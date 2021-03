Bondarenková (SPD): Efektivní postupy pro návrat na svobodu

reklama

Probírám se loňskými fotkami a přemýšlím, co se za ten rok změnilo. Místo roušek respirátory (těžko se v nich dýchá, je to ještě otravnější). Už zase sedíme hlavně doma. Máme o 21, 5 tisíce více zemřelých, mnoho firem zkrachovalo, spousta OSVČ ukončila živnost (platit i 5 tisíc měsíčně už je pro ně příliš). Můžeme teď jen z práce domů, nově už ani do té práce, až na výjimky. Teď je to úplně nejpřísnější, ale omezení trvají většinu roku. Kompenzace od státu byly vcelku rozumné na jaře, ale ty podzimní nestály za nic. Trochu lepší jsou ty letošní, také do nich zasáhla SPD, aby na ně dosáhlo víc lidí. Lidé přišli o úspory, někdo o část, jiný o celé, takže výhled není růžový, lidé už nemají na to spolufinancovat vládní opatření.

Proto je teď třeba jednat rychle a maximálně efektivně. Neutáhli bychom už finančně ani psychicky nějakou pátou nebo šestou vlnu. OK, lidé se teď chvíli omezí, ale ne, že to bude trvat tři měsíce, dokud se všichni neproočkují, i nedobrovolně. To opravdu ne. Pro ty, kdo se chtějí očkovat, a není jich málo, ať stát vhodné vakcíny nakoupí. Nemá smysl si teď hrát na nějaká geopolitická hlediska, ať už u nákupu vakcín nebo u účinných léků. Ty by měly být poszuzovány striktně odborně a s ohledem na jejich praktickou účinnost. Jestli hodně lidem zabral Isoprinosin (nebo může zabrat Ivermectin), tak proč je blokovat. SÚKL by se měl hodně rychle vzpamatovat a dělat práci, pro kterou ho platíme. Na politické hrátky tady nejsou. Takže to se doufám brzy dořeší.

Z dalších opatření. Je třeba:

zamezit co nejdřív šíření nákazy (včetně opatření na hranicích a ve firmách, kde jsou rozšířené dočasné pracovní úvazky, tedy větší fluktuace pracovníků), zamezit šíření nákazy na ubytovnách zahr. pracovníků - byl to jeden z opakujících se zdrojů nákazy, rozvolňovat až čísla opravdu klesnou (a zatím u všech tří předchozích vln to klesalo vcelku rychle po uzávěře) a s velkým rozmyslem podle odborných epidemiologických hledisek, nikoli politických (takže ne vše najednou, ale kontrolovaně) - a samozřejmě kompenzovat tam, kde se zatím nerozvolní, hlídat, aby se nám to sem nedostalo rychle zpátky - tedy stále kontrolovat přeshraniční pohyb, rychle vytrasovat každé ohnisko šíření, obnovit normální život, ne že tu budeme zavření navěky, vykašlat se na to, co si o tom myslí EU (pokud si vůbec něco myslí), cestování pouštět jen do států, které jsou podobně rozumné a hlavně nelžou nám (příjezdová šetrná karanténa, testování - letos, příští rok už bude doufám v pohodě), pokud se vyskytne jakákoli nová nákaza, hned řešit, na nic nečekat, ale ne plošně, místně. neopakovat staré chyby, ale poučit se z nich, myslet dopředu a neřešit vše na poslední chvíli, tedy pak nezažívat každý rok stejný scénář, jen zase o trochu horší.

Zvládneme to jedině pokud budeme všichni spolupracovat, ale vzájemně se nebudeme šikanovat nebo zesměšňovat, každé opatření by mělo být zkoumáno z hlediska své efektivity a jestli je to opravdu nutné. Pevně doufám, že příští rok už budeme prožívat normálně.

(převzato z Profilu)

