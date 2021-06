Bojko (JAP): Kauzu Vrbětice někdo krásně nazval Vrběti psem. Ano, přesně o to šlo

reklama

Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci,

já jsem poslouchal pozorně projev pana premiéra a tak jsem si trošku připadal, jako bych slyšel vyprávění o jiném světě, než ve kterém žijeme. Jak se holedbal tou daní, sníženou daní na pivo. No já, pokud si pamatuji, tak jsme ty daně měli tři. Že sami ti restauratéři nevěděli, jak to mají účtovat a dostávali za to pokuty.

Jak se tu bil v prsa, jak on chce zabránit tomu Pirátostánu, který by tady vznikl, kdyby Piráti vládli a přijímali tu muslimské imigranty. Tam já bych mu jenom připomenul, jaké má své skvělé bojovnice za Brusel, paní Jourovou a paní Charanzovou. Paní Jourová chce zničit každého, kdo má jenom byť trochu jiný názor, než je ten správný mainstreamový. Dneska každá zpráva, kterou napíšete nebo sdílíte, nějaký článek od nějakého opravdu fundovaného lékaře - byť je to nositel Nobelovy ceny - tak vám přijde okamžitě pohrůžka od Facebooku nebo od jejich sociálních sítí, že tam jsou nějaké nepravdy, že to zjistil nějaký, nevím kdo. A prostě nějaká pravda jiná se nehodí. Takže v tomhle bych trošku pana premiéra brzdil, jak on bojuje a všichni jeho poslanci proti imigraci a v Bruselu to tyhle dvě poslankyně vidí úplně jinak.

Co se týče kauzy Vrbětice, tak to někdo krásně nazval Vrběti psem. Ano, přesně o to šlo. Protože nikdo nevěděl ani, kolik se tam vlastně skladovalo zbraní. Bylo to tak lajdácky hlídané, že jak jsem slyšel, tak by se to tam mohlo stát kdykoliv. Ztratily se údajně tisíce zbraní. Nakonec se objevily u Islámského státu. Takže za mě jednoznačně někdo se potřeboval zbavit nějakého obvinění, tak to prostě nechal vyhodil do vzduchu. Svedli jsme to na Rusko. Já nevím, možná tam ti Rusi byli nebo nebyli.

Každopádně co mě docela zarazilo, jak pan premiér škemral o podporu západních zemí a nějak se jí nedočkal. Slovně nějaký velvyslanec, že jeho podporu máte. Ale nikdo, nikdo, z těch západních zemí nevyhostil jediného diplomata. Oni si totiž dobře spočítali, že by na tom jenom tratili. Že by ty jejich obchody, které provádějí, když my na Rusko uvalujeme embargo a oni okamžitě ty trhy přebírají a obchodují si vesele dál.

Takže kde je ta podpora těch západních zemí, jak tady vždycky říká hlavně ta pravá strana spektra - patříme na západ, patříme na západ. Já nechci patřit nikam, já chci patřit tady, do téhle svobodné České republiky. Ani na západ, ani na východ. Takže nechci patřit na ten západ, který už je z poloviny muslimský. Tady neustále slyšíme, jak se máme dobře a přidáváme, přidáváme, přidáváme, zvedáme platy, No, ony se ty platy zvedly hlavně u těch státních zaměstnanců a zvedají se důchody. To je všechno krásné. Ale nikdo už těm důchodcům neřekne, že třeba když se zvedly důchody o 900, že z toho 720 korun byl mandatorní výdaj, který by musel dát Kačer Donald nebo Včelka Mája, kdyby byli u moci. Navíc bylo nějakých 180, 200, korun.

Takže já ze svého okolí opravdu neznám nikoho ze státních zaměstnanců, který by řekl, že bude volit Babiše, zřejmě se stydí. Ale zato znám důchodce, kteří ho volit budou. Takže se krásně kupují hlasy před volbami. Tady v téhle zemi tahle vláda zlikvidovala téměř do mrtě střední třídu. Já mám kamarády, kteří vlastnili malé penziony, hospody. Dneska už nemají nic. Protože měli s.r.o., byli sami sobě zaměstnancem, měli zaměstnance na dohodu, a než se k nim dostala nějaká pomoc, tak prostě žili z úspor. V té třetí vlně už ani neotevřeli a několik už jich to prodalo a myslím, že skončí většina v exekuci

Takže ano, dostávali kompenzace obrovské takoví, kteří měli hotely, měli 40 zaměstnanců a ta podpora dělala téměř milion měsíčně pro ně. Takže oni říkali, my ani neotevřeme, protože to nepotřebujeme. Máme na elektriku, na nájem, na energie a otevřeme to, až budou otevřené wellnessy a takové, jo. Protože otevírat kina bez diváků, divadla bez diváků... Otevřeli nám sjezdovky, to bylo úžasné. Naši lidé se tam byli na té trávě projet v plavkách. Takže čekám, že otevřete venkovní bazény v listopadu.

Co bylo pro mě úplně nepřijatelné, absolutně nepřijatelné. Já nenávidím supermarkety, nenávidím supermarkety. Jsem zvyklý si zajít do malého obchodu, k řezníkovi, do zeleniny, do pekárny, prohodit pár slov s tím majitelem, s těmi prodejci. Většinou po ránu to člověka neuvěřitelně nakopne, protože ti zaměstnanci nebo majitelé z těch malých prodejen jsou vždycky vstřícní, usměvaví. Mě to hodně nabíjí.

Proto mě brutálně zarazilo, když tady v jednom pořadu na ČT24 jsem se dozvěděl od pana ministra Metnara, že nejvíc se šíří ten covid v těch malých prodejnách. V supermarketech se nešíří. Všechny malé obchody jste zavřeli. Supermarket nebyl zavřený jeden jediný. Zřejmě proto, že jediný český supermarket je Hruška, jináč patří všechno nadnárodním cizím společnostem, kterým jste takhle přihrávali do kapsy. Zlikvidovali malé podnikatele a nechali supermarkety otevřené. Tam se na sebe lidé tlačili u pečiva, u uzenin a já nevím kde všude. Ale tam se ten covid nešířil. To by mě zajímalo, kde se teda šířil.

Ta nařízení byla prostě nesmyslná, nezákonná a stupidní. V 15 případech ta vládní nesmyslná nařízení smetl buď městský, ústavní nebo Nejvyšší správní soud. Ale co se děje? Nic. Tak slovy pana Arenbergera - my o tom víme, ale než to přijde v platnost, tak už vymyslíme něco jiného. Takže tady se porušuje Ústava, zákony. A je to úplně v pohodě. Teď poslední případ byl vlastně, že byly nezákonně zavřeny školy a mateřské školky.

Už jsem to tu jednou řekl, já jsem vzhlížel k té západní demokracii, jak tam ministři a politici po sebemenším průšvihu prostě odcházejí, byť by ho vyfotili s nějakou milenkou nebo měl nějaký náznak nějaké korupce, a šel. Ale my jsme tu měli pana ministra pár týdnů, který... Já si to ani nedovedu představit, když jsem se dozvěděl ten poslední údaj, že těch jeho nemovitostí je dokonce 160, jak je to někdo prostě za svůj život schopen nahamounit. A pak když zjistíte, že vlastně on je v obrovském kontaktu s farmaceutickými lobby... Já jsem si přestal dělat iluze o zdravotnictví. Naposled, když jsem tady říkal ten případ odsouzení 200 lidí, z toho bylo 150 lékařů. Pan premiér se strašně rozčiloval, proč tady pletu nějakou korupci. No protože to je to zásadní, proč tady pořád máme tu dobu covidovou. Protože v roce 2009, když tady řádila prasečí chřipka, tak už tenkrát jste chtěli slavní lékaři vakcinovat celý národ. Ale tenkrát ještě ti lékaři nebyli zkorumpovaní. Tenkrát to odmítla většina zdravotnického personálu a bylo po prasečí chřipce. Bohužel za těch deset let se farmaceutickým lobby většinu lékařů podařilo zkorumpovat. Bohužel.

Takže v případě pana Arenbergera já to prostě nechápu, jak někdo přijde k takovému majetku. Spíš to chápu. Ale zapomenout to uvést ve svém majetkovém přiznání, prý to byla jenom chyba nějaká. Pak se tady bavíme, že má nějaké malé políčko. Políčko 240 hektarů, to neměl ani největší kulak tam u nás na Moravě.

