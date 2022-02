Bondarenková (SPD): Překročení jednacího řádu pětikoalicí ve Sněmovně

reklama

Pro vysvětlení, k čemu 15. února 2022 došlo v Poslanecké sněmovně a proč je to velmi špatně. Sněmovně se vrátil návrh Pandemického zákon, o kterém Senát hlasoval zamítavě. Sněmovna může návrh zákona přehlasovat, ale pouze většinou 101 hlasů. Ty má pětikoalice jen tak tak, má vícero nemocných poslanců a navíc opozice nepřistoupila na tzv. vypárování.

Hraje se tedy tvrdě z obou stran (resp. v podstatě je to třístranná politická hra pětikoalice - SPD - ANO). A protože SPD už předem avizovalo velmi neústupný postoj, kdy na maximum využívá obstrukční mechanismy Jednacího řádu (ostatně roky obstrukce využíval jak bývalý poslanec Kalousek, tak řada jiných zástupců dnešní vládní pětikoalice).

Vyčerpávající boj Tomia Okamury

Ovšem 15. února to bylo ještě drsnější. Tomio Okamura mluvil 6 hodin a z procesních důvodů ho nemohl nikdo vystřídat ani nemohl svůj projev přerušit. Pokud by se vše vyvíjelo příznivě (pro pětikoalici tedy nepříznivě), dokončil by svou řeč v 21 hodin a pak by už se dnes dál nejednalo. Teoreticky mohl přestat mluvit už v 19 hodin a to by stačilo na to, aby se o Pandemickém zákonu nemohlo dál hlasovat, tedy tento jednací den. Zítra by ale jednání od 9 hodin pokračovalo.

Fígl pětikoalice je silně za hranou

Nicméně bylo vidět, že pětikoalice chystá nějakou nepravost. Napřed se snažili čas od času Tomiovi odebrat slovo, ale ten se nedal. Pak to zkoušeli technikou postavit se před něj a něco mu říkat, gestikulovat (co to bylo, to ví jen on, na obrazovkách to nebylo tak zřetelné a slyšet vůbec). Pak si jich tam jednu chvíli stouplo dokonce pět - jak kdyby stavěli fotbalovou zeď před penaltou. Předsedající schůze toto chování nekorigoval. Zasáhl až když Tomia začali bránit další poslanci SPD stoupnutím si před tyto nezbedné poslance pětikolky. A pak to přišlo. Pětikolce se povedl trik s neúčastí všech ministrů, v takovém případě se přerušuje schůze. Přitom Tomiovi už zbývala jen cca hodina do "zavíračky", vypadalo to, že to i přes značné potíže zvládne. Pětikolka ale po kratinké pauze sice nechala Tomia, jako řečníka s přednostním právem, postavit se k řečnickému pultíku, ale nedostal slovo. Předsedající, z ODS, mu ani nezapnul mikrofon a rovnou sám vyhlásil, že se bude hlasovat o nějakém procedurálním návrhu. Který nikdo neslyšel nahlas přednést, jen ho předsedající reprodukoval. Takže bůh ví, kdo ho vůbec navrhl. Přitom procedurální návrh má jednoznačně zaznít na mikrofon. A navíc nikoli během řeči řečníka s přednostním právem - tam jsou velice přísné podmínky, kdy takový řečník může být přerušen a nebyly naplněny. Takže si pětikoalice vesele prohlasovala, že se bude jednat dál i po 21 hodině. Jasné porušení Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který má formu zákona.

Diskutabilní ustavení poslaneckých klubů / neklubů pětikoalice

To už je druhé takové drsné porušení tohoto zákona ze strany pětikoalice. Prvním bylo nelegální ustavení poslaneckých klubů a pokud si Piráti nechávají vyplácet tzv. příspěvek na činnost posl. klubu, ten prohřešek je přetrvávající.

Násobné porušení jednacího řádu

Takže pětikoalice tentokrát porušila Jednací řád. Navíc ještě jedním způsobem, a to, že vůbec dnes nenechala hlasovat, že se jde o jednání sněmovny v legislativním stavu nouze (o tom by se totiž také muselo diskutovat na plénu - tedy další možnost obstrukcí ze strany opozice). Předsedkyně Sněmovny tedy vůbec neměla zařazovat Pandemický zákon na jednání Sněmovny dnes, ale až po uplynutí 10 dní od doručení ze Senátu a zaslání textu poslancům, aby se s ním měli poslanci možnost seznámit, taková je u tzv. senátních vratek běžná procedura.

Když to shrnu, Pandemák je špatně zařazen na jednání Sněmovny (pokud ho zase nestáhnou), v proceduře navrhování bodů jednání Sněmovny (o tom mluvil T. Okamura) je procesní chyba jak hrom. A ještě je to celé nedemokratické.

Pokus o nový režim

Pamatujme si toto datum. 15. února 2022. Plíživý nástup nové diktatury, pokud se tomu včas nezabrání legálními způsoby. Například výrokem Ústavního soudu. Protože jestli je i z Jednacího řádu Poslanecké sněmovny trhací kalendář, podle jakých pravidel se bude postupovat příště? Prohlasování jakéhokoli nápadu pětikoalice pohodlnou většinou? Je to strašně smutný pohled, na to, co se v České republice může dít v roce 2022. Nebo jsem se překoukla a je rok 1948? Pokud ano, tak cca květen 1948 (tři měsíce po nástupu na pozice).

Převzato z profilu političky.

JUDr. Vladimíra Bondarenková SPD

Praha 13

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Vladimíra Bondarenková

