Bondarenková (SPD): Nepotřebujeme napodobovat jiné státy. Sami jsme rozvinutou civilizací.

Co kdybychom přestali spoléhat na nějaké vnější vzory? Stačí se obrátit k tomu, čeho už se dosáhlo. K hodnotám, kterými se naše společnost přirozeně řídí už dlouhá staletí.

Nepotřebujeme napodobovat jinou civilizaci. Sami aktuálně tvoříme jednu z nejvyspělejších civilizací na zemi, jen jsme zatím neměli sebevědomí si to připustit. Střední Evropa do sebe nasála to dobré z východních civilizací, ze západních civilizací a dokázala si to rozumně vyhodnotit a zpracovat, bez extrémů.

Nyní se ocitáme v důležité fázi našeho vývoje, potřebujeme dosažený pokrok uchovat a náš životní styl nezhoršit. Což není jednoduché. Jsme v centru různých zájmových okruhů. Situaci nám bohužel ztěžuje zapojení se do hybridní organizace zvané Evropská unie. Vstoupit do ní vypadalo na přelomu století jako dobrý nápad, pak se chvíli čekalo, jak se vyjedná ten vstup, kolik zemí vstoupí a kdy přesně. Unie s námi vyjednávala jednotlivě (tedy každému státu zvlášť se snažili bruselští hoši vysvětlit, že on je přece jedinečný, určitě vstoupí dřív než ti ostatní, tak ještě tady pár ústupečků a bude tam). Tím se dají vysvětlit nevýhodné vstupní podmínky (speciálně pro ČR, opravdu s přehledem nejméně výjimek a na nejkratší dobu, Poláci, Maďaři i Slováci si to vyjednali o něco lépe, ale lepší by stejně tehdy byl koordinovaný postup).

Takže jsme v Evropské unii. Dokud jen přejmenovávala pomazánkové máslo, tuzemský rum a řešila zakřivení banánů, nevypadalo to tak špatně. Taková drobná šikana, ale ne nebezpečná. Ovšem v okamžiku, kdy nám evropští byrokraté sídlící v Bruselu nebo jiné státy EU mají přikazovat kdo u nás má bydlet (viz opakované vnucování nelegálních migrantů), jak smíme volit (viz nenápadná změna, že musíme umožnit právo být zvolen i občanům jiných států EU, a to na našem území, v našich komunálních volbách, a příště to může být o krok dál), čím smíme topit a jakou vakcínou se máme nechat očkovat (jak to, že vakcíny proti Covidu důkladně nezkoumal hlavně náš SÚKL, ale nějaká do té doby neznámá organizace EMA kde ani nemáme pořádné zástupce). Korunu tomu nasadil Fond pro obnovu, tedy že si máme půjčit (resp. to za nás hodlá udělat Evropská komise), aby Evropská komise mohla horem dolem rozdávat tyto půjčené peníze, z nichž jen část má jít na půjčky, ale většina jsou nevratné dary (elegantně označované jako granty). To vše jen proto, aby z EU neutíkaly další státy inspirované Velkou Británií, loni už to akutně hrozilo u jižních států EU.

Jestli EU bude opravdu chtít naplnit své šílené plány označované jako Zelený úděl (Green Deal), tak to už pro naši střední třídu končí zábava, střední třída prostě zmizí, protože se její životní úroveň drasticky sníží. Už na letošní zimu, všimněte si, že to bude až po sněmovních volbách, se plánuje (předvídá) razantní zdražení energií, tepla, teplé vody apod. Uprostřed zimy - no zkuste to nezaplatit. Ale je okolo toho podezřelé ticho, asi by to nemělo pozitivní volební dopady. Navíc ohrožení automobilové dopravy nastavováním takových pravidel pro výrobu a provoz automobilů, že to vozidla se spalovacími motory, tj. na benzín a naftu, nebudou schopné zvládnout - to je jasný krok k elektromobilitě. A co je elektromobilita? To, že nikam daleko nedojedete, navíc strašně draze. Je to vlastně směr k odstranění vlastnictví automobilů u většiny našich občanů. Auta by si mohli dovolit jen ti nejbohatší, jak za první republiky. To opravdu chcete?

Teď v říjnu nás čeká ten nejtěžší boj. Jak uhájit náš současný životní styl a nezhoršit ho. Nejde slibovat nějaká významná zlepšení. Tlaky jsou takové, z mezinárodní úrovně, z úrovně EU, z úrovně vypouštěčů dalších verzí Covidu a z úrovně výrobců "vakcín" proti němu, že se toho může stát opravu hodně. Toho špatného. Jestli se včas nevzpamatujeme, kolektivně, dopadneme jako ve Francii nebo Itálii. To byly dlouho země, které nám byly dávány za vzor. Ale teď to tedy žádné vzory nejsou.

Snažme se uchovat náš životní styl a neodhodit nevděčně dědictví našich předků. Jen tak v drsném 21. století přežijeme!

