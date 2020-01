Bojko (SPD): Byli jsme potrestáni několikrát

Vážené dámy a pánové,

já bych chtěl do této kauzy vnést trošku jiný úhle pohledu jak člověka, který byl přímo postižen touto kauzou OKD. A prostřednictvím pana předsedajícího k panu Kalouskovi. Mně opravdu je úplně jedno, jestli si tady budeme házet slovíčky, jestli to byly domy, nebo byty. Mě zajímá, že prostřednictvím pana Bakaly a lidí, kteří mu vlastně pomohli k tomu, aby se dostal k OKD, a byty, které veřejně slíbil, že nabídne k odprodeji, nikdy to neudělal.

A teď si představte, že jste v situaci člověka, který žije, já jsem se pohyboval v hornictví celý život, můj otec také, moji zemřelí bratři také, a představte si, že žijete 20 let v bytě a v roce 1998 si mě zavolala bytová referentka a říká: Pane Bojko, nejpozději do tří let, do roku 2001, budou všechny byty, které patří OKD V té době, odprodány lidem přednostně, kteří v těch bytech bydlí. Takže si představte, žijete v paneláku. Panelák - prostě bytové jádro hnusné. Jste moderní mladá rodina, tak co uděláte? Máte příslib, že ten byt vám bude prodán, tak si pozvu firmu, protože OKD vám to neudělá, tak za své peníze vybouráte jádro, vyzdíte, uděláte si krásnou koupelnu. A mine rok, minou dva, minou tři, mine deset, mine patnáct a nic se neděje! Byt vám nikdo neprodal, nájmy vám stouply trojnásobně. Když já jsem z toho bytu odcházel, tak vlastně ty nájmy už byly na dvoučlennou rodinu přes 10 tis. korun. Nemluvě o tom, že město své byty všechny prodalo. Víceméně skoro všechny, nechalo si sociální byty. A lidé, kteří tyhle domy koupili, tak vlastně si je nádherně zvelebili - zateplili, udělali si nové pancéřové dveře, sklepní dveře, prostě udělali si to perfektně. A zkuste se podívat, měli jste si udělat tu cestu na Severní Moravu do Karviné, do Orlové, do Havířova, do těch bytů RPG, jaký to je hnus. To je nejodpornější bydlení v tomto státě. Zvenku nikdo nedal ani korunu do zateplení. Nastěhovali tam nepřizpůsobivé osoby. Já jsem bydlel v krásném prostředí skoro u parku u házenkářské haly v Karviné. Nádherné, procházky s pejskem. A lidé začali umírat, ti starousedlíci, a začali nám tam stěhovat naše nepřizpůsobivé spoluobčany, kteří tu migrovali z celé republiky nebo vybydleli byty v Karviné IV, takže nám je tam nastěhovali. A vy pracujete jako báňský záchranář, chcete se vyspat a do tří hodin do rána vám někdo vyhrává na housle nad vámi, tak prostě co vám zbude jiného? Půjdete si koupit byt někde v klidné lokalitě. Takhle to udělala spousta lidí bohužel. Byli jsme potrestáni několikrát. Investovali jsme peníze do zvelebení svých bytů, do oprav a následně jsme byli donuceni se vystěhovat někam jinam. Nemluvě o tom, že pak to bylo RPG po OKD. Oni nikdy do toho bytu neinvestovali ani kačku. Dokud jste se neodstěhoval z toho bytu, tak tam neinvestovali nic. Odstěhoval jste se, udělali novou elektriku, nové sociální zařízení, nové podlahy atd. Do té doby tam neinvestovali ani korunu.

Takže desítkám tisíc rodin byla zničena kvalita života. Možná víc jak 100 tis. lidí, protože byli donuceni se vystěhovat anebo, a v současné době se to děje také, v Karviné zbourali 14 domů a ty nepřizpůsobivé, kteří ty baráky vybydleli, tak nastěhovali mezi normální lidi, protože RPG, následně Residomo mělo těch bytů nachystáno hodně, takže teď moje vnučka si koupila byt a vedle do baráku jim nastěhovali asi sedm romských rodin, takže uvažují o tom, že se odstěhují.

Prostě takhle... byli jsme potrestáni několikrát. A proto říkám, že bych byl osobně pro, aby byl gauner Bakala i s těmi, kteří mu tu privatizaci umožnili, potrestán. Ale už když se o té komisi hovořilo, tak jsem věděl, že nikdo v životě nedostane amerického občana žijícího ve Švýcarsku před nějakou komisi nebo dokonce k soudu. Takže se nám bude vysmívat s doutníkem v puse.

Děkuji.

Marian Bojko JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Grebeníček (KSČM): Před 30 lety šlo o rozptýlení kapitálu do cizích rukou za provize a úplatky Hájek (ANO): I někteří politici se chovali jako indiáni Ministr Zaorálek: Historie OKD je vyvolávání historie falešných očekávání Černohorský (Piráti): Práce auditora napomáhala vlastníkům realizovat osobní zájmy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.