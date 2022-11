Brabec (ANO): Máte spoustu čumáčků, které jsou chtivé někam se nasát, ale cecíků ubylo

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ty věcné argumenty tady padly dneska mnohokrát, ale nejenom dneska. A já myslím, že i mírně otrávené obličeje kolegyň a kolegů z vládnoucí koalice, respektive jejich spíš neúčast než účast, hovoří o tom, že máte jasno a máte rozhodnuto. Já to akceptuji, respektive respektuji, beru to na vědomí. Nicméně právě to veto pana prezidenta dalo tu možnost se k tomu ještě znovu vyjádřit. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 7497 lidí

Novináři, já to osobně nesleduji, ale novináři tedy kdesi spočítali, že jsem údajně nejdéle sloužící ministr nebo byl jsem nejdéle sloužící ministr od listopadové revoluce. Když tedy vidím, co se teď děje na Ministerstvu životního prostředí, tak to asi zase chvíli někdo nepřekoná. Ale snad mi to dává aspoň tu možnost a snad i právo, posoudit z vlastní zkušenosti, a už jsem to tady několikrát říkal, funkčnost novely služebního zákona. A také to tady bylo řečeno, že ano, i my víme, že v rámci hnutí ANO, že ta novela nebo ten služební zákon by si zasloužil určité změny. Také se připravovaly. Ale tak, jak tady říkala moje milá kolegyně, paní místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová, ty změny tam nejsou. Ale za to tam jsou jiné změny, které vycházejí z jedné základní věci. Tak si to pojďme říct na rovinu, protože opravdu to takhle je a vy to taky víte.

Já vím, že je pak těžké se k tomuhle přihlásit, ale prostě ty standardní politické strany to mají v genech. Vy to máte v genech. Ty partaje prostě musí usadit ty svoje pašalíky, protože ti lidé pak rozhodují o tom, jestli je někdo, jestli je někdo případně zvolí v těch různých kongresech a sněmech. A je potřeba potěšit a samozřejmě uspokojit jednotlivé regiony, aby tam měly ty své zástupce na těch ministerstvech a takhle to prostě je, to je v genech těch politických partají.

Hnutí ANO bylo takovou úchylkou v tomto, že to nemělo a nemá a necpalo za každou cenu někde ty své lidi. A krásně se to dá přece zkontrolovat na těch ministerstvech, tak jak vypadala dřív. A jestliže dneska pan předseda Benda, už to tady taky Klára říkala, Klára Dostálová, hovoří o tom, že budeme překvapeni, že vlastně bude historicky nejméně těch ministrů. No za prvé jsem na to tedy pardon, náměstků, těch politických náměstků, tak jsem na to za prvé samozřejmě zvědav. Dnes jsem tedy zachytil v médiích, že pan ministr Rakušan hovořil o tom, že budou maximálně tři na každém ministerstvu, no to jsem opravdu zvědav. Ale i kdyby to takhle bylo, tak jste zapomněli právě napočítat ty vrchní ředitele sekce, kterých samozřejmě jsou desítky. To znamená, ty si připočtěte k tomu číslu, které považujete za historicky nejnižší a vyjde vám to samozřejmě úplně jinak. Nebo každý tu matematiku chápeme, chápeme jinak.

Takže vy jste si vlastně vytvořili úplně novou strukturu vrchních ředitelů sekcí, kam se ti lidé přesunou, se kterými samozřejmě také máte nějaké svoje úmysly. Ale znovu říkám, ano, jako ministr by měl mít možnost přivést si nějakou skupinu nejbližších lidí. Ale proč tedy potom máte ten problém, pokud neuvažujete o tom, že by jich bylo výrazně víc, aby tam ten počet byl omezen? Protože ty návrhy tady byly, ale zájem o to nebyl je prostě omezit. Takže je vidět, že se tam něco vzadu samozřejmě skrývá, že to víno tedy není úplně čisté.

Ale znovu říkám, je to tak, že to standardní politické strany mají v genech uplacírovat prostě někdy někde a ta ministerstva, ta se tomu přímo nabízejí, ty své lidi. A takhle to k tomu bude samozřejmě vést. Já když dneska se podívám nejenom na počty samozřejmě v budoucnu velmi pravděpodobně politických náměstků, ale poradců, tak to taky bytní na těch ministerstvech. My jsme a já už jsem to říkal a řeknu to znovu, my jsme prostě ty cecíky ořezali, ale těch čumáčků stále zůstává. Vím, že mi řeknete, že to je opakování, ale ono se tenkrát ujalo a je to představitelné i pro širokou veřejnost.

Prostě máte spoustu čumáčků, které jsou samozřejmě chtivé někam se nasát, ale cecíků ubylo. Proto je potřeba ty cecíky tam znovu přidat, aby bylo z čeho sát. O ničem jiném to ve finále není. Děkuju za pozornost. (Potlesk z lavic hnutí ANO.)

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Brabec (ANO): Vládní koalici jsem nestál ani za komentář, ani rovně mě neposlali Brabec (ANO): Přicházím s nabídkou kvalitní novely Brabec (ANO): Státní rozpočet je krmen výnosy z prodeje emisních povolenek Brabec (ANO): Co Modernizační fond zchvátí, nikdy už nenavrátí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama