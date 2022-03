Brabec (ANO): Ve žlutém kontejneru má petka úplně stejný osud jako při zálohování

reklama

Dobrý den, tak to zase zaujalo mě, tahle poslední poznámka pana kolegy Kobzy, protože ono to skutečně je úplně jinak. V těch dvou minutách to asi nestihnu, respektive nestihl bych, ale tak to řeknu velmi stručně i pro občany. Osud té PET láhve, která by se případně zálohovala, je úplně stejný jako té PET láhve, která skončí v tom žlutém kontejneru. Ta se prostě rozemele na vločky a udělá se z ní nová petka. V tom není vůbec žádný rozdíl. To je to, co si lidé myslí, že to bude fungovat jako se sklem, kde ta zálohovaná láhev se vymyje a znovu se pošle to oběhu. Tak to prostě není.

V tom žlutém kontejneru má úplně stejný osud jako pokud by se zálohovala, to znamená nevymyje se, není to takhle znovu použitelné a vlastně ten recykl vznikne úplně stejným postupem. Takže tohle opravdu není ten případ a já se samozřejmě plně hlásím jako spoluautor toho návrhu zákona o jednorázových plastech k tomu, že je vlastně i trošku paradoxní, že nejvíc řeší záležitost PET, protože ty petky jsou relativně nejmenší problém z hlediska platů, protože jsou plasty, které jsou velmi těžko recyklovatelné, jsou to jiné typy plastů, po tom PET je velká poptávka a kdybychom měli všechny plasty tak jako PET, tak v podstatě nemáme žádné starosti a budeme řešit jenom, jestli budeme vyrábět PET transparentní, po kterém je ještě větší poptávka než po tom barevném z pohledu znovuvyužití, ale znovu říkám, není problém v tom, že zálohováním by vznikl nějaký daleko lepší řetězec využití těch PET láhví než tak, když je dáme do toho žlutého kontejneru. Tak to jenom na vysvětlení i technicky. Děkuji.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Smrt Green dealu? Ekonomové mají jasno, zelení aktivisté zuří Brabec (ANO): Poláci jsou velmi tvrdí vyjednavači Brabec (ANO): Evropské peníze byly vždy motorem investic v životním prostředí Místopředsedy ANO sněm zvolil Schillerovou, Vondráčka, Brabce a Vondráka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama