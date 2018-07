Bohdalová (ČSSD): Měl by být Poche ministrem zahraničí?

Co říkáte tomu, že ČSSD trvá na tom, že ministrem zahraničí bude Miroslav Poche, který minimálně verbálně podpořil kvóty na přerozdělování imigrantů? Nepoškodí ji to silně u voličů? Je to něco, co může před veřejností obhájit?

Kdybych hledal někoho, kdo personifikuje všechny problematické projevy současného upadajícího postavení české sociální demokracie, musel bych poukázat na Miroslava Pocheho. Patří k představitelům mladé generace technologů moci, kteří politiku provozují jako svérázný typ podnikatelské činnosti. Někteří pro tyto účely založili vlastní politické strany, jiní naopak využívají ty zavedené partaje konfekčního střihu, jak je nazývá Jaroslav Foldyna.

Princip je v obou případech stejný – řadoví členové hlasují podle pokynů, protože jsou určitým lidem zavázáni. Miroslav Poche zanechal v tomto ohledu nesmazatelnou stopu v pražské komunální politice, pak v Evropském parlamentu a teď by se rád pokusil využít možností, které pro jeho styl politiky poskytne Ministerstvo zahraničí. Přes pochopitelný odpor prezidenta Miloše Zemana jej na tento post protlačují lidé, kteří si o státu, politice, voličích a členech vlastní politické strany myslí to co pan Poche. To nemůže dopadnout dobře.inimálně verbálně podpořil kvóty na přerozdělování imigrantů? Nepoškodí ji to silně u voličů? Je to něco, co může před veřejností obhájit?

Toto jsou slova Jaroslav Bašty a já s nim na 100% souhlasím!

