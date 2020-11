Bondarenková (SPD): Rozvolňování raději s rozmyslem, ať to není rychle zpátky

reklama

Máme tu polovinu listopadu, jsem v situaci chvíli za špičkou druhé vlny nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a je před námi důležité období. Období, kdy musíme postupovat tak obratně, aby omezení celé České republiky a jejích obyvatel nepřišlo nazmar. Jen těch peněz, co to stálo. Tentokrát hlavně jednotlivé občany a firmy, stát už na to moc neměl a mít nebude. Což naznačuje, že dost peněz nebude ani na případnou třetí vlnu, to je třeba si uvědomit. Je to drahé, nepříjemné, v řadě rodin tragické a ostatní ztrácejí trpělivost.

Proto považuji za riskantní postupovat dál směrem k rozvolňování bez pořádného plánu, jen tak. Zatím to vypadá, že se zase pojede stylem jako na jaře, vyhoví se té skupině, která se nejhlasitěji ozývá. Takže se první otevřou první a druhé třídy základních škol, bez ohledu na to, jak to dopadalo s mateřskými školami (hodně z nich skončilo v karanténě, některé opakovaně, paní učitelky nebyly vždy dostatečně ochráněné).

Jak to teď bude ve školách? Jak ochráníme paní učitelky? Řádná ochrana by byla respirátor plus těsnící brýle, dezinfekce rukou nebo rukavice. Ale zkuste v tom vydržet celý den. Navíc do toho přišlo rozhodnutí Městského soudu v Praze, které si lidé vyložili, že mají hned odhodit venku roušky a nasadit si je, jen když vidí policistu do 20 metrů od sebe. Plus skvělý nápad MPO otevřít všechny obchody najednou v prosinci (a čekat v dlouhých frontách, až tam bude místo). Paráda.

Co takhle nechat napřed čísla klesnout a následně zvolna otevírat za přísných doprovodných opatření. Popovídat si o rozvolňování můžeme, to jistě, bude to skvělé, ale nemá náhodou být cílem celé akce vymizení nákazy koronavirem z území ČR? Já jen, že okolní státy jsou na tom postupně hůř, druhá vlna je tam v jiné fázi, a máme průchozí hranice (z naší strany, z druhé jsou občas přivřené).

Chtělo by to nějaký lepší plán než barevnou tabulku. Který by říkal:

co je cílem celé akce (za mne utlumit koronavirus v ČR), jak toho cíle dosáhnout (za mne nechat klesnout čísla nákaz, počtu lidí v nemocnicích s COVIDem a úmrtí), jak mají spolupracovat občané a firmy (co je dobré dělat/nedělat - taková stručná kuchařka), jaká přesná režimová opatření chrání před onemocněním COVIDem (v médiích je spousta informací, ale až moc, chtělo by to něco aktuálního, z vládních kruhů), jak budeme vyhodnocovat účinnost přijatých opatření (tady najde uplatnění třeba ta tabulka - PES), jak se bude rozvolňovat a co je při tom třeba dodržovat, aby nám nákaza neskočila zpátky - to je asi ten nejdůležitější bod právě teď, dát tohle vše úplně přehledně na jednu stránku webu Ministerstva zdravotnictví (maximálně s nějakým drobným odkazem), nechat odkaz a shrnutí sdílet do novin, na sociální sítě apod.

Zkrátka jednoduchý plán na základě dostupných poznatků. A aby se za to postavil nějaký politik. Lidi to uklidní, budou moct trochu plánovat. Zárodky toho už jsou, jen je těch informací moc a je to nepřehledné. Co to tedy v téhle fázi upřesnit, zpřehlednit a klidně tam dát třeba tři varianty vývoje, ale nijak složitě. A poslední nápad - neměnit tak často ministry zdravotnictví - to by také pomohlo.

(převzato z Profilu)

