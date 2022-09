Bondarenková (SPD): Napínavé komunální volby, drama do poslední chvíle

reklama

Z volebního štábu SPD v Praze šlo vnímat příjemné napětí, pak první radosti. Klasicky se nejdříve dozvídáme výsledky z všech koutů České republiky, kde jsou menší obce, tedy menší zastupitelstva. To jsou hlasy posčítané jako první a ty bývají pro SPD příznivé. Ale už jsme se zkušenostmi naučili se zbytečně předčasně neradovat, aby pak nenásledovalo zklamání.

Takže radovat se jen tam, kde už se to silně blíží k 90%, ale spíš si počkat na 100% sečtení hlasů. Protože jinak pak mlžeme jen smutně pozorovat klesající čísla s tím, jak se sčítají velká města. To je zejména silný dojem z každých Sněmovních voleb. Komunální volby jsou v tomhle trochu jiné.

Tedy od uzavření volebních místností bylo potřeba počkat aspoň další tři hodiny, nejen na sečtení hlasů ale i po započítání cesty předsedů volebních komisí se sečtenými lístky na úřad, čas než vystojí frontu na odevzdání dat a radostné konstatování, že mají vše správně a mohou jít/jet zpátky rozpustit volební komisi. Je prima mít vlastní zkušenost z volební komise, lépe se ty potřebné časy a úkony představují.

JUDr. Vladimíra Bondarenková SPD

Zastupitelka MČ Praha 13

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tedy tentokrát jsme raději až do cca 17 hodin sledovali jen informace, které se týkaly Senátu, případné měnící se pořadí senátních kandidátů. Postupně už ale na horní liště televizního zpravodajství běžely minizprávičky, jak se daří v jednotlivých krajích. A tam už to vzbuzovalo mírný optimismus. Jak skvělý Moravskoslezký a Ústecký kraj, tak zajímavý Liberecký kraj a několik dalších.

Až kolem šesté hodiny a déle nastal čas podívat se i na výsledky v Praze. Čím později, tím lépe, v Praze se tentokrát na mnoha místech sčítelo opravdu pomalu, voliče evidentně bavila pozimní hra na křížkovanou. Bylo vidět, že hodně voličů zvolilo disciplinované zaškrtnutí celé kandidátky, ale občas nám křížky přihodili i lidé, kteří volili nějakou úplně jinou stranu, ale zkrátka nám to tam zaškrtli navíc. Takový dojem to na mne dělá při porovnání zisků preferenčních hlasů. Samozřejmě někde tím může dojít k přeskočení nějakého kandidáta. Pro danou volební stranu je to obvykle nepříjemné, ale pokud to není nějaká systematická záležitost, jako u napálených Pirátů versus STAN, je to prostě vůle voličů, kterou je třeba respektovat. Častému přeskakování navíc brání desetiprocentní hranice (jen ten, kdo získá více než 10 procent nad průměr preferenčních hlasů celé kandidátky, může přeskočit).

Anketa Kdo je vítězem komunálních voleb? Vládní strany 3% ANO 22% SPD 67% Nikdo 8% hlasovalo: 6413 lidí

Kolem šesté to tedy začalo být zajímavé jak ohledně magistrátu, tak co se týče Prahy 13. Magistrát byl opravdu s otazníkem, zda se daná procenta nad nutných 5% pro vstup na magistrát zase neztratí při dalším sčítání. Takže to bylo nesmírně napínavé. Úplně jsme v posledních hodinách před půlnocí vypustili sledování těch ostatních a drželi v rukou telefony se stále aktualizovanými daty. Na Praze 13 naše kandidátka SPD, Trikolora a nezávislí kandidáti pro Prahu 13 napřed získala 5,5 hlasů, jak nám stejně hlásili kolegové, i když v době, kdy jsme se ještě nechtěli dívat na data, bylo sečteno příliš malé množství komisí. Ale pak už nám to nedalo, za chvíli to bylo 6,5 procenta a to už jsme začali doufat, že to dobře dopadne. Když se čísla pohybolvala přes 6,33, pak 6, a pod 5, 89, to byla trochu deprese, jestli se to udrží. Ještě chybělo 30% hlasů k sečtení. Radši jsme se pak dívali už jen občas. Byl čas na přípitek a trochu se rozhlédnout po sále, jak se daří kolegům. Trocha nervozity, hlavně okolo čísel magistrátu, někde deprese těch, co už viděli, že to nedají, někdo odešel na fotbal, ale pár kolegů mělo na tvářích záhadné úsměvy s lehce skrývanou nadějí. No, skoro až do konce v cca 11 hodin nikdo nevěděl nic moc jak to dopadne hlavně v Praze. Ale pak v době, kdy jsme si ještě nebyli jistí, jak se procenta výsledků pohnou, telefonát od konkurence. Evidnentně viděli naše výsledky pozitivněji než my (i když jsme věděli, že pro dobrý výsledek jsme udělali maximum, a to nejen letos, ale průběžně, v době celého volebního období, kdy jsme chodívali na zastupitelstvo, zajímali se o problémy občanů, občas pomáhali s čím bylo potřeba a zjiš´tovali, co ještě by se mělo řešit, aby byli obyvatelé Prahy 13 spokojení).

Takže, jak to dopadlo? Výborně. S výsledkem těsně pod 6 procent jsme získali dva mandáty zastupitelů: Vladimíra Bondarenková a Zdeněk Trmota (zjistilo se po půlnoci). Doufám ale, že pracovat budeme nadále v širším týmu, přeci jen chceme situaci na Praze 13 udržet v tom dobrém a vylepšit tam, kde je to nedostatečné. Proto jsme také hned po volbách zřídili speciální mail, kam nám můžete psát Vaše problémy, náměty, komentáře: SPD-Praha13@seznam.cz. Prosím jen o trochu schovívavosti, ještě vše nastavujeme, aby to fungovalo k Vaší i naší spokojenosti.

A mimochodem, na tom magistrátě jsme s SPD nakonec také, zastupitelé jsou tři: Milan Urban, Josef Nerušil, p. Seidl (tituly až příště). A včetně magistrátu a PH 13 je SPD (většinou v koalici, obvykle s Trikolorou, někde se Svobodnými, na magistrát v ještě širší koalici) letos v Praze na deseti zastupitelstvech. Historický úspěch (který doufám příště ještě prohloubíme).

Ještě jednou moc děkujeme za Vaše hlasy a budeme se snažit pracovat na Praze 13 tak, abyste byli spokojení.

Psali jsme: Bondarenková (SPD): Seriál: Udržitelné vládnoucí elity 4. díl Bondarenková (SPD): Seriál: Udržitelné vládnoucí elity 2. díl Bondarenková (SPD): Seriál Udržitelné vládnoucí elity 1. díl Bondarenková (SPD): Ochránit Prahu 13 a její obyvatele nebude lehké

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Vladimíra Bondarenková

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama