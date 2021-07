Bojko (JAP): Z incestu se někdy rodí dementní děti, pane Čižinský

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nejdřív vaším prostřednictvím panu poslanci Čižinskému - mě opravdu mrzí, že jste vy, takový zkušený komunální politik, který zvládá dvacet funkcí, šokován tím, co jsem řekl. Já říkám jednoznačně, že tady bylo zakázáno mluvit o nějaké problematice incestu mezi nepřizpůsobivými, ačkoliv se to normálně děje. Z nějakého incestního vztahu se někdy narodí mentálně postižené dítě. A to, co jste říkal, že by měli dostat pomalu svatozář, že se o ty děti starají - tak oni se nestarají Nestarají se. Říkal jsem vám, jestli jste to poslouchal, že můj syn dělá v sociálních službách, dělá terénního pracovníka. A některé ty příběhy jsou hrůzostrašné. A je to tak. Nejhorší na tom je to, že jim v tomhle napovídá a pomáhá hlavně organizace Romea, která pro tyhle lidi přímo zřídila pobočku. Vy, jako člověk, který přijdete o práci, o vás se nikdo nepostará, všechno si musíte vyřídit sami, nikdo se o vás nepostará. Oni na to mají tým lidí, kteří s nimi chodí, všechno jim vypíšou, všechno jim poradí, co mají napsat. Patnáctiletá holka, jak už jsem to říkal, napíše tam dědečka, který zemřel před měsícem, že je otcem dítěte - 26 let bude brát dávky! To samé je s těmi dětmi, které se narodí z těch incestních vztahů někdy. Prostě je to tak, děje se to. Nezavírejte před tím oči! Děje se to normálně. A to jsou ty obrovské peníze, které vlastně utíkají. A oni nemusí pracovat, protože jim stačí ty dávky na dítě, na adoptované dítě, když maminka je třeba ve vězení nebo to předá, že se nemůže starat. A vaším prostřednictvím k panu Lipavskému, ty informace, které jste chtěl, tak ve svém projevu vám řekne kolega Lubomír Volný, my jsme na tom pracovali spolu.

Marian Bojko JAP



