Brabec (ANO): To, co je ve hře, daleko přesahuje jakékoliv politické rozdíly

reklama

Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

já si neodpustím jenom takové drobné popíchnutí. Ale možná že bylo to slovíčko zvoleno jenom náhodou, protože pan ministr financí Stanjura říkal, když tady náhodou vidím pana poslance Brabce. No, kdybyste chodil častěji, viděl byste mě častěji, protože já jsem tady skoro furt. Ale chápu, že ministr samozřejmě nechodí tak často jako řadový poslanec, nemůže chodit. I když já jsem tady samozřejmě ze své pozice byl poměrně často.

Vy jste hovořil, pane ministře, i o tom... (Přichází ministr Stanjura a říká, že se náhodou dívá.) Náhodou se dívám - tak to se omlouvám, pokud jste se náhodou díval. Tak to vás ctí, že jste se na mě dokonce i podíval. Vy jste říkal také - a to byl taky trošku předmět naší debaty tenkrát ohledně toho, jak dopadneme s plynem. Já jsem tedy nemluvil úplně o konci roku, jestli si to dobře pamatuji. Já jsem mluvil do jara. My jsme si dokonce řekli, jestli je to skutečně do jara. Vy jste myslím hovořil o konci dubna, že si to řekneme. Takže řekneme si to na konci dubna. Zatím nám pomáhá relativně teplá zima.

Já si opravdu žádnou krizi nepřeji, abych nakonec tu pravdu měl já. Protože tady určitě nejsme ve sporu, že to, co je ve hře, daleko přesahuje jakékoliv politické rozdíly. Protože ve hře je samozřejmě tato země, tato ekonomika a ekonomika nejprůmyslovější země v rámci Evropské unie, pokud jde o podíl HDP z průmyslu.

Takže vy jste také hovořil o tom, že vláda nebude vypínat žádné podniky - no, ony by se, pane ministře, vypnuly samy. Respektive vypnuli by je jejich majitelé nebo by je postupně omezovali, asi to nebylo na vládě a obávám se, že nějaký trend už tady vidíme. Ale já se vrátím teď ke kapitole a k té části, o které jsem hovořil a o které jste hovořil i vy, a to je záležitost kapitoly životního prostředí a ta, jak jsem opakovaně tady od tohoto pultíku říkal, oplývá na příští rok obrovskými příjmy.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ty příjmy jsou zhruba kolem 94 miliard korun, což je samozřejmě částka, která je naprosto unikátní v celé historii tohoto resortu. A jak jsem říkal, ptáci by nadšeně cvrlikali, kdyby to ovšem byla pravda. Ale ona ta částka je opravdu nafouknutá a nafouknutá je významně, nafouknutá je více jak z poloviny. Vy to víte, já to vím, další lidé, kteří tady se tím zabývají, to ví také a víme dobře, že ta sporná částka, která přímo trčí z těch příjmů ve výši 50 miliard korun, což je samozřejmě suma, která je víc jak poloviční, jak jsem říkal, celých příjmů kapitoly 315, tedy kapitoly ministerstva státního rozpočtu, se právě týká té částky, která by měla přijít z Modernizačního fondu.

A já jen navážu na paní předsedkyni Alenu Schillerovou, která tady o tom mluvila opakovaně. Já jsem o tom mluvil minimálně dvakrát, třikrát ve svých vystoupeních ke státnímu rozpočtu v prvém a druhém čtení i při dalších příležitostech, že tahleta částka tím, kde je a jak je použita, respektive není použita, přímo vyzývá k tomu, že to je opravdu částka, která je naprosto vytržena z kontextu, nemá žádný reálný podklad a má sloužit pouze k tomu, aby snížila opticky deficit státního rozpočtu. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak by ta částka byla velmi pravděpodobně i ve výdajích a například by šla právě do těch věcí, ze kterých Modernizační fond nebo které Modernizační fond dotuje.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 8003 lidí

A to jsou ty stovky projektů pro podnikatele, pro obce, pro fyzické osoby typu Nová zelená úsporám v budoucnu a tak dále. Ale nemálo na tom, protože ona ta částka - a to vy dobře víte - těch 50 miliard navíc, není naplánována v příjmech jenom v roce 2023, ale ona je tam i ve střednědobém výhledu na roky 2024 a 2025, pane ministře, takže tam není 50 miliard, tam je dokonce 150 miliard. A tyhlety peníze úplně stejně jsou také nafouknuté, protože když se podíváme na strukturu a funkci Modernizačního fondu vůbec - a to jste tady zmínil - tak samozřejmě to nejsou peníze, to není houska na krámě, kterou tato vláda nebo tato Sněmovna si takhle může vzít, byť ty peníze přijdou z prodeje emisních povolenek a řekne - tak a teď se nám líbí tohle, tak je dáme na toto, například na kompenzace příliš vysokých cen energie pro obyvatele.

To prostě nejde, všichni to víme. To je ta notifikace Evropské unie, to je ten souhlas Evropské investiční banky, to je proces, který může trvat mnoho měsíců, může trvat půl roku, může trvat tři čtvrtě roku, protože - a to také určitě víte z Ministerstva životního prostředí, kde jste se na to jistě ptal a na vládě jste se o tom bavili - o tom rozhoduje určitá investiční komise, která se schází, jestli se nemýlím, jednou za čtyři měsíce nebo za půl roku a tam o tom rozhodují i ostatní státy, protože Modernizační bod je opravdu evropský a Česká republika, byť je druhá nejúspěšnější naší zásluhou v tom, kolik peněz z něj získala, tak si nemůže sama o sobě rozhodnout, kolik z těch peněz si z toho použije.

