které tady zazněly a zaznívají pořád dokola, které popisují ten stát v minulosti takový, jak nebyl, a hlavně popisují naše občany jako nějaké hlupáky. Tak zaprvé bych řekl, že se říká, že byla nějaká politika státu, která dovolovala upřímně řečeno zvěrské úroky a podobně. To prosím vás nebylo tak, že by stát nařizoval, kdo si půjčí, tak vždycky ten úrok bude 100 %, 150 % a podobně, a to jsem dalek od toho, abych hájil některé lichvářské úvěry. Ale není to tak, že by ten stát to nařizoval, jak z toho málem vyplývá. A druhá věc, ti lidé hloupí nebyli tenkrát. Ano, bylo x občanů, kteří si napůjčovali takto hloupě, ale naprostá většina občanů, a to z těch čísel je jasně vidět, si buďto nepůjčovali vůbec, nebo si půjčovali za normální úroky, nebo si dokonce půjčovali i za ty, jak bylo řečeno, zvěrské úroky, ale ti svoje dluhy splácely. To znamená, poprosil bych, aby ten popis minulosti nebyl takto úplně levicově ulítlý, protože v takové minulosti jsme nežili. A protože ten stát začal některé věci regulovat správně, to je samozřejmě pravda. Ale znovu říkám, naprostá většina lidí hloupá nebyla, těmto praktikám nepodlehla a dokonce ty dluhy splácela. Bavíme se o určité části občanů, kteří podlehli. A já odmítám takovouto rétoriku, že jenom proto, že si smlouvu nepřečetli, nebo špatně viděli, nebo něco, tvrdím a bude vám to tvrdit naprostá většina, věděli, do čeho jdou, a věděli, jaké úroky budou splácet. Jenom byli nezodpovědní a říkali si, když to nezaplatíme, nějak bylo, nějak bude.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



autor: PV