Teď jsem se dozvěděl, nevím, jestli je to pravda, možná mi to potvrdíte, že údajně všichni obvodní lékaři mají dostat jednorázový příspěvek 75 000 Kč. Možná mi to pan ministr potvrdí. Přišlo mi to do mailu. Já bych spíš řekl, že by tohle měli dostat ti lidé, kteří byli v první linii na covidových odděleních, protože ti naši slavní obvoďáci léčili tak, že vás tam ani nechtěli vidět, když jste měl teplotu. A minule se mi tu pan Svoboda smál, až se za břicho popadal. Já to vím ze zkušenosti svých přátel, že zavolal, má teplotu, ani mi tu nechoďte, vezměte si čaj s medem, tabletky, a kdyby se to třeba zhoršilo a už jste třeba nemohl dýchat, tak si zavolejte rychlou. A takhle to dopadlo u některých pacientů - buď se vyléčili bez nějakých příznaků, jako kdyby měli prostě lehkou chřipku, anebo skončili na áru.

Pan premiér tu mluvil o Bamlanivimabu, Regeneronu, Isoprinosinu, Ivermektinu. Já říkám jednoznačně, že s Isoprinosinem a s Ivermektinem jsme přišli my poslanci Volného bloku. My jsme dostali profesora Berana do Sněmovny. A ti lidé na to začali reagovat a Isoprinosin si začali kupovat. A my získáváme zpětnou vazbu. Potkáváme se s tisícovkami lidí a někteří nám děkují za to, že jsme jim zachránili život, protože sehnali Isoprinosin, který tady nebyl k dostání, a i když spousta lékařů s ním léčila, tak spíš tak nějak pokoutně. A Ivermektin to samé. Nedávno řekl pan premiér, že bral Isoprinosin měsíc. Mě by docela zajímalo, proč ho bral, když je údajně očkovaný.

Utratili jsme obrovské spousty desítek miliard za testy, za respirátory, za předražené nákupy. To tady už bylo dnes několikrát řečeno. Ale no však co? Všichni kupovali draze. Kdyby tak každý hospodařil, tak asi zbankrotujeme.

A poslední zpráva, to je myslím dva týdny, co jsem to zaregistroval v médiích, že vlastně se zakládají kliniky na postcovidovou léčbu i pro ty, kteří měli lehký průběh. Takže my zas opět nebudeme mít prostor a finance na to, abychom léčili, vyšetřovali, operovali. Mám dva kamarády, kteří čekají už víc jak rok - jeden na kyčel, druhý na koleno. Kdo to zažil... Já jsem to zažil dvakrát, mám ty kyčle vyměněné oba, co to je za bolest, když to necháte dojít do čtvrtého stupně, už jste fakt na opiátech a za chvilku budou ti kluci narkomani. Ale bohužel zřejmě se zase tak brzo nedočkají. Takže zakládáme kliniky, kde budeme léčit lidi, kteří měli lehký průběh. Tak podle mě to jsou takové super lázně. Neříkám, že někdo ty komplikace neměl, měl. Lidi zemřeli. Ale podle té hysterie, co vždycky proběhla, tak mi připadá, že do roku 2019 jsme byli nesmrtelní asi, že jsme neumírali, že neumírali lidi po zlomeninách krčku, na zápaly plic, to byla běžná diagnóza. Kamarádova babička taky takhle zemřela, že dostala zápal plic v nemocnici. Když jsem já byl na operaci, tak v 70 procentech jsem vždycky onemocněl v nemocnici, protože prostě člověk onemocní. Nemáte pohyb, ležíte s nemocnými pacienty a tak dále. Takže ta situace byla taková. Ale tohle mě opravdu zarazilo, že my nemáme finance, pojišťovny už nechtějí některé věci proplácet, a my budeme zase platit desítky miliard na nějaké postcovidové kliniky.

Já k tomu řeknu jediné. Já jsem nikdy tady tu vládu nepodporoval. Ale v současné době my poslanci Volného bloku - já a Lubomír Volný - nepodpoříme její shození. My chceme, aby si to pan premiér se svými lidmi a sociálními demokraty vyžral až do konce. Protože bych byl nerad, aby se z toho tak lehce vyvinil. A mohla by tu nastoupit úřednická vláda, která by si mohla dělat, co chtěla, a pan Babiš si bude jezdit po republice dělat píárko a předvolební kampaň.

My svůj postoj vyjádříme tak, že odejdeme ze sálu.

Děkuji.