To znamená, jsme reálně v situaci, kdy tady máme 50 miliard korun, které nejsou v rozpočtu Státního fondu životního prostředí, koneckonců za chvilku ten rozpočet budeme projednávat, a to znamená, visí nám tam ve vzduchu. A to je to, kdy já jsem opakovaně říkal, že kdybych si tohle dovolil jako ministr životního prostředí za své éry a s tím jsem přišel do Sněmovny, tak speciálně vy, pane ministře, protože si vás všichni pamatujeme jako velmi zdatného rétora, který jste neopomenul jakoukoliv mezírku využít, byste visel u stropu této krásné budovy jako vzducholoď Zeppelin a vyčítal byste nám to - a právem, protože si neumím představit.... (Poslanci hnutí ANO tleskají.) že bych přišel jako ministr, který by měl znát každou korunu rozpočtu své kapitoly, a někde jsem tam nenápadně pohodil víc jak polovinu příjmů a vůbec jsem netušil, odkud ty peníze přijdou.

A já dobře vím, že, kdybyste ty argumenty měl, tak tady dávno vystoupíte a zadupete mě do země. Ale vy je nemáte a nemůžete je mít, protože ta částka tam skutečně přistála nějakou dohodou. A vy jste také, pane ministře, hovořil teď o tom... nebo před několika minutami nebo desítkami minut o tom, že vlastně to byl nápad už naší vlády. Ano, ale těch rozdílů tady je víc. Za prvé už o tom hovořila i paní předsedkyně Schillerová. Za prvé tedy samozřejmě my jsme opakovaně se snažili to vrátit do osudí, tu změnu, která by něco podobného umožnila, to znamená změnu zákona o obchodování s emisními povolenkami, ale pětikoalice opakovaně, pětkrát, šestkrát nás s tím poslala rovně a ani se nebyla ochotna o tom bavit, což mě teda trochu mrzelo, protože si myslím, že by si to zasloužilo tu debatu, ale dokonce i někteří zástupci vládní koalice se mě na to ptali, jak to ve skutečnosti vlastně je a co by se s tím dalo dělat.

A já povaha dobrácká jsem jim dokonce i poradil, ale stejně se to nestalo. Takže dneska jsme opravdu v situaci, kdy tahle částka tam visí ve vzduchu, není s nikým projednána, já jsem přesvědčen, že to je naprosto přefouklá záležitost, že je to opravdu naprosto umělý rozpočet, který má vylepšit deficit státního rozpočtu, protože znovu, tahleta částka je tak mimořádná svou velikostí i svou povahou, že jediné, kdo by to šlo udělat - a ještě jednu věc bych zmínil - když jste hovořil o tom našem návrhu. Vy ho určitě znáte, a tak jste tam viděl, že ten návrh změny tohoto zákona by býval použil 17 miliard korun ve dvou letech.

Sedmnáct miliard korun. Tuším, že to bylo osm a devět v letech 2022 a 2023, ale tady je navrhováno 50 miliard korun v jednom roce a dalších 50 miliard korun v příštím roce a dalších 50 miliard korun v tom roce následujícím. To znamená, my jsme tam chtěli navrhnout přesměrování pouhých 17 miliard ve dvou letech, ani to nám neprošlo, ani ta diskuse nám neprošla, ale vy tady klidně navrhujete přesměrování 150 miliard ve třech letech. A to je to, co mi na tom vadí, a to je to, co samozřejmě je naprosto pro mě neuvěřitelné, že s něčím takovým lze přijít do Poslanecké sněmovny a tvářit se, že to je něčím podložené.

Proto já jsem řekl, že ten, kdo to předkládá - a musím říct, že jsem tím uvedl do rozpaků i své bývalé kolegy na výboru pro životní prostředí, protože nebyli schopni odpovědět a byla to trošku pohádka o kohoutkovi a slepičce, protože všichni vždycky říkali, no, ale on vám to vysvětlí tenhleten. A ten další říká, no, já vám to nevysvětlím, to vám určitě vysvětlí tenhle, až se to dostalo zpátky na Ministerstvo financí z Ministerstva životního prostředí a tam to stejně nikdo nevysvětlil.

Takže já myslím, že je to úplně jasné. Ta částka je opravdu nafouknutá, vy v této chvíli ji nemáte ničím podloženou, není nikde schválená, schválit ji není jenom věcí této Sněmovny nebo dokonce vlády, je to věc evropská, je to věc relativně dlouhodobá a já si fakt neumím představit, že bych s něčím takovým přišel, a proto jsem také použil to, že takový rozpočet pro mě je nevěrohodný a jeho předkladatel je spíš rozpočtový Houdini než odpovědný hospodář.

Děkuji vám.

Psali jsme: Brabec (ANO): Máte spoustu čumáčků, které jsou chtivé někam se nasát, ale cecíků ubylo Brabec (ANO): Vládní koalici jsem nestál ani za komentář, ani rovně mě neposlali Brabec (ANO): Přicházím s nabídkou kvalitní novely Brabec (ANO): Státní rozpočet je krmen výnosy z prodeje emisních povolenek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama