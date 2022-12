Bondarenková (SPD): Strádáte? Není to vaše vina. V lednu to jde řešit

reklama

Správný příspěvek jednoho z čtenářů stránky SPD Praha 13 upozornil na zhoršující se situaci mnoha občanů ČR, vlastně všech (kromě těch, co to podporují a vydělávají na tom). Ten pokles životní úrovně je tak rychlý a masivní, že je opravdu s podivem, kolik lidí se to snaží překonat, raději si moc nestěžuje a pomalu rozpouští své úspory "aby neobtěžovali". Jenže, to je zcela špatně. Není to Vaše vina! Vy, se nemáte za co stydět. Stydět se mají ti, co nás takhle okrádají.

Ovšem tyto problémy nejde jednoduše řešit "odspoda". Řešit se musí odshora, když už volby do Poslanecké sněmovny a doplňovací volby do Senátu dopadly tak, jak dopadly. Teď teprve vidíte, kdo to vlastně vyhrál a co dělá v praxi. Líbivá clona řečiček a pěkných oděvů se rozplývá a zůstávají holá fakta. Fakta jsou to, co Vy musíte denně platit, na co už nemáte, v čem se musíte omezovat. Jak nejisté je Vaše zaměstnání, jaké jsou Vaše obavy. To je to hlavní.

Tedy vidíte, že mnoho lidí, co strany pětikoalice volili (tehdy to byli Spolu a Piráti a Starostové) byli prostě napáleni. Tohle je nejhorší vláda od revoluce a velmi pravděpodobně i od roku 1918. Co s tím? Nabízí se teď jediné - zvolit správného prezidenta, který situaci nezhorší, ale naopak ji pomůže řešit. To je úkol na leden, nic těžkého, ale bez pomoci Vás voličů to nepůjde. A jestli půjdete volit Nerudovou, že má hezký účes a zuby nebo Petra Pavla, že vypadá chlapácky, no, tak to si zde pak už vůbec nestěžujte prosím. Tihle ten sešup jenom dokonají. Tedy to je program na leden a od toho se bude odvíjet, jak to s Českou republikou a i s Vámi osobně a Vašimi rodinami dopadne.

Máte dospívající děti? Tak se začtěte do nejnovějších nápadů ministryně Jany Černochové (ale varuji, pokud máte srdeční problémy). Máte stavebko? Jistě Vás nepotěší ministr Stanjura. Chcete něco napsat na Facebook nebo na Novinky? No, ono už na Vás Vnitro dohlédne. A tak můžeme do nekonečna pokračovat. Ten problém je prostě jeden a jeho řešení existuje. Ale dokud si budete myslet, že je to jen Vaše vina, že se Vám zhoršuje životní úroveň a bude Vás takových hodně, tak to žádné sympatické řešení nemá. No, můžete zkusit počkat ještě tři roky. Kolik Vám do té doby zůstane na kontě? Budete bydlet ve stejném bytě? Jaké budete mít zaměstnání? Zkuste si to představit.

Takže v lednu. Předem díky.

